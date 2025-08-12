Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”
W najnowszej „Polityce” znajdziecie Państwo nietypowy w tych mętnych politycznie czasach temat okładkowy: jak Tinder zabija miłość, za którym kryje się bardzo interesująca rozmowa z socjologiem prof. Tomaszem Szlendakiem, autorem książki „Miłość nie istnieje. Związki, randki i życie solo w XXI w.” – o wpływie portali randkowych na współczesne życie uczuciowe, o tym, jak nietrwałe są kojarzone w ten sposób związki, jak dawna miłość romantyczna zderza się z realiami nowych technologii, zmianą sposobów komunikowania się oraz rosnącą tendencją do niezależności i indywidualizmu. To na tyle ciekawa opowieść o dzisiejszej rzeczywistości, że właśnie od niej zaczynamy numer, w którym oczywiście wiele innych, aktualnych tekstów.
Co zatem ponadto w nowej „Polityce”?
• Sytuacja światowego bezpieczeństwa jest niejasna, a polskie wojsko wciąż jest w przebudowie; czy modernizacja przebiega we właściwym kierunku, czy współpraca rządu Donalda Tuska z nowym zwierzchnikiem sił zbrojnych, prezydentem Nawrockim, gwarantuje rozwój armii – o tym w artykule Marka Świerczyńskiego, eksperta Polityki Insight.
• PiS stara się wytworzyć wrażenie, że przegrana koalicji 15 października w 2027 r. jest przesądzona, a upadek rządu Tuska oczywisty; czy istnieją zatem przesłanki, że ten plan Jarosława Kaczyńskiego może się nie powieść; jakie argumenty przemawiają na korzyść tezy, że jeszcze nie wszystko dla dzisiejszego obozu władzy jest stracone – siedem scenariuszy ratunkowych przedstawia Mariusz Janicki.
• Skąd się wzięły awantury na prawicy, między PiS a Konfederacją, skoro wydaje się, że koalicja między nimi jest oczywista i nieuchronna? Dlaczego Kaczyński atakuje Mentzena i na odwrót – reguły tych prawicowych szachów tłumaczy Rafał Kalukin.
• Kim jest ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan środowisk „kibolskich”, a od niedawna również kapelan prezydenta Nawrockiego; jak trafił do Pałacu, jaki odłam Kościoła katolickiego reprezentuje, na ile to znacząca frakcja, jaka jest rola prezydenckiego kapelana – o tym w tekście Jakuba Halcewicza.
• Prof. Stanisław Obirek natomiast, w rozmowie z Adamem Szostkiewiczem, mówi o źródłach i skutkach zatrucia chrześcijaństwa antysemityzmem.
• Jakie błędy popełniono już na początku śledztwa w głośnej sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek przed 15 laty, czy pojawiły się nowe wątki i jest bliżej rozwiązania tej niezwykłej historii – pisze Violetta Krasnowska.
• Wyłącz telefon i idź w las, zachęcają w wywiadzie Joanna i Łukasz Długowscy, propagatorzy tzw. mikrowypraw, w których liczą się nie tyle przebyte kilometry, ile jakość obserwacji przyrody i głębsze wrażenia.
• O co chodzi Donaldowi Trumpowi w wojnie celnej, jaką wypowiedział wielu krajom, i jak to się może odbić na sytuacji polskiej gospodarki – wyjaśnia w swojej analizie Adam Grzeszak.
• Głód to bomba z opóźnionym zapłonem; co oznacza on w dzisiejszym świecie, jakie są kryteria jego stwierdzania, jak może być rozgrywany politycznie – o tym w tekście Artura Domosławskiego.
• Nowe mody, trendy, zakupowe szaleństwa: o laleczkach Labubu pisze Jędrzej Winiecki, a o matchy – Paulina Wilk.
I jeszcze w nowym numerze: nowa marihuana jest mocniejsza i bardziej truje; kosmiczne kłopoty Sławosza Uznańskiego- Wiśniewskiego; kto i w co ubierał Polki w czasach PRL; hemofilia, czyli przekleństwo europejskich rodów panujących; „Naga broń”, czyli triumfalny powrót czystej komedii filmowej; hiphopowa chłopomania; wirale o Karolu Nawrockim; warzywny afrodyzjak.
I to wciąż nie wszystkie pozycje w najnowszym wydaniu „Polityki”, proszę sprawdzić, co jeszcze przygotowaliśmy. Życzymy inspirującej lektury!
Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego