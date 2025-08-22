Stanisław Soyka: dobry duch muzyki. Pierwsze weto Nawrockiego. 5 tematów na dziś

Stanisław Soyka nie żyje; pierwsze weto Nawrockiego; Izrael planuje uderzyć na Gazę; odnowiona zakopianka jest jak cała Polska; zmarł były nuncjusz i prymas abp Józef Kowalczyk.

1. Stanisław Soyka nie żyje

W czwartek w wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka, wokalista i kompozytor jazzowy (a także pianista, gitarzysta i skrzypek), znany z takich utworów jak „Cud niepamięci” czy „Tolerancja”. Tego wieczoru miał wystąpić w Sopocie na Top of the Top Festival. Wydarzenie przerwano.

Soyka (właściwie Sojka) urodził się 26 kwietnia 1959 r. w Żorach. Śpiewał w kościelnym chórze, grał na organach. W Podstawowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gliwicach uczył się w klasie skrzypiec. Chodził do Liceum Muzycznego w Katowicach, w tym samym mieście studiował na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego aranżację i kompozycję. Występował i nagrywał od drugiej połowy lat 70. „Łączył jazzową finezję z popową wrażliwością, był multiinstrumentalistą i twórcą, który inspirował. Charyzmatyczny, pełen ciepła i bliski publiczności” – czytamy we wpisie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w mediach społecznościowych. Czytelnicy magazynu „Jazz Forum” w latach 1983–88 rokrocznie wybierali go jako najlepszego wokalistę jazzowego.

„W historii polskiej muzyki Soyka pozostanie gdzieś na rozstaju różnych ścieżek jako dobry duch, którego obecność bywała tak nienachalna, że momentami niezauważalna. Ale którego nieobecność okazać się może mocno odczuwalna, a nawet wyjątkowo bolesna” – pisze Bartek Chaciński.

2. Pierwsze weto Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 21 ustaw, zawetował jedną – tzw. ustawę wiatrakową. Zakładała rozluźnienie restrykcji dotyczących m.in. budowy wiatraków. W 2016 r. rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził zasadę 10H – minimalna odległość od zabudowań mieszkalnych musi wynosić dziesięciokrotność ich całkowitej wysokości (ale od 700 m wzwyż). W praktyce wymagana odległość była znacznie większa.

Te rozwiązania nie spodobały się nowemu prezydentowi. Nie spodobał się również „szantaż” zastosowany przez rząd, który do ustawy wiatrakowej wprowadził przepisy przedłużające zamrożenie cen energii na poziomie 500 zł/MWh netto na kolejny kwartał. Obecne regulacje wygasną we wrześniu. Mrożenie cen Karol Nawrocki obiecywał w kampanii, ale przeważył sprzeciw wobec wiatraków.

3. Izrael planuje uderzyć na Gazę

Izrael ogłosił, że rozpoczął wstępne operacje przed głównym uderzeniem na miasto Gaza. Jeśli się nie zatrzyma, atak może mieć katastrofalne skutki nie tylko dla Palestyńczyków, którzy się tam schronili, ale dla samego Izraela – komentuje Agnieszka Zagner.

Miasto Gaza to jedno z niewielu miejsc, gdzie wciąż stoją budynki, chociaż dosłownie na każdym wolnym skrawku ustawione są też namioty, w których schronili się ludzie – uciekli z innych miejsc, a to z północy, a to z południa, niektórzy kilkakrotnie. Przed wojną mieszkało tu ponad pół miliona osób, dziś jest dwa razy tyle. Izrael chce, by nie został nikt.

Premier Beniamin Netanjahu wierzy, a przynajmniej przekonuje, że wierzy, iż atak na Gazę może pomóc uwolnić 50 zakładników. Kilka dni temu Hamas miał zgodzić się na częściowe porozumienie ws. uwolnienia porwanych, ale Netanjahu stwierdził, że czas częściowych porozumień minął.

4. Odnowiona zakopianka: jak cała Polska

Jadą suvy, mieszkańcy przeklinają turystów. Odnowiona zakopianka, czyli 101 km z Krakowa pod Tatry, jest jak cała Polska: piękna i pełna podziałów. Kierowcy z głębi Polski widzą w zakopiance symbol gór. Inżynierowie ruchu – konieczność wyważenia między potrzebą szybkiego dojechania na wczasy oraz komfortem mieszkańców sześciu położonych wzdłuż drogi powiatów. – Zakopiankę wyróżnia dodatkowo aspekt psychologiczny. Dla wielu mieszkańców środkowej czy północnej Polski już sama podróż nią jest przeżyciem, pierwszą częścią wakacji w górach. Góry to dla wielu z nich nie tylko Tatry. To również ta droga – mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

A ostatnie zmiany na zakopiance to rewolucja – pisze Marcin Żyła.

5. Zmarł były nuncjusz i prymas abp Józef Kowalczyk

Kościół w Polsce żegna jednego z najważniejszych hierarchów ostatnich dziesięcioleci. Józef Kowalczyk był nuncjuszem apostolskim (1989–2010), arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem (2010–14). Zmarł w nocy 20 sierpnia w wieku 87 lat.

Kościół zawdzięcza mu konkordat z Polską, reaktywację wojskowego ordynariatu polowego, przebudowę struktury administracyjnej, powołanie wydziałów teologicznych na uniwersytetach państwowych, stworzenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Jadownikach Mokrych, gdzie się urodził w 1938 r. W instytucjonalnej pamięci Kościoła w Polsce abp Kowalczyk ma miejsce zapewnione. W pamięci demokratycznego społeczeństwa otwartego zapisze się gorzej, jako osoba grająca kartą antyliberalną – komentuje Adam Szostkiewicz.