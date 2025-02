Trump mianował ambasadora USA w Polsce. Tysiące wstrząsów na Santorini. 5 ważnych tematów na dziś

Nowy ambasador USA w Polsce; zarzuty dla byłego rzecznika prezydenta; Prokuratura Generalna o zawiadomieniu ws. „zamachu stanu”; Iran pręży muskuły po groźbach Trumpa; tysiące wstrząsów na Santorini.

1. Jest nowy ambasador USA w Polsce

Donald Trump mianował w czwartek nowego ambasadora USA w Polsce. To biznesmen, prawicowy komentator i były wydawca dziennika „The Jerusalem Post” Thomas Rose. W czasie pierwszej prezydentury Trumpa Rose był także doradcą i głównym strategiem wiceprezydenta USA Mike′a Pence′a.

„Thomas jest szanowanym biznesmenem i komentatorem, który przez prawie dekadę prowadził udany program radiowy w Sirius XM i pełnił funkcję wydawcy i dyrektora generalnego »The Jerusalem Post«. Zadba o to, aby nasze interesy były reprezentowane w Polsce i zawsze stawiały Amerykę na pierwszym miejscu” – ogłosił Trump na swoim portalu Truth Social.

Thomas Rose przez wiele lat był reporterem telewizyjnym, radiowym i prasowym, piastował także stanowiska doradcze i zarządcze w wielu tytułach prasowych w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Izraelu. Znany jest także jako prowadzący i producent konserwatywnego programu radiowego „The Bauer and Rose Show” w Sirius XM Satellite Radio.

„Indianapolis Monthly” opisało Rose′a jako „ognistego konserwatystę, zagorzałego syjonistę i ortodoksyjnego Żyda”.

2. Były rzecznik prezydenta Błażej S. z zarzutami korupcyjnymi

Prokuratura postawiła zarzuty Błażejowi S., byłemu rzecznikowi prasowemu prezydenta, oraz jego żonie Sandrze S. w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działalności uczelni Collegium Humanum. Błażej S. usłyszał cztery zarzuty, m.in. wręczenia korzyści majątkowych i osobistych byłemu rektorowi uczelni w zamian za uzyskanie poświadczającego nieprawdę dokumentu ukończenia studiów MBA. Miał również obiecać poparcie Pawłowi Cz. u Szefa Państwowego Inspektoratu Nadzoru Jakości Edukacji przy Gabinecie Ministrów Republiki Uzbekistanu i u ambasadora tej Republiki w uzyskaniu akredytacji na prowadzenie filii Collegium Humanum w Uzbekistanie. Jest także podejrzany o posłużenie się fałszywym dyplomem MBA przy staraniu się o pracę w Orlenie.

Jego żona Sandra S. usłyszała trzy zarzuty, w tym użycia fałszywego dokumentu MBA przy ubieganiu się o pracę w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyłudzenia nienależnego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego i Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

Wobec Błażeja S. i Sandry S. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Kancelaria Prezydenta RP podchodzi do sprawy „ostrożnie i z dystansem”, zaznaczając, że nic nie wskazuje na to, by miała ona związek z pracą Błażeja S. jako rzecznika czy doradcy prezydenta.

3. Prokuratura Generalna: Ostrowski nie prowadzi śledztwa ws. „zamachu stanu”

Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że wskazany przez niego prok. Michał Ostrowski wszczął śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Według prezesa TK przestępstwo polega na tym, że osoby te od 13 grudnia 2023 r. działają „w zorganizowanej grupie przestępczej”, mając na celu „zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN”.

Do sytuacji odniosła się oczywiście Prokuratura Generalna. Jej rzeczniczka prok. Anna Adamiak przekazała, że pismo z Trybunału Konstytucyjnego zostało przyniesione do sekretariatu zastępcy PG Michała Ostrowskiego, ale to nie oznacza, że wpłynęło do prokuratury. Tym samym Ostrowski nie prowadzi śledztwa, o którym mówi Święczkowski, bo doniesienie w tej sprawie nie zostało zarejestrowane w ewidencji i rejestracji dokumentów. Do prawidłowego przyjęcia zawiadomienia zapewne jednak dojdzie. Prawo umożliwia powierzenie śledztwa któremuś z zastępców Prokuratora Generalnego, ale prok. Adamiak wyraziła przekonanie, że sprawy nie powinien dostać Michał Ostrowski: „Nawet jeżeli byłaby zarejestrowana, prokurator Ostrowski nie mógłby prowadzić tego postępowania, ponieważ podlegałby wyłączeniu na podstawie art. 40., par. 1. kodeksu karnego, ponieważ pan prokurator Ostrowski był najbliższym współpracownikiem pana Bogdana Święczkowskiego wówczas, kiedy był prokuratorem krajowym, a także ma z nim prywatne relacje”.

