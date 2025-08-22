Przejdź do treści
Reklama
Redakcja „Polityki”
Kraj

Stanisław Soyka – był dobrym duchem polskiej muzyki. Pierwsze weto Nawrockiego. 5 tematów na dziś

22 sierpnia 2025
Stanisław Soyka. Kielce, 18 lipca 2011 r. Stanisław Soyka. Kielce, 18 lipca 2011 r. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl
Stanisław Soyka nie żyje; pierwsze weto Nawrockiego; Izrael planuje uderzyć na miasto Gaza; odnowiona zakopianka jak cała Polska; zmarł były nuncjusz i prymas abp Józef Kowalczyk

1. Stanisław Soyka nie żyje

W czwartek w wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka, wokalista i kompozytor jazzowy (a także pianista, gitarzysta i skrzypek), znany przede wszystkim z takich utworów jak „Cud niepamięci” czy „Tolerancja”. Tego wieczoru miał wystąpić w Sopocie na Top of the Top Festival. Wydarzenie przerwano.

Soyka (właściwie Sojka) urodził się 26 kwietnia 1959 r. w Żorach. Śpiewał w kościelnym chórze, grał na organach. W Podstawowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gliwicach uczył się w klasie skrzypiec. Chodził do Liceum Muzycznego w Katowicach, w tym samym mieście studiował na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego aranżację i kompozycję. Występował i nagrywał od drugiej połowy lat 70. „Łączył jazzową finezję z popową wrażliwością, był multiinstrumentalistą i twórcą, który inspirował. Charyzmatyczny, pełen ciepła i bliski publiczności” – czytamy we wpisie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w mediach społecznościowych. Czytelnicy magazynu „Jazz Forum” w latach 1983–1988 rokrocznie wybierali go jako najlepszego wokalistę jazzowego.

W historii polskiej muzyki Soyka pozostanie gdzieś na rozstaju różnych ścieżek jako dobry duch, którego obecność bywała tak nienachalna, że momentami niezauważalna. Ale którego nieobecność okazać się może mocno odczuwalna, a nawet wyjątkowo bolesna – pisze Bartek Chaciński.

2. Pierwsze weto Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 21 ustaw, zawetował jedną – tzw. ustawę wiatrakową. Zakładała rozluźnienie restrykcji dotyczących m.in. budowy wiatraków. W 2016 r. rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził zasadę 10H – minimalna odległość od zabudowań mieszkalnych musi wynosić dziesięciokrotność ich całkowitej wysokości (ale od 700 m wzwyż). W praktyce wymagana odległość była znacznie większa.

Te rozwiązania nie spodobały się nowemu prezydentowi. Nie spodobał się również „szantaż” zastosowany przez rząd, który do ustawy wiatrakowej wprowadził przepisy przedłużające zamrożenie cen energii na poziomie 500 zł/MWh netto na kolejny kwartał. Obecne regulacje wygasną we wrześniu. Mrożenie cen Karol Nawrocki obiecywał w kampanii, ale przeważył sprzeciw wobec wiatraków.

3. Izrael planuje uderzyć na miasto Gaza

Izrael ogłosił, że rozpoczął wstępne operacje przed głównym uderzeniem na miasto Gaza. Jeśli się nie zatrzyma, atak może mieć katastrofalne skutki nie tylko dla Palestyńczyków, którzy się tam schronili, ale dla samego Izraela – komentuje Agnieszka Zagner.

Miasto Gaza to jedno z niewielu miejsc, gdzie wciąż stoją jeszcze budynki, chociaż dosłownie na każdym wolnym skrawku ustawione są też namioty, w których schronili się ludzie – uciekli z innych miejsc, a to z północy, a to z południa, niektórzy kilkukrotnie. O ile przed wojną w mieście mieszkało ponad pół miliona osób, dziś jest dwa razy tyle. Izrael chce, by nie został nikt.

Izraelski premier Beniamin Netanjahu wierzy, a przynajmniej przekonuje, że wierzy, iż atak na Gazę może pomóc uwolnić 50 przetrzymywanych zakładników. Kilka dni temu Hamas miał zgodzić się na częściowe porozumienie ws. uwolnienia zakładników, ale Netanjahu stwierdził, że czas częściowych porozumień minął.

4. Odnowiona zakopianka jak cała Polska

Jadą suvy, mieszkańcy przeklinają turystów. Odnowiona zakopianka, czyli 101 km z Krakowa pod Tatry, jest jak cała Polska: piękna i pełna podziałów. Kierowcy z głębi Polski widzą w zakopiance symbol gór. Inżynierowie ruchu – konieczność wyważenia między potrzebą szybkiego dojechania na wczasy oraz komfortem mieszkańców sześciu położonych wzdłuż drogi powiatów. – Zakopiankę wyróżnia dodatkowo aspekt psychologiczny. Dla wielu mieszkańców środkowej czy północnej Polski już sama podróż nią jest przeżyciem, pierwszą częścią wakacji w górach. Góry to dla wielu z nich nie tylko Tatry. To również ta droga – mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

A ostatnie zmiany na zakopiance to rewolucja – pisze Marcin Żyła.

5. Zmarł były nuncjusz i prymas abp Józef Kowalczyk

Kościół w Polsce żegna jednego z najważniejszych hierarchów ostatnich dziesięcioleci. Józef Kowalczyk był nuncjuszem apostolskim (1989-2010), arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem (2010-2014). Zmarł w nocy 20 sierpnia w wieku 87 lat.

Kościół zawdzięcza mu konkordat z Polską, reaktywację wojskowego ordynariatu polowego, przebudowę struktury administracyjnej, powołanie wydziałów teologicznych na uniwersytetach państwowych, stworzenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Jadownikach Mokrych, gdzie się urodził w 1938 r. W instytucjonalnej pamięci Kościoła w Polsce abp Kowalczyk ma miejsce zapewnione. W pamięci demokratycznego społeczeństwa otwartego zapisze się gorzej, jako osoba grająca kartą antyliberalną – komentuje Adam Szostkiewicz.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Kraj

7 scenariuszy ratunkowych dla Donalda Tuska. 2027 rok już się zaczął rozstrzygać

Mimo triumfalizmu PiS po inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego ekipa Donalda Tuska nie przegrała jeszcze wyborów w 2027 r. Wciąż ma sposoby, by odrzucić narzucaną przez prawicę opowieść o pewnej klęsce i nieuchronnym odwecie. Wymaga to jednak zrozumienia, na czym polegają dzisiaj reguły politycznej gry.

Mariusz Janicki
14.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Społeczeństwo

Ciągnie człowieka do lasu! Lasoterapia naprawdę poprawia pracę mózgu. Jak to działa?

Mamy neolityczny umysł, średniowieczne instytucje i boskie technologie. Ten neolityczny mózg nie jest przystosowany do liczby bodźców, jaką dziś mu serwujemy – mówi dr Joanna Wojsiat, neurobiolożka, neurochemiczka Polskiej Akademii Nauk.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
09.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Nauka

W Nowej Kachowce zmienił się mikroklimat. Rosjanie wysadzili zaporę, tego nie przewidzieli

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce wywołało najpoważniejszą katastrofę środowiskową nowożytnej Europy. I uruchomiło wielki przyrodniczy eksperyment.

Jędrzej Winiecki
29.07.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną