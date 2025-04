100 dni Trumpa w Białym Domu. Wstrząsająca zbrodnia w Krakowie. 5 tematów na dziś

Donald Trump rządzi już 100 dni; wstrząsająca zbrodnia w szpitalu w Krakowie; Kanada stawia na Marka Carneya; „Moje Zdrowie” za „Profilaktykę 40 Plus”; ćwierćfinały w Madrycie.

1. 100 dni Donalda Trumpa

Od inauguracji Donalda Trumpa (20 stycznia) mija właśnie sto dni. To zawsze okazja do podsumowań i wstępnych rozliczeń, a noty wystawiają nowemu przywódcy także wyborcy. I wygląda na to, że są rozczarowani: według średniej sondażowej dobrą ocenę rządom Trumpa wystawia ok. 40 proc. Amerykanów, to najsłabszy wynik prezydenta USA od ponad 80 lat. Trump obietnic nie spełnił, za to wiele zdążył zepsuć. Walczy głównie z ideami DEI (diversity, equity, inclusion), próbuje uszczelniać granice, to zapowiada cła, to się z nich wycofuje. Wysokie taryfy to zresztą powód utrzymującej się w kraju wysokiej inflacji. Szukanie oszczędności przez Elona Muska też na razie przebiega bez większych sukcesów, za to w atmosferze sprzeciwu, bo na bruk wyrzucani są głównie ludzie wykonujący potrzebną pracę.

Trump nie zakończył wojny na Bliskim Wschodzie, nie doprowadził do pokoju w Ukrainie (w słynne „24 godziny”) i sprzyja Putinowi, z którym wolałby robić interesy. „Systematyczne burzenie zastanych norm osłabia demokratyczne instytucje i zaufanie do nich, niwecząc to, co przez ponad 200 lat stanowiło dumę Ameryki i było przykładem dla świata”, podsumowuje korespondent „Polityki” z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

2. Wstrząsające zabójstwo lekarza w Krakowie

We wtorek 35-latek wszedł do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z ewidentnym zamiarem zabójstwa. Zabrał nóż, którego ostrze miało 30 cm, szukał doktora Tomasza. Znalazł go w gabinecie, zadał mu trzy ciosy w serce, przeciął aortę. Lekarza natychmiast poddano operacji, ale nie udało się uratować. Krakowska prokuratura w środę zamierza postawić sprawcy zarzut zabójstwa.

Według niepotwierdzonych informacji napastnik był rok temu pacjentem doktora Tomasza. Zachorował na białaczkę i uznał, że to z powodu przebytej operacji ręki. Lekarzowi miał też wygrażać, ortopeda zgłosił ten fakt Izbie Lekarskiej. „Mamy do czynienia z pacjentem, który był niezadowolony z leczenia – wyjaśniał kilka godzin po tragedii dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. – Sprawa otarła się o Rzecznika Praw Pacjenta, ale zgodnie z jego opinią wszystko było w porządku”.

Napastnika zatrzymano niemal natychmiast, ludzie na korytarzu zaczęli krzyczeć „Braun!”. – Skojarzyło im się z niedawnymi wydarzeniami w Oleśnicy – mówi jeden ze świadków tragedii reporterce „Polityki” Agnieszce Sowie. – A przykład idzie z góry.

3. Kanada stawia na Carneya

Mark Carney pełni funkcję premiera od 14 marca i decyzją wyborców pozostanie szefem rządu Kanady. To sensacja, bo przejmował urząd od coraz mniej popularnego Justina Trudeau, a Partię Liberalną spisywano już na straty. Tymczasem będzie rządzić czwartą kadencję z rzędu (co nie zdarzyło się od ponad stu lat), pytanie, czy i w jakiej koalicji.

