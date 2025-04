Krwawy atak na Sumy. Debata kandydatów w TV Republika. 5 ważnych tematów na dziś

34 cywilów zginęło w wyniku ataku rakietowego Rosjan na Sumy; Trump przedłuża sankcje na Moskwę; Debata wyborcza w TV Republika; Marsz PiS w Warszawie; Nan Goldin w europejskiej trasie.

1. Brutalny atak na Sumy

34 osoby zginęły, a 117 zostało rannych w niedzielę w rosyjskim ataku rakietowym na Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali centrum miasta rakietami balistycznymi z głowicami kasetowymi. „Rosjanie używają amunicji kasetowej, by zabić jak najwięcej cywilów; atak na miasto Sumy jest celowym atakiem na ludność cywilną” – komentował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Pociski spadły ok. godz. 10:15 (godz. 9:15 w Polsce), gdy mieszkańcy Sum wracali bądź udawali się do cerkwi z okazji Niedzieli Palmowej.

Niedzielny krwawy atak był drugim w tym miesiącu zmasowanym atakiem Rosji na cywilów w Ukrainie. 4 kwietnia rosyjska rakieta balistyczna zabiła 19 osób w Krzywym Rogu, w środkowo-wschodniej części Ukrainy. 20. ofiara zmarła w szpitalu.

Uderzenie potępili przywódcy m.in. Polski, Unii Europejskiej, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. „Stany Zjednoczone składają najszczersze kondolencje ofiarom dzisiejszego przerażającego rosyjskiego ataku rakietowego na Sumy” – napisał Marco Rubio, sekretarz stanu USA, na platformie X. Atak potępił także amerykański specjalny wysłannik ds. Ukrainy, emerytowany generał Keith Kellogg.

2. Trump przedłuża sankcje

Prezydent Stanów Zjednoczonych przedłużył o rok stan wyjątkowy w USA, ogłoszony przez Joe Bidena w 2021 r. z powodu „szkodliwych działań” Moskwy – wynika z publikacji rządu w Rejestrze Federalnym. „Sytuacja ta nadal stanowi niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej i gospodarki Stanów Zjednoczonych” – podkreślono w dokumencie.

Dekret Bidena miał przede wszystkim na celu zablokowanie rosyjskich aktywów znajdujących się pod jurysdykcją USA oraz nałożenie sankcji ekonomicznych.

11 kwietnia w Sankt Petersburgu odbyło się ostatnie spotkanie rosyjskiej i amerykańskiej delegacji. Władimir Putin przyjął w Moskwie Steve′a Witkoffa. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa przyleciał do Rosji, aby omówić kolejne warunki zawieszenia broni na Ukrainie. Po trwającej 4,5 godz. rozmowie nie podano do publicznej wiadomości żadnych komunikatów.

3. Debata wyborcza w TV Republika

W poniedziałek o godz. 20 Telewizja Republika zaplanowała kolejną debatę prezydencką. Zaproszono dziesięcioro kandydatów, ośmioro potwierdziło obecność: Szymon Hołownia (Polska 2050), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Adrian Zandberg (partia Razem), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (Konfederacja), europoseł Grzegorz Braun, ekonomista Artur Bartoszewicz; Joanna Senyszyn (w przeszłości działaczka SLD, obecnie Lewica Demokratyczna).

Nie wezmą w niej udziału Magdalena Biejat (z Lewicy) i Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska). Nie wiadomo, czy w TV Republika pojawia się Krzysztof Stanowski.

Własną debatę szykuje też na 12 maja Telewizja Polska we współpracy z TVN i Telewizją Polsat.

4. Marsz PiS w Warszawie

Marsz PiS w Warszawie zgromadził według organizatorów 100, a według Ratusza 20 tys. osób. Wzięli w nim udział m.in. Jarosław Kaczyński, kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki i dygnitarze partyjni. Nawrocki przekonywał, że chce „Polski wielkiej”. Patryk Jaki zarzucił premierowi Tuskowi, że chce wprowadzać w Polsce „wzory niemieckie i bizantyjskie”. Przywołał „Pana Tadeusza”, by postraszyć, że zanim „odzyskamy wolność” i zaczniemy świętować, trzeba z polskiego domu „usunąć śmieci” i przestać być „europejską kserokopiarką”.

„Hasła i frazy służyły mobilizacji partii i elektoratu. Jak skutecznie, zobaczymy w dniu ogłoszenia wyniku wyborów prezydenckich. Trudno jednak było oprzeć się wrażeniu, że obozowi Kaczyńskiego wyczerpuje się repertuar, a Nawrocki odlatuje coraz bardziej. Jedyny bonus dla stolicy to udana próba pobicia rekordu par tańczących poloneza” – komentował Adam Szostkiewicz.

5. Nan Goldin w europejskiej trasie

Dobiegła końca retrospektywa Nan Goldin „This Will Not End Well” w berlińskiej Neue Nationalgalerie. Wielkim echem w Niemczech i na świecie odbił się sam jej wernisaż. Zainteresowanie medialne przełożyło się na świetną frekwencję – wystawę obejrzało blisko ćwierć miliona osób.

W swoim przemówieniu na otwarciu wystawy Goldin, która sama jest osobą pochodzenia żydowskiego, potępiła m.in. izraelskie działania w Strefie Gazy. Nie obyło się też bez krytyki Niemiec i postawy kraju względem Izraela.

„Pod adresem Goldin płynęły zarówno głosy krytyki, jak i poparcia” – pisze Aleksander Świeszewski. Treścią wystawy były fotograficzne cykle – tworzone zarówno w XX, jak i XXI w.

Za pół roku „This Will Not End Well” pojedzie do Mediolanu i tamtejszego Pirelli HangarBicocca. Wielki finał wiosną przyszłego roku w Paryżu. Tournée Nan Goldin po Europie zakończy się w Grand Palais.