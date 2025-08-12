Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Jak Tinder zabija miłość? To na tyle ciekawa opowieść o dzisiejszej rzeczywistości, że właśnie od niej zaczynamy numer. Co ponadto? Polska armia z nowym zwierzchnikiem, plan Jarosława Kaczyńskiego na odzyskanie władzy, awantury na prawicy, sprawa Iwony Wieczorek. I nowe mody: Labubu i matcha.

W najnowszej „Polityce” znajdziecie Państwo nietypowy w tych mętnych politycznie czasach temat okładkowy: jak Tinder zabija miłość, za którym kryje się bardzo interesująca rozmowa z socjologiem prof. Tomaszem Szlendakiem, autorem książki „Miłość nie istnieje. Związki, randki i życie solo w XXI w.” – o wpływie portali randkowych na współczesne życie uczuciowe, o tym, jak nietrwałe są kojarzone w ten sposób związki, jak dawna miłość romantyczna zderza się z realiami nowych technologii, zmianą sposobów komunikowania się oraz rosnącą tendencją do niezależności i indywidualizmu. To na tyle ciekawa opowieść o dzisiejszej rzeczywistości, że właśnie od niej zaczynamy numer, w którym oczywiście wiele innych, aktualnych tekstów. Co zatem ponadto w nowej „Polityce”? • Sytuacja światowego bezpieczeństwa jest niejasna, a polskie wojsko wciąż jest w przebudowie; czy modernizacja przebiega we właściwym kierunku, czy współpraca rządu Donalda Tuska z nowym zwierzchnikiem sił zbrojnych, prezydentem Nawrockim, gwarantuje rozwój armii – o tym w artykule Marka Świerczyńskiego, eksperta Polityki Insight. • PiS stara się wytworzyć wrażenie, że przegrana koalicji 15 października w 2027 r. jest przesądzona, a upadek rządu Tuska oczywisty; czy istnieją zatem przesłanki, że ten plan Jarosława Kaczyńskiego może się nie powieść; jakie argumenty przemawiają na korzyść tezy, że jeszcze nie wszystko dla dzisiejszego obozu władzy jest stracone – siedem scenariuszy ratunkowych przedstawia Mariusz Janicki.