Eksperci mówią o „efekcie Trumpa”. Amerykański prezydent regularnie szturcha Kanadę, powtarzając, że z korzyścią dla siebie powinna zostać 51. stanem USA. Carney skutecznie odpiera te ataki. „Brutalna retoryka i polityka celna Trumpa sprawiły, że Kanadyjczycy zareagowali odruchem gorącego patriotyzmu, o jaki niełatwo w tym zimnym kraju”, pisał w „Polityce” Łukasz Wójcik. Mark Carney uosabia wszystko, czego Trump nienawidzi, co więcej, nie ma doświadczenia politycznego i nie zasiadał do tej pory w parlamencie. Teraz przyjdzie czas na praktykę rządzenia. Kanada jest w trudnej sytuacji, mierzy się z inflacją, kryzysem na rynku mieszkaniowym i traumą po niedawnej tragedii na festiwalu Lapu Lapu w Vancouver (kierowca wjechał w tłum samochodem). Ameryka Trumpa pomocnej dłoni na pewno nie poda.

4. „Moje Zdrowie” za „Profilaktykę 40 Plus”

30 kwietnia to ostatni dzień wielokrotnie już przedłużanego programu NFZ „Profilaktyka 40 Plus”. W maju zastąpi go „Moje Zdrowie – bilans zdrowia osoby dorosłej”, w którym pojawi się kilka nowości. Przede wszystkim będą z niego mogli skorzystać już 20-latkowie (co pięć lat, a osoby po 49. roku życia co trzy), a nie – jak dotąd – osoby po czterdziestce.

Bilans ma się rozpoczynać ankietą dostępną w Internetowym Koncie Pacjenta lub w przychodni. Pacjenci otrzymają skierowania na badania diagnostyczne; podstawowe obejmą m.in. morfologię, cholesterol, glukozę, kreatyninę i TSH, a rozszerzone – w zależności od wieku i wyników ankiety – próby wątrobowe, PSA (dla mężczyzn), anty-HCV i in. Pacjent otrzyma analizę wyników i Indywidualny Plan Zdrowotny, a dalsze zalecenia omówi z nim lekarz POZ.

Wśród badań znajdzie się też inna nowość – oznaczanie stężenia cząsteczek lipoproteiny (a), którego wysoki poziom zwiększa trzykrotnie ryzyko zawału serca w młodym wieku, co może dotyczyć nawet co piątej osoby w Polsce. Wystarczy wykonać je raz w życiu, a w ramach bilansu będzie przysługiwać osobom między 20. a 40. rokiem życia.

„Podwyższone stężenie lipoproteiny (a) przekłada się na 30-proc. wzrost ryzyka chorób tętnic obwodowych i zawałów serca, 37-proc. wzrost ryzyka zwapnienia i zwężenia zastawki aortalnej oraz 13-proc. wzrost ryzyka udarów niedokrwiennych mózgu” – wylicza na naszych łamach Paweł Walewski. Wyjaśnia przy tym dokładnie, czym jest nieznana dotąd szerzej lipoproteina (a) i dlaczego tak istotne jest oznaczanie jej stężenia we krwi.

5. Iga Świątek gra o półfinał w Madrycie

Z każdym etapem jest ciężej: we wtorek Polka wygrała w trzech setach z Rosjanką Dianą Sznajder. W pierwszym secie nie oddała ani gema, koncentracja znikła w drugim, o wyniku zdecydował tie-break. Trzeci set zakończył się już po myśli polskich kibiców, a w kolejnej rundzie czeka na Igę Madison Keys, triumfatorka Australian Open. Ostatnie spotkanie zawodniczki stoczyły zresztą właśnie w Australii: Keys pokonała Igę, awansowała do finału i zgarnęła całą pulę. Będzie okazja do rewanżu. Mecz ma się rozpocząć dziś o godz. 13.

Wszystkie ćwierćfinały zapowiadają się świetnie: Aryna Sabalenka zmierzy się z Martą Kostiuk, Mirra Andriejewa z Coco Gauff, a Elina Switolina z Moyuką Uchijimą, jedną z sensacji madryckiego turnieju (56. miejsce w rankingu WTA). Tytułu broni Iga Świątek, która rok temu zagrała w Hiszpanii zacięty finał z Aryną Sabalenką. Na powtórkę tego scenariusza kibice by raczej nie narzekali.