Trump ogłasza rozejm na Bliskim Wschodzie. Zamach na Zełenskiego. Dymisja Muchy. 5 tematów na dziś

Zawieszenie broni między Iranem i Izraelem?; szczyt NATO w Hadze; nieudany zamach na Wołodymyra Zełenskiego; dymisja wiceministry Joanny Muchy; ponad 50 tys. protestów wyborczych.

1. Trump ogłasza zawieszenie broni

Prezydent USA zapowiedział, że 24 czerwca wejdzie w życie „całkowite i totalne” zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. „To wojna, która mogła trwać latami. (...) GRATULACJE DLA WSZYSTKICH! Zostało w pełni uzgodnione między Izraelem a Iranem, że nastąpi całkowite ZAWIESZENIE BRONI (za około sześć godzin od teraz, kiedy Izrael i Iran zakończą swoje trwające, ostatnie misje!), przez 12 godzin, w którym to momencie wojna zostanie uznana za ZAKOŃCZONĄ!” – oświadczył Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social.

Wysoki rangą przedstawiciel władz Iranu potwierdził agencji Reutera, że Teheran przyjął propozycję USA w sprawie zawieszenia broni przy mediacji Kataru. W negocjacjach mieli brać udział także wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Państwowa telewizja irańska potwierdziła te doniesienia, rząd Beniamina Netanjahu na razie milczy.

Iran rozpoczął w poniedziałek operację „Zapowiedź zwycięstwa”, której celem była baza USA w Katarze – Al Udeid. W ataku rakietowym nikt nie zginął; Iran miał skontaktować się z Katarem i uprzedzić go o uderzeniu.

2. Szczyt NATO w Hadze

Będzie to najkrótszy szczyt Sojuszu od lat. 32 szefów państw i rządów spotka się oficjalnie tylko dwa razy. Formalne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej będzie tylko jedno i niezbyt długie. Liderzy powinni pojawić się w pałacu Huis Ten Bosch holenderskiej rodziny panującej o siódmej wieczorem we wtorek. Najważniejsze spotkanie nastąpi w środę, w ramach Rady Północnoatlantyckiej obradującej na szczeblu przywódców państw i szefów rządów. To forum jest w ścisłym sensie „szczytem NATO”.

Jednym z najważniejszych tematów jest wspólna deklaracja podniesienia wydatków na obronność do 5 proc. PKB. Hiszpania już zadeklarowała, że nie jest w stanie wziąć na siebie takiego zobowiązania.

„Po pierwsze, paść ma potwierdzenie zobowiązania do wzajemnej kolektywnej obrony. To ważne, bo z ust Trumpa do tej pory wyraźnie go nie usłyszeliśmy. Ma być przywołany art. 5 traktatu waszyngtońskiego mówiący, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich. Podkreślone mają być wartości, którym Sojusz służy – wolność i demokracja. To też ważne w okresie wątpliwości i zawirowań” – zapowiada Marek Świerczyński z Polityki Insight.

3. Zamach na prezydenta Ukrainy

Na lotnisku w Rzeszowie udaremniono zamach na Wołodymyra Zełenskiego – poinformował Wasyl Maluk, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Zamachu chciał dokonać emerytowany polski wojskowy, zwerbowany dziesiątki lat temu – według agencji Interfax-Ukraina. Resztę szczegółów tej sprawy zdradził Tomasz Siemoniak, szef MSWiA i koordynator służb specjalnych. We wpisie opublikowanym na platformie X poinformował, że chodzi o wydarzenia z kwietnia 2024 r. Zamachu miał dokonać Paweł K. Mężczyzna, zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na terenie województwa lubelskiego, miał zgłosić gotowość do działania na rzecz rosyjskiego GRU, a do jego zadań miało należeć m.in. zebranie informacji na temat Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

19 maja 2025 r. został skierowany do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Pierwszy zamach na Zełenskiego miał mieć miejsce w Kijowie w ubiegłym roku.

4. Dymisja Joanny Muchy

„Przez wiele ostatnich miesięcy intensywnie pracowałam nad projektami, które – głęboko w to wierzę – mogły zmieniać polską szkołę. Niestety, mimo wielu prób i rozmów, nie udało się zbudować poparcia dla ich realizacji w kierownictwie MEN i w rządzie. W tej sytuacji kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku uznałam za niezasadne” – oświadczyła Joanna Mucha, wiceministra edukacji.

Jednym z punktów zapalnych miała być „Szkoła dla wszystkich”, rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Ukrainy. Barbara Nowacka, ministra edukacji, zapewniła w poniedziałek, że program miał opóźnienie, bo „musiał być pilnie poprawiony” i w najbliższych dniach trafi na posiedzenie Rady Ministrów, w życie wejdzie w kolejnym roku szkolnym.

Niektórzy politycy obozu rządzącego twierdzą, że ogłoszenie przez Muchę dymisji to ruch wyprzedzający rekonstrukcję rządu, której „by nie przetrwała”.

5. Protesty wyborcze. Co dalej?

Do Sądu Najwyższego wpłynęło już ok. 50 tys. protestów wyborczych – poinformowała I prezes SN Małgorzata Manowska. Twierdzi też, że 90 proc. z nich to protesty powielane, tzw. giertychówki, z błędnie wpisanymi danymi obywateli. Duża część z nich w ogóle nie zostanie rozpatrzona.

Na 27 czerwca Sąd Najwyższy wyznaczył dwa jawne posiedzenia poświęcone protestom wyborczym, w sprawach których SN wystąpił do sądów rejonowych o przeprowadzenie oględzin kart wyborczych z kilkunastu komisji obwodowych. Po rozpoznaniu wszystkich protestów SN w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzygnie o ważności wyboru prezydenta. Ostatnim dniem, do którego powinno zapaść to rozstrzygnięcie, jest 2 lipca.