Tusk o PiS: „Koniec złudzeń”; rosyjskie służby i pożary w Warszawie. 5 tematów na dziś

Premier pisze o głosowaniu PiS „razem z poplecznikami Rosji”; stan zdrowia Franciszka poprawia się; prokuratura postawiła zarzuty Białorusinowi współpracującemu z rosyjskim wywiadem na terenie Polski; wyniki wyborów na Grenlandii; Iga Świątek walczy o półfinał w Indian Wells.

1. Tusk ostro o głosowaniu PiS

Parlament Europejski przyjął w środę zdecydowaną większością projekt rezolucji o wzmocnieniu europejskiej obronności. Posłowie uznali w niej m.in., że sztandarowy projekt rządu Donalda Tuska dotyczący ochrony wschodniej granicy Polski i UE – tzw. Tarcza Wschód – będzie flagowym przedsięwzięciem dla bezpieczeństwa kontynentu.

Szkopuł w tym, że rezolucji nie poparli m.in. europosłowie PiS. „41 posłów ECR, do której należycie, w tym Włosi, głosowali za rezolucją. Głosowali za Tarczą Wschód. Pomylili się? Nie. Wy zagłosowaliście przeciwko Polsce. Tu nie ma co tłumaczyć. To jest hańba” – napisał na X minister do spraw UE Adam Szłapka.

„Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby Tarcza Wschód była wspólnym zadaniem dla całej Europy. W Parlamencie Europejskim tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw. W tym... PiS! Koniec złudzeń” – dodał na tej samej platformie premier Tusk.

Politycy PiS bronili się, że samą poprawkę o Tarczy Wschód poparli, ale byli przeciw całej rezolucji, która – jak stwierdził m.in. Michał Dworczyk – jest nierealnym projektem ideologicznym, w którym górę biorą interesy narodowe m.in. Niemiec i Francji. Jego zdaniem projekt rezolucji uderza w NATO i promuje konfrontacyjną postawę w USA. Nie zauważył w swoim wpisie, że to z powodu polityki Donalda Trumpa Europa stara się teraz znaleźć sposób na obronę samej siebie. Czy jej się to uda? W okładkowym numerze najnowszej „Polityki” pisze o tym Andrzej Lubowski.

2. Papież czuje się lepiej

Jak poinformował Watykan w kolejnym biuletynie medycznym, stan zdrowia Franciszka cały czas się poprawia. Papież trafił do kliniki Gemelli blisko 30 dni temu z powodu obustronnego zapalenia płuc. W międzyczasie miał ataki bezdechu, wymagał transfuzji krwi i terapii tlenowych.

Od kilku dni z rzymskiego szpitala nadchodzą coraz lepsze komunikaty. „Wykonane we wtorek badanie rentgenowskie klatki piersiowej potwierdziło poprawę obserwowaną od kilku dni” – piszą lekarze. Co nie oznacza, że zagrożenie zupełnie minęło. Papież jest jednak coraz aktywniejszy, połączył się m.in. z aulą Pawła VI i wziął udział w rekolekcjach rzymskiej kurii.

3. Białorusin podpalał, pracował dla Rosji

Białorusin, który miał udawać w Polsce uchodźcę, usłyszał m.in. zarzut podpalenia w kwietniu ubiegłego roku marketu budowlanego Obi przy ul. Radzymińskiej 166 na warszawskim Targówku. Większa część sklepu spłonęła, straty oszacowano na 3,5 mln zł. Do zdarzenia doszło na miesiąc przed innym głośnym pożarem: centrum handlowego Marywilska 44.

Według Prokuratury Krajowej Stepan K. działał w Polsce w ramach współpracy z rosyjskim wywiadem: „Zgromadzony na miejscu zdarzenia materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że pożar był wynikiem umyślnego działania człowieka”. To znaczy, że doszło do celowego podpalenia. I to zdalnego, gdyż – jak twierdzi prokuratura – Białorusin miał rozlać w supermarkecie łatwopalną ciecz i pozostawić urządzenia zapalające. Włączył je dopiero z bezpiecznej odległości.

Stepan K. nagrywał efekty swojej działalności, a część tych filmów ukazała się później na rosyjskich portalach propagandowych. Dlatego usłyszał także zarzut dokonania sabotażu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Grozi mu nawet dożywocie.

4. Wybory na Grenlandii

Wtorkowe wybory na Grenlandii wygrała opozycyjna partia Demokraatit, zdobywając 29,9 proc. głosów. Centropopulistyczna Naleraq uzyskała 24,5 proc., a lewicowa Inuit Ataqatigiit obecnego premiera Mutte B. Egede 21,4 proc.

Grenlandia jest na głównych stronach gazet i serwisów, od kiedy prezydent USA Donald Trump dał do zrozumienia, że wyspę należy włączyć do Ameryki. Inaczej sprawy widzi Dania, do której należy dziś terytorium Grenlandii. Wyniki wyborów nie są jednak po myśli ani Waszyngtonu, ani Kopenhagi. Można je interpretować jako wyrażenie chęci dążenia do niepodległości, ale nie za wszelką cenę i nie prędko.

„Ludzie chcą zmian. Chcemy, aby więcej firm finansowało nasz dobrobyt”, mówił Jens-Frederik Nielsen, lider Demokraatit (były minister przemysłu). Ugrupowanie to określane jest często jako „probiznesowe”. Według Nielsena Grenlandczycy „nie potrzebują niepodległości jutro”, najpierw trzeba zbudować jej podstawy.

Za niepodległością opowiada się Naleraq. „Wkrótce zaczniemy żyć bardziej w oparciu o to, kim jesteśmy, w oparciu o naszą kulturę, w oparciu o nasz język i zaczniemy tworzyć przepisy w oparciu o nas, a nie Danię” – mówił polityk tego ugrupowania Qupanuk Olsen.

5. Iga Świątek walczy o półfinał w Indian Wells

Turniej w Indian Wells wchodzi w kluczową fazę pucharową. Iga Świątek jak dotąd nie przegrała ani seta, w każdym z trzech rozegranych meczów oddała raptem po dwa gemy. O awans do półfinału zagra w czwartek z Chinką Zheng Qinwen. Polka broni tytułu, ma też okazję do rewanżu – Zheng pozbawiła ją latem marzeń o złotym medalu olimpijskim (a chwilę potem sama po niego sięgnęła). Chinka jest dziewiąta w rankingu WTA. Tu zresztą nie ma słabych zawodniczek.

Ale niespodzianki się zdarzają, o czym fani dyscypliny dobrze wiedzą. Z rozgrywkami pożegnała się już m.in. Kazaszka Jelena Rybakina (zmieciona z kortu przez zaledwie 17-letnią Mirrę Andriejewą z Rosji), odpadła również Coco Gauff (pokonana przez Szwajcarkę Belindę Bencic, która wróciła do gry po przerwie macierzyńskiej) i Jessika Pegula (wyeliminowana przez Ukrainkę Elinę Switolinę). W turnieju, rozgrywanym na twardych kortach w USA, wystąpiły aż 24 Amerykanki. Na tym etapie pozostała jedna: Madison Keys, triumfatorka z Australian Open. Z polskiej reprezentacji utrzymała się tylko Iga i za nią trzymamy kciuki. Jazda!