Kontrole wróciły na granice. Dyskretna wizyta Hołowni u Bielana. 5 tematów na dziś

Wracają kontrole na granicach z Niemcami i Litwą; o czym Hołownia rozmawiał nocą z Kaczyńskim; marsze milczenia po zabójstwie Klaudii z Torunia; jak Unia odpowie na cła Trumpa; Iga Świątek walczy o ćwierćfinał na Wimbledonie.

1. Od dziś kontrole na granicy z Niemcami i Litwą

W niedzielę Polki i Polacy otrzymali alert RCB o treści: „Od 7 lipca wprowadzona zostaje kontrola Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski)”. To pokłosie wydarzeń z ostatnich dni. Na granicach skrzykują się różne „obywatelskie patrole”, sprzeciwiające się odsyłaniu imigrantów do Polski m.in. przez niemieckie służby. Na miejsce docierają też politycy Konfederacji i PiS, by wykorzystać gorące emocje i zyskać politycznie. Prezes Jarosław Kaczyński w niedzielę był w Rosówku (woj. zachodniopomorskie) i zapowiedział, że jego partia złoży wniosek o referendum w sprawie nielegalnej migracji. „To nie jest tylko kwestia nielegalnej imigracji i tych zagrożeń, które są z tym związane. To jest także kwestia suwerenności, niepodległości Polski, bo polityka Tuska nie jest polityką państwa niepodległego, tylko państwa właśnie podległego”, mówił Kaczyński. Domaga się również listy państw, których obywateli Polska nie będzie wpuszczać. PiS zapowiada poza tym, że będzie monitorował, jak przebiegają kontrole na granicach.

Granice z Niemcami i Litwą będą pod „czasową kontrolą”. „Byliśmy obrońcami Schengen i pozostaniemy rzecznikami tego, aby ruch w Europie był bez granic i bez ograniczeń, ale musi być wola wszystkich sąsiadów taka sama, symetryczna – i dlatego czasowe przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej uznajemy za konieczne”, wyjaśniał Donald Tusk.

2. O czym Hołownia rozmawiał z Kaczyńskim

Emocje w rządzącej koalicji wywołuje sprawa spotkania Szymona Hołowni z prezesem PiS, do którego miało dojść nocą z czwartku na piątek. Według medialnych doniesień marszałek Sejmu był gościem w mieszkaniu Adama Bielana; poza Jarosław Kaczyńskim dołączył wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL. „Pora? To nic nadzwyczajnego, że dzień kończę koło północy. Wczoraj o 21:30 wylądowałem w Warszawie po dniu wypełnionym obowiązkami marszałkowskimi w Gdańsku i Grudziądzu, a to był mój jedyny tego dnia »slot« na spotkanie i rozmowę. Koniec wyjaśnienia”, komentował Hołownia. W social mediach dodał: „Wzmożenie i ekscytacja związana z moim (...) spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana”.

„Rozmawiałem z panem marszałkiem. Nie ukrywam tego. Miało być dyskretnie” – mówił Jarosław Kaczyński w Szczecinie w niedzielę. Jak dodał, była mowa głównie o ratowaniu Polski: „o tym, że trzeba coś zrobić, żeby ta wojna się skończyła, żeby Polska mogła iść do przodu, a nie do tyłu, bo dzisiaj idzie do tyłu”. Prezes pytał też marszałka, czy zwoła Zgromadzenie Narodowe, by 6 sierpnia prezydent elekt Karol Nawrocki mógł oficjalnie objąć urząd. „Jeszcze raz usłyszałem, że sprawa jest oczywista. To samo, co mówi publicznie, i ja mu wierzę. Wierzę, że on zwoła to posiedzenie i przeprowadzi procedurę zaprzysiężenia prezydenta”, mówił Kaczyński.

3. Marsze milczenia po zabójstwie Klaudii

24-letnią Klaudię zaatakował w parku Glazja w Toruniu 19-letni Yomeykert z Wenezueli. Do tragedii doszło nocą z 11 na 12 czerwca, kobieta trafiła do szpitala, zmarła dwa tygodnie później. Przyczyną śmierci był uraz mózgu, napastnik zadał jej kilkanaście ran kłutych m.in. w okolice głowy i klatki piersiowej. W chwili zdarzenia miał we krwi 1,2 promila alkoholu. 13 czerwca prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Sąd zastosował areszt, żeby uniemożliwić mu ucieczkę z kraju.

W Toruniu i Warszawie w niedzielę odbyły się manifestacje milczenia. Oba wydarzenia organizowały środowiska narodowe i patriotyczne. „Klaudia, 24-letnia doktorantka z Torunia, lingwistka, piękna kobieta, była przypadkową ofiarą. Ciosy, jakie Yomeykert zadawał jej śrubokrętem, furią przypominały te, które zadał 25-letniej Lizawiecie Dorian S.” – pisze reporterka „Polityki” Martyna Bunda.

4. Jak Unia odpowie na cła Trumpa

9 lipca cła obejmujące większość unijnych towarów mają wzrosnąć z 10 do 50 proc. Donald Trump zmiany taryf zapowiada lub wprowadza od stycznia, gdy oficjalnie objął urząd prezydenta USA. Dzięki negocjacjom moment wdrożenia wyższych ceł w UE nieco się przesunął (słynny „dzień wyzwolenia”). Do tej pory wzrosły taryfy na stal i aluminium.

Urzędnikom UE pozostało kilka dni, by wypracować porozumienie z USA. W ostatnim tygodnim gościł w Waszyngtonie komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič. Negocjacje trwały cały weekend i jeszcze potrwają. Komisja Europejska musi zdecydować, czy odpowie ewentualnie cłami odwetowymi i wejdzie z USA na ścieżkę wojny handlowej. Giełda reaguje zawczasu – wartość dolara spadła do poziomów niewidzianych od lat 50.

5. Wimbledon: drugi tydzień

Wchodzimy w kluczowe fazy wielkoszlemowego turnieju w Londynie, który potrwa do najbliższej niedzieli. Wimbledon obfituje w tym roku w niespodzianki – wysoko notowani zawodnicy i faworyci odpadli na wczesnych etapach rozgrywek, w tym Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Qinwen Zheng czy Alexander Zverev. Korty trawiaste przysparzają problemów najlepszym tenisistom, ale są też miłe zaskoczenia, jak występ Kamila Majchrzaka, który dobrnął aż do czwartej rundy. Tu już musiał uznać wyższość Karena Chaczanowa, ale do tego etapu Polak radził sobie znakomicie. To świetna zaliczka na przyszłość.

Dziś o awans do ćwierćfinału zawalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie Clara Tauson, mocno grająca, utalentowana zawodniczka z Danii. To spotkanie rozegra się nie wcześniej niż o 16:50. W ćwierćfinale już się zameldowały Amanda Anisimova, Anastazija Pawluczenkowa, Aryna Sabalenka i Laura Siegemund. Pozostałe cztery wolne miejsca zostaną obsadzone w poniedziałek.