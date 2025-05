Ostatni dzień kampanii. Trump walczy o cła. Kurski znów by chciał do TVP. 5 tematów na dziś

Finisz kampanii przed wyborami prezydenckimi; Donald Trump walczy o swoje cła; polska ambasada w Gruzji ostrzega; Jacek Kurski chciałby wrócić do TVP; Iga Świątek gra o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa.

1. Ostatni dzień kampanii przed wyborami

Już w niedzielę 1 czerwca Polki i Polacy wybiorą prezydenta. Od północy z piątku na sobotę zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Do tego czasu obaj kandydaci prowadzą jeszcze intensywną kampanię. Karol Nawrocki zacznie od spotkania z wyborcami w Gorlicach, złoży kwiaty pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej, będzie m.in. w Jarocinie, Białej Podlaskiej, dzień zakończy o godz. 23 w Wysokiem Mazowieckiem. Rafał Trzaskowski wybiera się m.in. do Włocławka, Gdańska i Elbląga, zakończy przed północą w Ciechanowie.

Na ostatniej prostej kandydat popierany przez PiS debatował sam ze sobą w Końskich – kandydat KO się nie stawił, bo konsekwentnie odmawia udziału w spotkaniach organizowanych przez Telewizję Republika. W czwartek poparcia udzielił Nawrockiemu premier Węgier Viktor Orbán („niech żyje Nawrocki!”). W ramach akcji „speed dating” Trzaskowski w tych dniach puka do drzwi mieszkańców różnych miast i namawia ich do głosowania.

W czwartkowym orędziu do udziału w wyborach zachęcał ustępujący wkrótce prezydent Andrzej Duda. W zawoalowany sposób poparł Nawrockiego, co zresztą nie dziwi, bo zrobił to już publicznie. „Potrzebujemy osoby, która zna historię Polski, potrafi z niej wyciągać wnioski i wie, jak bronić naszego kraju – tak, byśmy nie musieli obawiać się silniejszych, lecz sami stawali się coraz mocniejsi”, mówił Andrzej Duda. Do urn Polska uda się pojutrze, a my już zapraszamy na nasz wieczór wyborczy.

2. Donald Trump walczy o swoje cła

Amerykański Sąd ds. Handlu Międzynarodowego w ostatnią środę uznał, że prezydent Donald Trump przekroczył swoje konstytucyjne uprawnienia, nakładając cła na wiele krajów świata. Większość z nich unieważnił, w mocy pozostają taryfy na stal, aluminium i samochody. Biały Dom natychmiast się odwołał. Jak dodał, jeśli sprawy nie rozpatrzy Sąd Apelacyjny, zwróci się do Sądu Najwyższego. Batalia o cła przeniosła się zatem przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. I z pewnością skomplikuje negocjacje Ameryki z Unią Europejską czy Chinami.

Sąd ds. Handlu Międzynarodowego z siedzibą w Nowym Jorku nie oceniał skuteczności czy zasadności taryf, ale same procedury. Jak podkreślił, decyzje dotyczące regulacji handlowych podejmuje co do zasady amerykański Kongres, a nie prezydent. Trump i jego ekipa mają inne zdanie. Departament Sprawiedliwości USA stwierdził w czwartek, że orzeczenie „szkodzi dyplomacji rządu i narusza wyłączną władzę prezydenta Donalda Trumpa w zakresie prowadzenia spraw zagranicznych”.

3. Ambasada RP w Gruzji ostrzega

„W związku z licznymi przypadkami odmowy wjazdu na teren Gruzji, w tym obywateli państw Unii Europejskiej, przed podróżą prosimy o rozważenie, czy w Państwa indywidualnym przypadku istnieją czynniki zwiększające ryzyko otrzymania takiej odmowy”, podała polska ambasada w Tbilisi w swoich mediach społecznościowych. Z odmową wjazdu mogą spotkać się również osoby, które mają pozwolenie na pobyt w Gruzji. Podobny komunikat wydała właśnie ambasada Francji.