„Manewr z wybraniem sobie przez zawiadamiającego konkretnego prokuratora, któremu zleca prowadzenie sprawy, nie ma żadnego oparcia w prawie o prokuraturze” – podkreśla na naszych łamach Ewa Siedlecka, tłumacząc zawiłości sytuacji. A przede wszystkim – wskazuje cel tej „ponurej farsy Święczkowskiego”, jak zamieszanie z rzekomym „zamachem stanu” nazywa trafnie Adam Szostkiewicz.

4. Iran odpowiada na groźby Trumpa

Iran wprowadził do służby swój pierwszy lotniskowiec dronów „Shahid Bagheri”. Okręt to przebudowany kontenerowiec, przeznaczony jest do rozmieszczania dronów, helikopterów i rakiet. Jego możliwości i zasięg (22 tys. mil morskich, rok operacji bez tankowania) pozwalają na długotrwałe misje i wzmocnienie irańskiej obecności w regionie.

Uroczyste wodowanie odbyło się z udziałem najwyższych dowódców wojskowych. Podkreślono, że Shahid Bagheri to platforma do różnorodnych operacji, w tym wywiadu i ataków. Okręt ma 240-metrowy pokład lotniczy, może pomieścić do 60 dronów i 30 wyrzutni rakiet. Jest wyposażony w nowoczesne systemy, m.in. walki elektronicznej i wywiadu. Może również transportować 30 łodzi szturmowych.

Shahid Bagheri wspiera różne typy dronów i helikopterów. Jest uzbrojony w rakiety manewrujące, systemy przeciwlotnicze i działa. Wodowanie tego okrętu sygnalizuje ambicje Iranu do rozszerzenia swojej obecności morskiej poza Zatokę Perską. Nieprzypadkowo też odbyło się tuż po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził przywróceniem „maksymalnej presji” na Iran i wstrzymaniem całego irańskiego eksportu ropy naftowej.

5. Tysiące wstrząsów na Santorini

W związku ze wzmożoną aktywnością sejsmiczną na greckiej wyspie Santorini wprowadzono stan sytuacji nadzwyczajnej, który ma potrwać do 1 marca. W ostatnich dniach zanotowano tam ponad 6,4 tys. wstrząsów, z których najsilniejszy miał miejsce w środowy wieczór i osiągnął magnitudę 5,2. Władze chcą w ten sposób ułatwić zarządzanie wyspą na wypadek sytuacji kryzysowej.

W obawie przed silniejszym trzęsieniem ziemi wielu turystów i mieszkańców opuściło już wyspę. Zamknięto szkoły, a także popularną Czerwoną Plażę, gdzie doszło do osuwiska. Na Santorini przebywają już ekipy ratunkowo-poszukiwawcze.

Wśród ekspertów nie ma zgody co do tego, jak rozwinie się sytuacja, ponieważ aktywność sejsmiczna jest niemal niemożliwa do prognozowania. Nie da się przewidzieć, jak długo potrwają serie słabych i umiarkowanych wstrząsów, z jakimi mamy do czynienia obecnie (kilka tygodni, a może miesięcy?), ani czy przerodzą się w silniejsze trzęsienie ziemi.

Niepokój wielu osób budzi dodatkowo aktywność podmorskiego wulkanu Kolumbo, który w przeszłości był odpowiedzialny za silne erupcje i fale tsunami. Jednak choć południowa część Morza Egejskiego, w której położone są Cyklady, to rejon aktywny zarówno sejsmicznie, jak i wulkanicznie, eksperci wskazują, że obecne wstrząsy związane są z aktywnością tektoniczną, a nie z ruchami magmy. Naukowcy monitorują sytuację, a Grecy przygotowują się na najgorszy scenariusz – na wszelki wypadek.