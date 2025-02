Wiatraki Tuska

Duńska firma Ørsted i PGE wspólnie inwestują w farmy wiatrowe na Bałtyku. Budowa pierwszej Baltica 2 (o mocy 1,5 GW) rusza niebawem, a już w 2027 r. bałtycki wiatr ma dostarczyć prąd. Na morzu, 40 km od brzegu stanie 107 ponad 200-metrowych wież z turbinami wiatrowymi o mocy 14 MW każda. W sumie będą produkowały energię pozwalającą zaspokoić potrzeby 2,5 mln gospodarstw domowych.

Baltica 2 o wartości ok. 30 mld zł budowana będzie z pieniędzy uzyskanych z pożyczek z KPO, a także z BGK i EBI. Inwestorzy planują też Baltica 3 o mocy 1 GW, a na końcu, po 2030 r. – Baltica 1 (0,9 GW). W tym samym czasie mają powstać morskie farmy, m.in. Orlenu czy Equinoru i Polenergii. Bałtyk będzie dostarczać coraz więcej czystej energii, w miarę jak wyłączane będą elektrownie węglowe. Jeśli do tego dodamy elektrownię jądrową w Choczewie na Pomorzu, to północna Polska stanie się energetycznym zagłębiem. Oznacza to konieczność olbrzymich inwestycji w sieć przesyłową, bo prąd najbardziej potrzebny jest na południu. Dlatego trwają przygotowania do budowy energetycznej autostrady przez Polskę, czyli linii przesyłowej HVDC prądu stałego północ-południe.

PGE i Ørsted w ubiegłym tygodniu podpisały „ostateczną decyzję inwestycyjną” pozwalającą na rozpoczęcie budowy. Stało się to w obecności premiera Tuska. „Ta jedna z największych w historii Polski inwestycji to część wielkiego projektu, w ramach którego do 2040 r. zostanie wybudowanych 18 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej” – entuzjazmował się premier, który w Baltica 2 widzi symbol nowej energii, z jaką teraz będzie działał jego rząd.

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej – tak można streścić jego ocenę polskiej gospodarki, po pierwszym roku rządów koalicji 15 października.