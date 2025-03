Azylu nie będzie

Senat bez poprawek przyjął ustawę, która pozwala Radzie Ministrów rozporządzeniem znosić na określonym obszarze prawo do ubiegania się o azyl. Na 60 dni, a potem za zgodą zwykłej większości sejmowej na kolejne 60 dni – i tak dowolną liczbę razy. Prawo do ubiegania się o azyl będą mogły zachować kobiety w ciąży, dzieci bez opieki, osoby wymagające opieki i osoby zagrożone prześladowaniem – z tym że nie przewidziano procedury badania przez Straż Graniczną, czy ma do czynienia z takim właśnie przypadkiem.

Ustawę przyjęto bez poprawek, mimo że Biuro Legislacyjne Senatu w opinii głównej legislatorki Renaty Bronowskiej stwierdziło, że ustawa narusza konstytucję i prawo międzynarodowe (w tym m.in. Konwencję genewską, Konwencję o prawach człowieka i unijną Kartę praw podstawowych). Podobne opinie złożyli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce i szereg organizacji pozarządowych. Mimo to ustawę przyjęto przy zaledwie 10 głosach sprzeciwu.

Rząd zapewnia, że ustawa jest zgodna z konstytucją i ratyfikowanymi przez Polskę traktatami. Do takiej rozbieżności ocen pomiędzy władzą polityczną a ekspertami i organami ochrony praw człowieka zostaliśmy już przyzwyczajeni za czasów PiS. Podobnie jak do sytuacji na granicy z Białorusią, gdzie decyzją ministra spraw wewnętrznych po raz trzeci już przedłużono funkcjonowanie tzw. strefy buforowej, czyli odpowiednika istniejącej za PiS strefy zakazanej. Co więcej, najnowszym zarządzeniem została ona poszerzona. Nie mają do niej dostępu osoby niosące pomoc humanitarną i dziennikarze (chyba że za zezwoleniem i pod eskortą). Jednocześnie przed sądem w Hajnówce wobec pięciu osób toczy się precedensowy proces karny za udzielenie pomocy humanitarnej siedmioosobowej rodzinie z dziećmi.