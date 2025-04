Boso i bez ostróg

Kwalifikacje wojskowe dla kobiet. Panie chcą służyć w armii, ale ta nie bardzo wie, co z nimi zrobić.

Trwająca od lutego do końca kwietnia kwalifikacja wojskowa jest już właściwie na finiszu. Podsumowania jeszcze nie ma, ale jest za to wiele emocji, bo państwo mocniej i skuteczniej upomina się nie tylko o 19-latków i tych, którzy nie stawili się do kwalifikacji w poprzednich latach. Wezwania na kwalifikację wojskową dostają również kobiety. – Nie ma w tym nic dziwnego. Od lat wzywaliśmy na kwalifikację te panie, które ukończyły studia medyczne, kierunki ratownictwa medycznego i inne okołomedyczne, czyli pielęgniarskie, ale również weterynaryjne. Ewidencja tych osób oraz nadawanie im stopni wojskowych ma na celu szybkie zabezpieczenie medyczne armii na wypadek wojny – mówi ppłk Jacek Kaczmarski, z wydziału Kwalifikacji Wojskowej Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR).

Jednak ze wzywaniem takich osób na kwalifikację jest spore zamieszanie, bo wojskowym brakuje list absolwentów tych kierunków. Ustawa o obronie ojczyzny z 2022 r. scalać miała większość aktów prawnych dotyczących kwestii obronności. Posłowie tak scalali, że kilka przepisów wyleciało do kosza. W tym ten o obowiązku przekazywania list absolwentów uczelni medycznych do CWCR. W efekcie pozyskiwanie takich list odbywa się na piechotę. A co za tym idzie – wezwania dla pań przychodzą często na ostatnią chwilę.

W zeszłym roku na kwalifikację wojskową zostało wezwanych 13 046 kobiet. Nie licząc kobiet, które na kwalifikację zgłaszają się z własnej woli. To trend, który trwa już od kilku lat. I choć nie jest imponujący w liczbach – w 2024 r. było 635 ochotniczek – to ciągle rośnie. Wojsko właściwie nie bardzo wie, co z nimi robić. Ale w większości wypadków dopuszcza je do udziału w kwalifikacji.

Nowością ostatnich lat jest brak książeczki wojskowej.