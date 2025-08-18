Zełenski u Trumpa. Tajemnicza obietnica Xi. Świątek w finale. 5 ważnych tematów na dziś

Wołodymyr Zełenski leci do Waszyngtonu; Xi miał coś obiecać Trumpowi ws. Tajwanu; skandaliczny transparent na trybunach; Pakistan pod wodą; Iga Świątek w finale turnieju w Cincinnati.

1. Zełenski u Trumpa, Europa za Zełenskim

Szczyt na Alasce nie zakończył się żadnym porozumieniem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie czy choćby zawieszenia broni. Ale Putin nieco przy okazji ugrał. „Trump przywitał go jak najważniejszego gościa, zaprosił na pokład prezydenckiej limuzyny. Zza jej szyb Putin się uśmiechał. Zwycięsko. Szyderczo. Właśnie realizowały się jego plany. Koniec izolacji. Tego Ukraińcy nie spodziewali się w żadnym razie” – komentuje Jagienka Wilczak. Przypomnijmy: w związku z podejrzeniem popełnienia zbrodni wojennych w Ukrainie Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

W poniedziałek leci do Waszyngtonu Wołodymyr Zełenski. W niedzielę w Brukseli odbyła się kolejna telekonferencja tzw. koalicji chętnych. Kilku przywódców UE ma towarzyszyć Zełenskiemu w podróży za Atlantyk, w tym francuski prezydent Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w niedzielę zapewniła, że Unia będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, by osiągnąć trwały pokój. Głównym warunkiem zakończenia wojny jej zdaniem powinny być gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i Europy, a także utrzymanie suwerenności terytorialnej Ukrainy. Jak dodała, nie można siłą zmieniać granic międzynarodowych, nie może być też ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych ani dla pomocy z zewnątrz. Z zadowoleniem przyjęła też propozycję Trumpa, by objąć Ukrainę gwarancjami na wzór art. 5 traktatu północnoatlantyckiego. Zełenski podkreślił m.in., że obecne linie frontu powinny stanowić podstawę do rozmów pokojowych.

2. Co Xi obiecał Trumpowi?

Podczas krótkiego wywiadu dla Fox News przed piątkowym spotkaniem z Putinem na Alasce Trump oświadczył, że przywódca Chin Xi Jinping zapewnił go, iż Pekin nie zaatakuje Tajwanu, dopóki on jest prezydentem USA. „Doceniam to”, stwierdził przywódca USA. I dodał: „Ale ja jestem cierpliwy i Chiny są cierpliwe”. Na początku czerwca przywódcy odbyli pierwszą oficjalną rozmowę telefoniczną. Co prawda w kwietniu Trump oznajmił, że Xi dzwonił do niego już wcześniej. Jesienią planowany jest szczyt obu przywódców.

Świat z niepokojem obserwuje tę część świata. Chiny uważają Tajwan za część własnego terytorium i nie wykluczają użycia siły, by ponownie „zjednoczyć go z macierzą”. Zdaniem amerykańskiego wywiadu Xi miał poinstruować wojsko, by do 2027 r. było gotowe na atak. Wywiad NATO w swoich analizach twierdzi z kolei, że w tym samym czasie do konfrontacji z Zachodem będzie gotowa Rosja. „Z perspektywy Pekinu i Moskwy synchronizacja wysiłków wygląda kusząco. Zmusza do rozproszenia uwagi, sił i środków przez tych, którzy trzymają kciuki za tajwańską suwerenność i spoistość NATO” – pisze Jędrzej Winiecki.

3. Skandaliczny transparent na trybunach

Nie milkną echa skandalu, do którego doszło podczas czwartkowego meczu Rakowa Częstochowy z Maccabi Hajfa w Debreczynie na Węgrzech. Kibice izraelskiego klubu wywiesili na trybunach transparent z hasłem: „Murderers since 1939” (Mordercy od 1939). Tydzień wcześniej polscy kibice podnieśli transparent z wezwaniem „Wolna Palestyna”. Dwumecz odbywał się w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. Z apelem o reakcję do UEFA zwrócił się minister sportu Jakub Rutnicki. W piątek federacja wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec obu drużyn.

Do sprawy odniosła się ambasada Izraela w Warszawie: „Ohydne zachowanie niektórych kibiców podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców”.

Kancelaria Prezydenta zażądała natychmiastowej reakcji resortu spraw zagranicznych. Na to odpowiedział szef MSZ Radosław Sikorski: „(...) dyplomacja to nie kibolska ustawka. Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael, tylko tamtejsze zakute łby. Ustaliłem z ministrem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować, to dostaną zakaz wjazdu do Polski”.

4. Pakistan walczy z powodziami

„To było jak koniec świata”, tak jeden z mieszkańców dystryktu Swat określił żywioł, jaki nawiedził jego wioskę. Po powodziach wywołanych ulewnymi deszczami monsunowymi w północno-zachodnim Pakistanie zginęło ponad 300 osób, a co najmniej 200 uważa się za zaginione. Szczególnie niebezpiecznie jest w górzystej prowincji Chajber Pasztunchwa. Szacuje się, że żywioł zmiótł z powierzchni ziemi 10, a nawet 12 wiosek. Ludzie ginęli we własnych domach, na które osunęła się ziemia, i w samochodach, które zmiotły lawiny błotne. W katastrofie śmigłowca ratunkowego zginęło pięć osób. Kilka dni wcześniej podobny dramat rozegrał się w Kaszmirze.

Deszcze monsunowe od czerwca do września w Azji Południowej przynoszą ok. trzech czwartych rocznych opadów. Mimo że powodzie i osuwiska są typowe dla tej pory roku, zmiany klimatu powodują, że są częstsze i intensywniejsze. Intensywnie padać ma do 21 sierpnia na północnym zachodzie kraju, w części regionów ogłoszono stan klęski żywiołowej. Do tej pory zginęło ok. 650 osób.

5. Iga Świątek w finale turnieju w Cincinnati

Iga Świątek w trzech ostatnich edycjach turnieju w Ohio docierała do półfinału, w finale zagra dziś po raz pierwszy. W niedzielę pokonała Jelenę Rybakinę, która wraca do formy i jest bardzo groźna, o czym przekonała się boleśnie parę dni temu liderka rankingu Aryna Sabalenka. Polka wygrała w dwóch partiach (7:5, 6:3), mecz był zacięty, a tempo wymian zawrotne. W pierwszym secie Kazaszka przełamała rywalkę i serwowała obłędnie, ale Iga prędko odrobiła straty, serwowała nie gorzej i prowadziła już do końca spotkania. Były kłopoty z domknięciem meczu, dwa ostatnie gemy serwisowe Polka wyszarpała – i awansowała do finału tej prestiżowej imprezy rangi WTA 1000.

Iga gra o puchar, ale i o drugie miejsce w rankingu kobiecego tenisa. Gdyby dziś wygrała, wyprzedziłaby Coco Gauff. Jej rywalką będzie Włoszka Jasmine Paolini, mecz rozpocznie się o północy polskiego czasu.