Przez ostatnie miesiące cudzoziemcy (często aktywiści, obrońcy praw człowieka i reporterzy) wielokrotnie byli zawracani na granicy albo wydalani z kraju. Władze powoływały się na „inne przypadki przewidziane w gruzińskim ustawodawstwie”. Przypomnijmy: zimą w Tbilisi odbywały się potężne protesty. Gruzini domagali się powtórki wyborów parlamentarnych i wznowienia starań o integrację z Unią Europejską (rozmowy na ten temat zostały zawieszone do 2028). Głosowanie w październiku 2024 wygrało Gruzińskie Marzenie, które ma ambicje autorytarne na wzór Rosji i Białorusi. Rząd pracuje nad pakietem ustaw regulujących migrację. Wydalenie z kraju groziłoby m.in. za wykroczenia administracyjne, w tym nieposłuszeństwo wobec policji.

„Gruzja ma już dwóch prezydentów. Jednego z międzynarodowym uznaniem, drugiego – z rosyjskim. 29 grudnia 2024 r. swoją kadencję rozpoczął ten drugi, Micheil Kawelaszwili. To były piłkarz, a dziś skrajnie prawicowy polityk” – pisaliśmy w „Polityce”.

4. Jacek Kurski chciałby wrócić do TVP

Jacek Kurski w rozmowie z dziennikarką TVP Info w czwartek zapowiedział, że jeszcze wróci do telewizji publicznej. „Wrócę do was, kochani, w telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie”, oznajmił. Nagranie krąży w social mediach, Jacek Kurski wystąpił w czapce z napisem „Nawrocki 2025”. Nawet PiS nie jest zachwycony. „Po moim trupie...” – napisał na X Karol Nawrocki. Co nie zmienia faktu, że spotkał się z nim przy okazji niedawnej wizyty w Waszyngtonie. Krążą też pogłoski, że pracuje w jego sztabie wyborczym.

„Głosujesz na Nawrockiego, a wybierasz Kurskiego, Kaczyńskiego, Macierewicza...” – skomentował wiceminister Czesław Mroczek.

Jacek Kurski był twarzą siermiężnej propagandy pisowskiej TVP i najdłużej urzędującym prezesem stacji od 1989 r. Wypadł z łask prezesa Jarosława Kaczyńskiego i w 2022 został zdymisjonowany znienacka, bez podania oficjalnych przyczyn. Ale wielokrotnie wracał. Pracował w Banku Światowym, potem startował z list PiS do Parlamentu Europejskiego (bez powodzenia). Ambicje ma nadal. „Nikt go w pałacu nie chce, ale on bardzo chce”, ujawnia rozmówca „Dziennika Gazety Prawnej”.

5. Iga Świątek na kortach Rolanda Garrosa

Dziś Polka rozegra trzecie spotkanie podczas wielkoszlemowego turnieju French Open. W środę nie dała żadnych szans rywalce z Wielkiej Brytanii, dziś zmierzy się z Rumunką Jaqueline Cristian. Nigdy jeszcze ze sobą nie grały, Cristian pierwszy raz walczy o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek broni tytułu. Wygrywała tu czterokrotnie, już dzięki temu zapisała się w historii dyscypliny.

Tym razem występuje w Paryżu jako piąta zawodniczka świata, ostatnie porażki przypłaciła utratą drugiego miejsca w rankingu WTA. Ale walczy. Zwyciężczyni piątkowego spotkania o ćwierćfinał zagra albo z Łotyszką Jelenę Ostapenko, albo z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Z żadną łatwo nie będzie. Ostapenko ma na Igę patent, wygrywała z Polką sześciokrotnie (nikt w tourze nie ma lepszego bilansu). Rybakina przeżyła załamanie formy i wymianę trenera, ale wraca do siebie. Turniej potrwa do 8 czerwca.