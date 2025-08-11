Reklama
Redakcja „Polityki”
Spadną głowy za KPO. Trump i Putin na Alasce. Świątek gra dalej po walkowerze. 5 tematów na dziś

11 sierpnia 2025
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Facebook
Kto odpowie za aferę z KPO; okoliczności spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce; nowa ofensywa Izraela w Gazie; przedterminowe wybory w Zabrzu; Iga Świątek w Cincinnati zagra od razu o ćwierćfinał.

1. Spadną głowy za aferę wokół KPO

Awantura wybuchła przed weekendem i już kosztowała stanowisko szefową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Katarzynę Duber-Stachurską. Dotacje w ramach KPO, utworzonego w Brukseli w czasach pandemii covid-19, przyznano projektom uznanym przez opinię publiczną za kontrowersyjne. Chodzi głównie o środki dla branży HoReCa (hotele, restauracje, catering). Przedsiębiorcy wnioskowali m.in. o jachty, maszyny do kręcenia lodów, solaria i ekspresy do kawy.

PiS do spółki z Konfederacją od paru dni grzmią o rozrzutności rządu Donalda Tuska. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wszczęło kontrole, sprawą zajmuje się prokuratura. „Wcale nie jest powiedziane, że to jest ostatnia głowa, która spadnie w tej sprawie”, zapowiedział w TVN24 minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. I dodał: „Donald Tusk traktuje odblokowanie tych pieniędzy jako swój osobisty sukces i wiem, że w tej sprawie zachowa się bardzo twardo i zdecydowanie”.

„Nie mieszajmy PARP do polityki – to kierownictwo MFiPR ponosi odpowiedzialność za KPO HoReCa i wszystkie inne programy ze środków europejskich, które na bieżąco kontroluje” – napisała w niedzielę na platformie LinkedIn Katarzyna Duber-Stachurska. I dalej: „MFiPR zatwierdzało nawet sposób opisu faktury z wydatkami, nadzorowało codziennie realizację programu. Ministerstwo wiedziało o łodziach – odpowiadało na pytania operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogły być dopuszczane”. Na czele resortu stoi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050). Na X napisała: „Pani Prezes [Duber-Stachurska] nie wysłała do mnie w ciągu minionego roku żadnego pisma o nieprawidłowościach w HoReCa”.

Czytaj też: Kręcenie lodów z dotacją z KPO. Jest afera, nas jachty i solaria nie oburzają

2. Trump i Putin na Alasce: o Ukrainie bez Ukrainy

W piątek 15 sierpnia prezydenci USA i Rosji spotkają na Alasce, by omówić zasady ewentualnego zawieszenia broni w Ukrainie. Następne miałoby być spotkanie trójstronne z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. W rozmowie z Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance oznajmił, że „trwają prace” nad ustaleniem daty. „Władimir Putin zapewniał, że nigdy nie spotka się z Zełenskim. I prezydentowi udało się to zmienić”, podkreślił Vance.

„Ukraina ma swobodę wyboru własnego losu. Sensowne negocjacje mogą mieć miejsce tylko w sytuacji zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. Droga do pokoju w Ukrainie nie może zostać wytyczona bez Ukrainy”, napisali we wspólnym oświadczeniu z soboty na niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni, premier Polski Donald Tusk i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

„Czy na Alasce Trump będzie się starał polemizować ze swoim przyjacielem Władimirem? Czy będzie się domagał, by Ukraina pozostała krajem wolnym, a nie zwasalizowanym przez Moskwę? Znając go, trudno być optymistą”, pisze w korespondencji z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

3. Netanjahu: Izrael „nie ma innego wyjścia”

Premier Beniamin Netanjahu podczas niedzielnej konferencji prasowej oświadczył, że Hamas nie chce się ugiąć, więc Izrael nie ma wyjścia, musi go pokonać, czyli zintensyfikować ataki w Strefie Gazy. Gabinet wojenny podjął tę decyzję po wielogodzinnych obradach z czwartku na piątek. To oznacza jeszcze więcej wojny i jeszcze większy kryzys humanitarny w Gazie, która cierpi potężny głód. Palestyńczycy są stłoczeni na 14 proc. terytorium, giną w bombardowaniach w drodze po żywność, która dociera rzadko i w sposób chaotyczny.

