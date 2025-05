Ósmoklasiści przystępują do egzaminu. Koniec PKK w Turcji. Była debata! 5 ważnych tematów na dziś

4 godz. debaty prezydenckiej; egzamin ósmoklasisty; koniec Partii Pracujących Kurdystanu; Leon XIV i dziennikarze; gest Hamasu wobec prezydenta USA.

1. Finałowa debata prezydencka

W poniedziałek 12 maja odbyła się ostatnia przed pierwszą turą wyborów prezydenckich debata kandydatów. Ostatnia – i najdłuższa. Trzynaścioro polityków i polityczek na pytania dziennikarzy i swoje własne odpowiadało niemal przez 4 godz.

Debatę współorganizowały telewizje TVP, TVN i Polsat, a prowadzili ją: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) oraz Piotr Witwicki (Polsat News). Na Woronicza 17 stawili się wszyscy kandydaci i kandydatki. Mieli okazję odpowiadać na pytania dziennikarzy dotyczące polityki krajowej i zagranicznej, a także na pytania zadawane sobie wzajemnie. Debatę kończyły ich swobodne wypowiedzi.

Nie brakowało emocji. Co poszczególni kandydaci mówili o kawalerce Nawrockiego, prawie aborcyjnym, wojnie w Ukrainie, ochronie zdrowia, polityce mieszkaniowej itd. – opisujemy detalicznie w naszej relacji.

2. Egzamin ósmoklasisty – czas start!

Dziś o godz. 9:00 uczniowie klas ósmych w całej Polsce przystąpią do trzydniowego obowiązkowego egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. Pierwszego dnia zdają język polski, w kolejnych zmierzą się z matematyką i językiem obcym nowożytnym.

Na rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie mają 150 min, czyli o 30 min więcej niż w poprzednim roku.

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu ma przystąpić blisko 355 tys. uczniów, w tym ponad 13 tys. uczniów z Ukrainy. Na mocy specjalnej ustawy nie mają oni obowiązku zdawania języka polskiego, jednak ponad 5 tys. młodych Ukraińców chce sprawdzić się także i w tym przedmiocie.

Egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, jednak jego wynik daje połowę punktów decydujących o przyjęciu do szkół ponadpodstawowych. Drugą połowę stanowią oceny na świadectwie i inne osiągnięcia uczniów.

3. Po ponad 40 latach PKK ogłasza koniec powstania przeciw Turcji

Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) w poniedziałek 12 maja ogłosiła zakończenie trwającego 41 lat zbrojnego powstania przeciwko władzom w Ankarze. PKK oficjalnie powstała w 1978 r., wywodziła się z organizacji lewicowych i łączyła idee marksizmu z kurdyjskim nacjonalizmem. Walkę zbrojną o niepodległość ziem zamieszkiwanych w większości przez Kurdów oficjalnie rozpoczęła w 1984 r., jednak w latach 90. skupiła się na walce o autonomię i prawa mniejszości kurdyjskiej, a działania prowadziła także poza granicami Turcji – w Syrii, Libanie, północnym Iraku.

Turcja i niektóre inne kraje uznawały PKK za organizację terrorystyczną. O jej samorozwiązanie zaapelował w lutym lider organizacji Abdullah Ocalan, więziony od 1999 r. Postulat poparły tureckie władze i kurdyjska Ludowa Partia Równości i Demokracji.

PKK oświadczyła, że jej walka przyniosła sukces, „zatrzymała politykę unicestwiania naszego ludu oraz doprowadziła kwestię kurdyjską do punktu rozwiązania jej poprzez politykę demokratyczną”. Konflikt z PKK pochłonął ponad 40 tys. ofiar, przede wszystkim Kurdów.

4. Papież Leon XIV chce otwartego dialogu z mediami

Nowy papież Leon XIV na swoim pierwszym spotkaniu z dziennikarzami zaprezentował nietypową dla Watykanu otwartość. W swoim wygłoszonym po angielsku i włosku przemówieniu wyraził wdzięczność za pracę mediów i zaapelował o pokój, podkreślając fundamentalną rolę wolności słowa.

Prevost wezwał do „odrzucenia paradygmatu wojny” i „rozbrojenia komunikacji z uprzedzeń, urazów, fanatyzmu i nienawiści”. Zwrócił także uwagę na etyczne wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, apelując, by służyły one dobru ludzkości.

„Podziękował dziennikarzom za służbę prawdzie, także na frontach wojen. Wyraził solidarność z tymi, którzy za trud jej ustalenia zostali uwięzieni. Wezwał do ich uwolnienia. Nie atakował liberalnych przecież idei wolności słowa i prasy, lecz nazwał je cennym darem” – relacjonuje Adam Szostkiewicz. Opisuje też, kto obecnie kieruje komunikacyjnym imperium Watykanu, w którego skład wchodzą m.in. watykańskie radio, telewizja, serwis internetowy Vatican News (też w wersji polskiej), Biuro Prasowe, wydawnictwo, drukarnia i dziennik „L’Osservatore Romano”.

5. Hamas zwolnił ostatniego amerykańskiego zakładnika

Palestyńska organizacja Hamas uwolniła 21-letniego amerykańskiego żołnierza Edana Alexandra, porwanego 7 października ubiegłego roku z posterunku wojskowego w okolicy kibucu Nirim, zwanego nomen omen „Białym Domem”. Alexander ma izraelskie i amerykańskie obywatelstwo, służył w Brygadzie Golani. W niewoli spędził 584 dni, według relacji innych zakładników był głodzony i torturowany. „W ręce Czerwonego Krzyża przekazano go bez wielkiej pompy, w której Hamas lubował się w ostatniej rundzie uwalniania zakładników, kiedy zmuszał ich do udziału w upokarzających ceremoniach” – opisuje na swoim blogu Agnieszka Zagner.

Hamas chce, by uwolnienie Alexandra postrzegane było jako gest dobrej woli wobec prezydenta USA Donalda Trumpa i działanie na rzecz rozejmu w wojnie z Izraelem i wznowienia pomocy humanitarnej. Trump rozpoczął właśnie czterodniową wizytę na Bliskim Wschodzie, gdzie odwiedzi m.in. Katar, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale nie Izrael. USA naciska na rząd Beniamina Netanjahu, by zgodził się na rozejm z Hamasem. Palestyńska organizacja chce zakończenia wojny, ale Izrael, któremu zależy na całkowitym rozbrojeniu Hamasu i odsunięciu go od władzy w Strefie Gazy, nie zamierza na razie zmieniać swojej polityki w tym względzie.