Nawrocki zaczyna zatrudniać. Koalicja też. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Pierwsze wywiady prezydenta elekta; koalicja trwa, będzie rzecznik rządu; Merz u Trumpa, Trump lawiruje; NATO Trumpa dopieści; Iga Świątek przegrała z Aryną Sabalenką.

1. Pierwsze wywiady prezydenta elekta Nawrockiego

Karol Nawrocki udzielił w czwartek pierwszego wywiadu jako prezydent elekt. A nawet dwóch: najpierw dla wPolsce24 o 19, a zaraz potem dla TV Republika. Nawrocki poinformował, że rzecznikiem jego kancelarii zostanie dr Rafał Leśkiewicz, historyk od 2021 r. związany z Instytutem Pamięci Narodowej. Za rządów premier Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego współpracował z Ministerstwem Cyfryzacji, a potem był ekspertem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2021 r. Nawrocki został prezesem IPN, a Leśkiewicz objął funkcję rzecznika prasowego.

Szefem Kancelarii Prezydenta zostanie natomiast Paweł Szefernaker, który w kampanii dowodził sztabem wyborczym. Jego zastępcą ma być Jarosław Dębowski, dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN. Konkretów padło więcej. Nawrocki zapowiedział pierwszą inicjatywę ustawodawczą (CPK) oraz wizytę zagraniczną (USA). Za priorytet uznał politykę zagraniczną. Prezydent elekt wypadł dobrze. Wykazał się znacznie lepszym instynktem politycznym niż Andrzej Duda – ocenia Michał Tomasik.

2. Koalicja trwa, będzie rzecznik rządu

W czwartek rozmawiali liderzy koalicji 15 października: premier Donald Tusk (KO), marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050-TD), wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-TD). Politycy przekazali mediom, że wciąż obowiązuje wiążąca ich umowa koalicyjna. Są przygotowani na rekonstrukcję rządu. Zapowiedzieli powołanie rzecznika rządu i zupełnie nowego centrum kreującego politykę informacyjną.

Kosiniak-Kamysz zapewniał dziennikarzy, że obecnemu rządowi udało się razem sporo, ale nie wszystko. „Rozmawialiśmy o tym wszystkim, co wymaga pójścia do przodu. Emocje były duże. Ale z tego wychodzi coś dobrego. Współpracujący, zjednoczeni w celu, mający plan dla Polski, mający też taką chęć zaopiekowania się, bycia najlepszym możliwym gospodarzem dla wszystkich obywateli” – mówił szef ludowców. Gdy Czarzasty i Hołownia żartowali na temat wyjazdu na wakacje, Kosiniak-Kamysz uciął, że żadnych wakacji dla liderów koalicji nie będzie.

Donald Tusk i trzeszcząca koalicja są na zakręcie. Pytanie brzmi: skręcamy w lewo czy w prawo? – pyta Jan Hartman.

3. Merz u Trumpa, Trump lawiruje

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz spotkał się w czwartek w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Próbował przekonać prezydenta USA do obrania twardszego kursu wobec Rosji, ale nie wygląda na to, że wiele w tym kierunku osiągnął – relacjonuje Tomasz Zalewski. Niektóre wypowiedzi Trumpa w obecności gościa można by uznać za taki sygnał, gdyby je optymistycznie interpretować. Ilekroć Merz sugerował, by USA wspólnie z Niemcami wywarły presję na Rosję, Trump okazywał dystans i wątpliwości. Wizyta Merza była wyrazem poprawy stosunków USA z Niemcami, napiętych po powrocie Trumpa do władzy.

Trump prawdopodobnie doskonale zdaje sobie sprawę, że Putin gra na czas i nie ma zamiaru poważnie rozmawiać o rozejmie, więc oczekiwanie, że zmieni zdanie, nie ma sensu. Mimo to odrzuca wywarcie presji na Rosję, fałszywie przedstawiając wojnę jako konflikt symetryczny. Podczas spotkania z Merzem porównał ją do bójki przedszkolaków w piaskownicy, tak jakby nie chodziło o niczym niesprowokowaną napaść na Ukrainę, aby ją sobie podporządkować. Powiedział nawet: „Czasami lepiej pozwolić im powalczyć jakiś czas” – tak jakby przewidywał, że wojna potrwa długo.

4. NATO Trumpa dopieści

Tymczasem strach przed tym, co sojusznikom w Europie powie i zrobi Donald Trump, zastąpiła determinacja, by zrobić wszystko, czego on chce. A przynajmniej, by tak to wyglądało. Dlatego szczyt w Hadze musi być sukcesem, ale ten sukces będzie kosztować. Nie tylko pieniądze – ocenia Marek Świerczyński.

Co do pieniędzy, nikt już nie oponuje, że „Europa musi płacić”. Ile? To jeszcze podlega dyskusji, bo choć sekretarz generalny NATO Mark Rutte umiejętnie położył na stole żądane przez Trumpa 5 proc. PKB, to jednak tylko 3,5 proc. z tego mają stanowić wydatki na „twardą” obronę, czyli wojsko i uzbrojenie. W ramach „haskiego zobowiązania inwestycyjnego” brakującą resztę tworzyć mają inne wydatki na bezpieczeństwo: od infrastruktury, przez przemysł po cyberobronę. Na ostatniej prostej przed szczytem, który odbędzie się pod koniec czerwca, pytania, wątpliwości i spory dotyczą m.in. tego, co da się wliczyć do globalnej sumy, by pokazać prezydentowi USA wykresy już nie z setkami miliardów – ale z bilionami. Trump w drugiej kadencji żąda więcej zer, a Europa przestała narzekać, że to za dużo. Po części dlatego, że wreszcie zdała sobie na serio sprawę z konieczności odbudowy własnej potęgi militarnej, a częściowo dlatego, że Trump ma w ręku straszak: wycofanie.

5. Iga Świątek pokonana przez Arynę Sabalenkę

Na półfinale skończyła się droga Igi Świątek w turnieju Rolanda Garrosa. Aryna Sabalenka pokonała ją w trzech setach: 6:7(1), 6:4 i 0:6. Gdyby oceniać to spotkanie po drugiej partii, można by się cieszyć z postawy Świątek. Trzeci set boleśnie zweryfikował tę opinię. Początek to festiwal serwisowych przełamań, który niestety rozpoczęła zawodniczka Wima Fissette’a. 0:3 po dwukrotnym oddaniu podania to cios, który wydawał się nokautujący.

Białorusinka uderzała piłki jak natchniona. Wysyłane przez nią returnowe pociski siały spustoszenie po drugiej stronie siatki. Przy stanie 1:4 as serwisowy Sabalenki wydawał się kończyć marzenia o chociażby honorowej porażce. Tyle że z dużym opóźnieniem został wywołany aut. I to rozstroiło liderkę rankingu. Punkt po punkcie, gem po gemie powracała do rywalizacji Świątek. Ale jej rywalka otrząsnęła się, doprowadziła do tie-breaka, w którym oddała tylko jedną piłkę. Komentuje Krzysztof Matlak.