Netanjahu zapewnił, że Izrael nie chce Gazy zająć, ale ją „wyzwolić”. „Nowa ofensywa ma na celu zniszczenie dwóch pozostałych bastionów Hamasu”, dodał. Operacja ma być szybka i krótka, armia ma utworzyć i chronić korytarze humanitarne. Krytykę Izraela Netanjahu nazwał „globalną kampanią kłamstw” i polecił wojsku, by wpuściło do Gazy więcej dziennikarzy z zagranicy.

W sobotę w Tel Awiwie tysiące osób protestowało przeciw eskalacji wojny. Domagają się jej natychmiastowego zakończenia i odzyskania zakładników.

Czytaj też: Hamas mógłby zaszachować Izrael i zakończyć tę wojnę. Dlaczego tego nie robi?

4. Zabrze: przedterminowe wybory

W niedzielę w Zabrzu odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie – w maju w wyniku referendum z funkcji została odwołana Agnieszka Rupniewska. W mieście uprawnionych do głosowania jest ok. 115 tys. osób. Otwarto dla nich 89 obwodowych komisji wyborczych. O urząd ubiegało się sześcioro kandydatów: Borys Borówka, Łucja Chrzęstek-Bar, Sebastian Dziębowski, Rafał Kobos, Ewa Weber i Kamil Żbikowski. Żaden nie uzyskał ponad 50 proc. głosów, więc konieczna będzie dogrywka. W drugiej turze za dwa tygodnie spotkają się Ewa Weber (39,29 proc. głosów) i Kamil Żbikowski (16,14 proc.). W niedzielę frekwencja wyniosła zaledwie 27,87 proc.

Dlaczego Rupniewska, wspierana przez Koalicję Obywatelską, musiała odejść już rok po wyborach samorządowych? „To prawdziwa sensacja polityczna – pisał Jan Dziadul. – Nowe władze zaczęły rozpaczliwie szukać oszczędności: w samym ratuszu zwolniono, zgodnie z procedurami, sto osób. I drugie tyle w spółkach miejskich. Efekt tego manewru związał niezadowoleniem dwieście postaci ważnych do tej pory w mieście (plus rodziny i ich kręgi)”. Zabrze tonie w długach, zaciskanie pasa wyborcom się rzecz jasna nie podobało.

„Już na początku kadencji zaczęto mówić o bankructwie czy też upadłości sporego miasta – dodaje Jan Dziadul. – To była kula śnieżna inżynierii finansowej: przekładania długów z budżetu na budżet i ciągłego zadłużania w przekonaniu, że jakoś tam będzie...”. Dziś miastu znów potrzeba cudotwórcy.

5. Iga Świątek w czwartej rundzie w Cincinnati

Polka nie zagra meczu trzeciej rundy w Cincinnati i automatycznie awansuje do czwartej. Jej rywalką miała być Ukrainka Marta Kostiuk, ale doznała w Montrealu kontuzji nadgarstka i wycofała się z imprezy. Iga w sobotę pokonała Anastasiję Potapową (6:1, 6:4) i zawalczy od razu o ćwierćfinał. Przed rokiem dotarła tu do półfinału. Uległa dopiero Arynie Sabalence, która wygrała cały turniej i teraz broni tytułu. Poza Igą w rywalizacji pozostaje Magda Linette, która w niedzielę świetnie sobie poradziła ze Słowaczką Rebeccą Šramkovą (7:6, 6:0).

Cincinnati to turniej rangi WTA 1000, więc jest o co walczyć. Następny w napiętym tenisowym kalendarzu jest już nowojorski US Open, ostatni w sezonie turniej wielkoszlemowy. Tutaj też przed rokiem triumfowała Sabalenka, tak wydeptała sobie drogę do pierwszego miejsca w rankingu kobiecego tenisa. Iga Świątek jest aktualnie trzecia, do Coco Gauff brakuje jej ok. 700 pkt. W aktualizowanym na bieżąco rankingu WTA Race Polka jest już druga. Nie rozegrała ubiegłej jesieni żadnych turniejów i nie ma punktów do obrony, więc będzie się piąć.

Redakcja „Polityki”

