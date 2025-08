Europa o Palestynie. Atak na policjantów w Sosnowcu. Iga gra w Montrealu. 5 ważnych tematów na dziś

Kolejne deklaracje w sprawie statusu Palestyny; Ukraina będzie walczyć z korupcją; zamieszanie wokół kanonu lektur; atak na policjantów w Sosnowcu; Iga Świątek gra o czwartą rundę turnieju w Kanadzie.

1. W Europie o Palestynie

Kolejne europejskie kraje zapowiadają, że uznają Palestynę za suwerenne państwo. Wypowiedzieli się w tej sprawie ostatnio premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. Podczas tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbędzie się we wrześniu w Nowym Jorku, państwo palestyńskie uznają także m.in. Kanada i Portugalia. „Rozwiązanie dwupaństwowe to jedyna droga, uznanie Palestyny to dla Niemiec raczej jej zwieńczenie” – oświadczył z kolei minister spraw zagranicznych RFN Johann Wadephul (CDU). Dodał, że „proces musi rozpocząć się teraz”, ale w Berlinie nie ma w tej sprawie jednomyślności.

Łącznie spośród 193 członków Narodów Zjednoczonych Palestynę uznaje 148, blisko trzy czwarte wszystkich państw na świecie. Francja i Wielka Brytania byłyby pierwszymi stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zdecydowały się na taki krok. Polska uznała Palestynę w 1988 i jest jednym z dziesięciu krajów UE, obok Bułgarii, Cypru, Węgier, Rumunii, Słowacji, Szwecji oraz Hiszpanii, Irlandii i Słowenii, które zdecydowały się na ten symboliczny ruch.

2. Ukraina będzie walczyć z korupcją

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę, która przywraca uprawnienia organów antykorupcyjnych – Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP).

Ustawa odwróciła zmiany z 22 lipca, które pozbawiały te instytucje autonomii i podporządkowywały je prezydentowi. Dwa niezależne wcześniej organy mogły być kontrolowane politycznie. Przeciw tym zmianom w ogarniętej przez wojnę Ukrainie doszło do dużych protestów w największych miastach. „Korupcja, zwłaszcza w czasie wojny, irytuje Ukraińców”– pisze w „Polityce” Paweł Reszka.

Zmiany skrytykowały także Komisja Europejska i niektóre unijne stolice.

3. Zamieszanie wokół kanonu lektur

Zaczęło się od tego, że przewodnicząca zespołu ekspertów MEN ds. lektur dr Kinga Białek w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” poinformowała o zmianach w kanonie lektur, zmniejszeniu liczby dzieł obowiązkowych i wprowadzeniu zamiast sztywnej listy książek spisu lektur do wyboru.

„Niespodziewanie zapowiedź zmian nie ucieszyła nikogo: ani zwykłych ludzi, ani polityków. W sieci rozpętało się piekło, wszyscy protestowali, że nauka języka polskiego bez poznawania klasyki naszej literatury to jak pływanie w basenie bez wody” – opisuje atmosferę wokół zapowiedzi dr Białek Dariusz Chętkowski, polonista i bloger „Polityki”.

Rzecznik rządu Adam Szłapka szybko te plany zdementował: „Kanon lektur pozostanie bez zmian. Ministerstwo Edukacji nie wykreśla żadnych tytułów z listy lektur”. „Panika, jaką wywołały zapowiedzi wprowadzenia luźnego kanonu lektur szkolnych, przypomina sytuację z wprowadzaniem edukacji zdrowotnej. Podstawy programowe tego przedmiotu miały być tak ważne dla dobra dzieci i młodzieży, że grzechem byłoby ograniczyć uczniom dostęp do tej wiedzy. Wydawało się, że zmiany pójdą pełną parą, a Nowacka dobrze wie, co robi. Okazało się inaczej” – podsumowuje nasz autor.

4. Atak na policjantów w Sosnowcu

Śląska policja w czwartek nad ranem przeprowadziła w Sosnowcu interwencję zakończoną śmiercią napastnika. Funkcjonariusze zostali wezwani do mężczyzny atakującego zaparkowane na ulicy samochody i autobus miejski przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu – jak się potem okazało, była nią metalowa rurka. Pierwszy telefon w tej sprawie odebrano w komendzie miejskiej policji w Sosnowcu o godz. 4:43, a do godz. 4:55 takich zawiadomień było jeszcze osiem.

W związku z bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia funkcjonariusze oddali kilka strzałów w kierunku napastnika. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować. W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje dotyczące narodowości sprawcy – prokuratura potwierdziła, że był 45-letnim obywatelem Polski.

W sosnowieckiej prokuraturze wszczęto dwa postępowania. Pierwsze dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji. Drugie – zniszczenia mienia oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy policji.

5. Świątek w grze o awans do czwartej rundy

... w Montrealu, gdzie rozgrywa się właśnie turniej rangi WTA 1000. Punktów do obrony Polka nie ma, bo w ubiegłym roku tu nie zagrała – kalendarz był napięty z powodu igrzysk w Paryżu. Może więc tylko zyskać. W rankingu kobiecego tenisa Iga Świątek zajmuje aktualnie trzecie miejsce, w aktualizowanym na bieżąco zestawieniu WTA Race jest już druga. Amerykanka Coco Gauff, wiceliderka ogólnej klasyfikacji, wyprzedza ją nieznacznie, a w Montrealu znów mocuje się z własnym podaniem. Ale lekceważyć jej rzecz jasna nie można. Triumfowała niedawno na kortach Rollanda Garrosa.

O czwartą rundę Iga Świątek, mistrzyni Wimbledonu, zawalczy z utalentowaną Niemką Evą Lys. Wygrywała z nią dwukrotnie. Z turniejem pożegnały się na poprzednich etapach Magdalena Fręch i Magda Linette. Z Montrealu rozgrywki przeniosą się do USA; zwieńczeniem tego fragmentu sezonu będzie wielkoszlemowy turniej US Open w Nowym Jorku.