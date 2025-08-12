Reklama
Redakcja „Polityki”
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

12 sierpnia 2025
Jak Tinder zabija miłość? To na tyle ciekawa opowieść o dzisiejszej rzeczywistości, że właśnie od niej zaczynamy numer. Co ponadto? Polska armia z nowym zwierzchnikiem, plan Jarosława Kaczyńskiego na odzyskanie władzy, awantury na prawicy, sprawa Iwony Wieczorek. I nowe mody: Labubu i matcha.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” znajdziecie Państwo nietypowy w tych mętnych politycznie czasach temat okładkowy: jak Tinder zabija miłość, za którym kryje się bardzo interesująca rozmowa z socjologiem prof. Tomaszem Szlendakiem, autorem książki „Miłość nie istnieje. Związki, randki i życie solo w XXI w.” – o wpływie portali randkowych na współczesne życie uczuciowe, o tym, jak nietrwałe są kojarzone w ten sposób związki, jak dawna miłość romantyczna zderza się z realiami nowych technologii, zmianą sposobów komunikowania się oraz rosnącą tendencją do niezależności i indywidualizmu. To na tyle ciekawa opowieść o dzisiejszej rzeczywistości, że właśnie od niej zaczynamy numer, w którym oczywiście wiele innych, aktualnych tekstów.

Co zatem ponadto w nowej „Polityce”?

• Sytuacja światowego bezpieczeństwa jest niejasna, a polskie wojsko wciąż jest w przebudowie; czy modernizacja przebiega we właściwym kierunku, czy współpraca rządu Donalda Tuska z nowym zwierzchnikiem sił zbrojnych, prezydentem Nawrockim, gwarantuje rozwój armii – o tym w artykule Marka Świerczyńskiego, eksperta Polityki Insight.

• PiS stara się wytworzyć wrażenie, że przegrana koalicji 15 października w 2027 r. jest przesądzona, a upadek rządu Tuska oczywisty; czy istnieją zatem przesłanki, że ten plan Jarosława Kaczyńskiego może się nie powieść; jakie argumenty przemawiają na korzyść tezy, że jeszcze nie wszystko dla dzisiejszego obozu władzy jest stracone – siedem scenariuszy ratunkowych przedstawia Mariusz Janicki.

Okładka nowej „Polityki”PolitykaOkładka nowej „Polityki”

• Skąd się wzięły awantury na prawicy, między PiS a Konfederacją, skoro wydaje się, że koalicja między nimi jest oczywista i nieuchronna? Dlaczego Kaczyński atakuje Mentzena i na odwrót – reguły tych prawicowych szachów tłumaczy Rafał Kalukin.

• Kim jest ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan środowisk „kibolskich”, a od niedawna również kapelan prezydenta Nawrockiego; jak trafił do Pałacu, jaki odłam Kościoła katolickiego reprezentuje, na ile to znacząca frakcja, jaka jest rola prezydenckiego kapelana – o tym w tekście Jakuba Halcewicza.

• Prof. Stanisław Obirek natomiast, w rozmowie z Adamem Szostkiewiczem, mówi o źródłach i skutkach zatrucia chrześcijaństwa antysemityzmem.

• Jakie błędy popełniono już na początku śledztwa w głośnej sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek przed 15 laty, czy pojawiły się nowe wątki i jest bliżej rozwiązania tej niezwykłej historii – pisze Violetta Krasnowska.

• Wyłącz telefon i idź w las, zachęcają w wywiadzie Joanna i Łukasz Długowscy, propagatorzy tzw. mikrowypraw, w których liczą się nie tyle przebyte kilometry, ile jakość obserwacji przyrody i głębsze wrażenia.

• O co chodzi Donaldowi Trumpowi w wojnie celnej, jaką wypowiedział wielu krajom, i jak to się może odbić na sytuacji polskiej gospodarki – wyjaśnia w swojej analizie Adam Grzeszak.

• Głód to bomba z opóźnionym zapłonem; co oznacza on w dzisiejszym świecie, jakie są kryteria jego stwierdzania, jak może być rozgrywany politycznie – o tym w tekście Artura Domosławskiego.

• Nowe mody, trendy, zakupowe szaleństwa: o laleczkach Labubu pisze Jędrzej Winiecki, a o matchy – Paulina Wilk.

I jeszcze w nowym numerze: nowa marihuana jest mocniejsza i bardziej truje; kosmiczne kłopoty Sławosza Uznańskiego- Wiśniewskiego; kto i w co ubierał Polki w czasach PRL; hemofilia, czyli przekleństwo europejskich rodów panujących; „Naga broń”, czyli triumfalny powrót czystej komedii filmowej; hiphopowa chłopomania; wirale o Karolu Nawrockim; warzywny afrodyzjak.

I to wciąż nie wszystkie pozycje w najnowszym wydaniu „Polityki”, proszę sprawdzić, co jeszcze przygotowaliśmy. Życzymy inspirującej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Nauka

W Nowej Kachowce zmienił się mikroklimat. Rosjanie wysadzili zaporę, tego nie przewidzieli

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce wywołało najpoważniejszą katastrofę środowiskową nowożytnej Europy. I uruchomiło wielki przyrodniczy eksperyment.

Jędrzej Winiecki
29.07.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Kraj

Prezydent nie wszystkich Polaków. Nawrocki pozuje na mocarza, grozi nam paraliż państwa

Pojawił się znikąd i trafił na szczyt. To będzie zapewne najbardziej konfrontacyjna prezydentura ze wszystkich dotychczasowych, której skutkiem może być paraliż państwa. Tylko czy Karol Nawrocki faktycznie jest mocarzem, na jakiego pozuje?

Rafał Kalukin
06.08.2025
null
Ludzie i style

Komu przeszkadza Dino, komu przeszkadza Wilanów

Najwyraźniej bardzo łatwo nienawidzi się Warszawę. Nie zawsze zasłużenie, ale czasem sama się prosi.

Michał R. Wiśniewski
01.08.2025
null
Społeczeństwo

Abp Jędraszewski w Krakowie trzyma się mocno. A elita Watykanu pomaga

Kościół jest instytucją hierarchiczną. Ryba psuje się od głowy i od wyznaczenia głowy Kościoła krakowskiego powinno się zacząć jego uzdrawianie.

Adam Szostkiewicz
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
null
Społeczeństwo

Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Jesteśmy świadkami jednej z największych rewolucji społecznych ostatnich lat. Leki takie jak semaglutyd (Ozempic, Wegovy) lub tirzepatyd (Mounjaro, Zepbound) okazały się – wreszcie? – skuteczne w walce z otyłością. I już zmieniają świat: od półek sklepowych po relacje intymne.

Paweł Walewski
01.07.2025
null
Społeczeństwo

Kanał z tym tunelem. Centrum Łodzi stoi na ruchomych piaskach, końca nie widać

Drążenie tunelu kolejowego pod łódzkim śródmieściem mieli przeczekać dwa tygodnie w hotelach. A odkąd opuścili swoje mieszkania, właśnie mija dziesięć miesięcy. Końca nie widać, bo prace na budowie całkowicie stanęły.

Marcin Piątek
23.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną