Kaczyński o zamachu stanu. Grypa: ograniczenia w szpitalach. 5 ważnych tematów na dziś

Prezydent USA ogłosił plan kontroli nad Strefą Gazy; Kaczyński grzmi o zamachu stanu; uchylenie immunitetu Ziobry coraz bliżej; masowa strzelanina w Szwecji; krytyczna sytuacja w polskich szpitalach.

1. Trump szokuje planami dla Gazy

USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy – zapowiedział prezydent USA podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu. Ogłosił, że Ameryka zrówna ten teren z ziemią i zapewni tam „nieograniczoną liczbę miejsc pracy”.

„Przejęcie Gazy »na własność«, choćby tymczasowo, nie wydaje się sensowne, a nawet realne. Trump jeszcze przed spotkaniem z Netanjahu powiedział, że mieszkańcy Gazy powinni być przesiedleni, najlepiej do Egiptu i Jordanii, bo przecież nie zechcą dłużej mieszkać na usypisku ruin” – pisze Tomasz Zalewski. Przywódcy obu tych krajów, prezydent Abdel Sisi i król Jordanii Abdullah II, oświadczyli już stanowczo, że o osiedleniu się u nich prawie 2 mln Palestyńczyków nie ma mowy.

Netanjahu stwierdził, że jednym z celów Izraela jest zapewnienie, by Gaza nie była rządzona przez Hamas, a „Trump wynosi tę ideę na wyższy poziom”. Prawicowy izraelski gabinet wojenny rozumie, że amerykańskich zapowiedzi nie należy raczej brać dosłownie, a plan Trumpa odczytuje przede wszystkim jako sygnał, że USA pomogą w pacyfikacji enklawy i jej odbudowie.

2. Kaczyński o zamachu stanu. Tusk: daj spokój

Bogdan Święczkowski, prezes pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, poinformował, że z jego zawiadomienia zastępca prokuratora generalnego wszczął śledztwo w sprawie „zamachu stanu”, którego mieliby dokonać rządzący – aktualny premier, ministrowie, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, posłowie i senatorowie koalicji rządzącej, prezes RCL, niektórzy sędziowie i prokuratorzy.

Zdaniem Święczkowskiego przestępstwo polega na tym, że wspomniane osoby „działają w zorganizowanej grupie przestępczej i w krótkich odstępach czasu, (...) mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP, działają w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego".

Jarosław Kaczyński „przyjął tę inicjatywę z satysfakcją”. Na to zareagował premier Donald Tusk. Zamieścił krótkie nagranie, na którym gra w tenisa stołowego. „Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu” – zwróciła się do szefa rządu osoba niewidoczna na nagraniu. „Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy. Później się tym zajmiemy” – odpowiedział Tusk.

3. Co z immunitetem Ziobry

Sejmowa komisja regulaminowa zdecydowała o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, oraz na uchylenie mu immunitetu. Sprawa dotyczy wniosku Romana Giertycha, który oskarżył Ziobrę o zniesławienie. Były szef MS w wywiadzie w „Gazecie Polskiej Codziennie” zarzucił Giertychowi współudział w wyprowadzaniu środków finansowych ze spółki Polnord. „Zbigniew Ziobro sformułował wiele zarzutów, które są nieprawdziwe, naruszają moje dobra osobiste oraz zniesławiają mnie” – uważa poseł Koalicji Obywatelskiej.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm w czasie głosowania na posiedzeniu plenarnym.

Jednocześnie przyspieszają wyczekiwane przez Polaków rozliczenia ekipy PiS – donosi prof. Jan Hartman. Chodzi o sprawy z udziałem m.in. Daniela Obajtka, Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego. „W miarę otwierania śledztw i ogłaszania przez prokuratorów kolejnych sprawozdań z ich przebiegu hałaśliwi panowie nieco się wyciszą” – przewiduje nasz autor.

4. Grypa: ograniczenia w szpitalach

Z powodu dużej liczby hospitalizacji chorych na grypę szpitale ograniczają wizyty u pacjentów. W wojewódzkim szpitalu dziecięcym w Olsztynie pacjentów jest tak dużo, że dostawiane są łóżka. Również w Klinice Chorób Zakaźnych szpitala klinicznego w Lublinie od kilku tygodni brakuje wolnych miejsc dla nowych pacjentów. Z kolei Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ogranicza wizyty na oddziale chorób płuc. Podobnie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu.

W styczniu zdiagnozowano w Polsce ok. 300 tys. zachorowań na grypę. A od początku sezonu epidemicznego 2024/2025 w związku z powikłaniami grypy zmarło prawie tysiąc osób.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna podczas konferencji prasowej wezwała: „Jeśli jesteście w miejscach, gdzie jest dużo osób, zakładajcie maseczki. Jeśli czujecie się źle, trzeba iść do lekarza, a nie do pracy. Dbajmy o siebie”.

5. Masowa strzelanina w Szwecji

W szkole dla dorosłych w miasteczku Örebro doszło do masowej strzelaniny. Najbardziej krwawej w historii Szwecji. Zginęło 11 osób, w tym sprawca, a sześć zostało rannych. Sprawcą ataku jest 35-letni mężczyzna, określany jako samotnik, od ponad dziewięciu lat niemający dochodu z pracy. Policja twierdzi, że atak nie miał podłoża terrorystycznego, a mężczyzna działał prawdopodobnie sam.

W całym kraju w związku z tragedią odwoływane są duże imprezy, w tym gala sportu w Örebro. Na znak żałoby na fasadach najważniejszych budynków, w tym parlamentu i Zamku Królewskiego w Sztokholmie, opuszczono flagi narodowe do połowy masztu.