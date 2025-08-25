Przejdź do treści
Reklama
Redakcja „Polityki”
Kraj

Ukraina świętuje niepodległość. Co ze szczytem Putin–Zełenski. Ruszył US Open. 5 tematów na dziś

25 sierpnia 2025
Wołodymyr Zełenski, Dzień Niepodległości Ukrainy, 24 sierpnia 2025 r. Wołodymyr Zełenski, Dzień Niepodległości Ukrainy, 24 sierpnia 2025 r. The Presidential Office of Ukraine / mat. pr.
Ukraina świętuje w cieniu wojny; co ze spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem; kto zadba o PR Nawrockiego; nożownik z Chorzowa z zarzutami; ruszył wielkoszlemowy US Open.

1. Ukraina świętuje niepodległość

W niedzielę Ukraina obchodziła 34. rocznicę niepodległości, symboliczną, bo trwa wojna z Rosją, której stawką jest jej suwerenność. W obchodach uczestniczył m.in. premier Kanady Mark Carney, który przybył niespodziewanie z pierwszą wizytą do Kijowa. Oświadczył, że „Putina można zatrzymać”, i dodał, że rosyjska gospodarka słabnie. Zapowiedział także przekazanie Ukrainie pomocy w wysokości 1 mld dol. (drony, amunicja i pojazdy opancerzone trafią na front już w przyszłym miesiącu). W uroczystościach na placu Sofijskim w ukraińskiej stolicy wzięli udział także specjalny wysłannik Trumpa ds. Ukrainy Keith Kellogg i ministrowie obrony: Litwy Dovile Sakaliene, Łotwy Andris Spruds, Danii Troels Lund Poulsen, Szwecji Pal Jonson i Rumunii Ionut Mosteanu.

Wołodymyr Zełenski mówił podczas uroczystości, że „Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa”. I dodał: „Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności”.

„W istocie w obszarach tak kluczowych jak drony i systemy walki elektronicznej Ukraina jest praktycznie samowystarczalna. Jednocześnie w coraz mniejszym stopniu zależy od dostaw systemów artyleryjskich i pocisków” – pisze na Polityka.pl Edwin Bendyk.

2. Co ze szczytem Zełenski–Putin?

Donald Trump od kilkunastu dni przekonuje, że dojdzie wkrótce do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem z jego ewentualnym udziałem. Długo trwały też spekulacje co do miejsca takiego szczytu. Ale Rosji się nie spieszy.

W niedzielę minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla telewizji Rossija oskarżył państwa zachodnie, że próbują „zapobiec negocjacjom”. Zarzucił też Zełenskiemu, że „upiera się, wysuwa warunki i żąda za wszelką cenę natychmiastowego spotkania” z Putinem. Amerykańskiej telewizji NBC News z kolei powiedział, że informacje o szczycie Putina i Zełenskiego to spekulacje, a sprawa nie była omawiana na Alasce, pojawiła się dopiero w rozmowie z Putinem po spotkaniu z europejskimi przywódcami w Waszyngtonie. Rosja chce rozmawiać z Ukrainą w tzw. formacie stambulskim, czyli ranga szczytu byłaby niższa. Do tej pory nic z takich negocjacji nie wynikało.

Zełenski od początku potwierdzał, że jest gotów spotkać się z Putinem.

3. Wiemy, kto zadba o PR Nawrockiego

Jak ustaliła „Polityka”, Anna Plakwicz, która od dekady pracuje we wszystkich sztabach wyborczych PiS, została szefową Biura Wydarzeń Krajowych w prezydenckiej kancelarii. „Od teraz odpowiada za organizację wydarzeń państwowych z udziałem prezydenta i za jego wizyty w kraju. Z pewnością będzie miała przez to duży wpływ na wizerunek Nawrockiego – pisze Anna Dąbrowska. – Nawrocki poznał Plakwicz w czasie kampanii wyborczej i był pod wrażeniem rozmachu, z jakim organizowała konwencje, objazdy po kraju i jakie wymyślała spoty. Z pewnością ma w tym spore doświadczenie i jest skuteczna. Można też usłyszeć, że jest lojalna przede wszystkim wobec Jarosława Kaczyńskiego, więc prezes będzie miał gwarancję, że na zapleczu Nawrockiego będzie działać zgodnie z linią PiS”.

Do prezydenckiego dream teamu dołączył też sztabowiec Dawid Dziama – został dyrektorem Biura Obsługi Organizacyjnej Prezydenta.

Przy pierwszej damie widać z kolei coraz częściej Ryszarda Madziara, wicedyrektora Biura Gabinetu Prezydenta. Ma zajmować się obsługą aktywności Marty Nawrockiej. Jest uznawany za człowieka Jacka Sasina.

4. Zarzuty dla nożownika z Chorzowa

Do tragedii doszło w piątek na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie. 47-letni sprawca ugodził nożem mężczyznę, jak się okazało, 52-letniego Ukraińca. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Po ataku 47-latek chodził z nożem po ulicach Chorzowa, został ujęty przez świadków i zatrzymany przez policję. W chwili napaści był pod wpływem alkoholu.

W niedzielę nożownik usłyszał zarzut zabójstwa, a do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie. Na razie nie wiadomo, czy atak miał podłoże narodowościowe, ale pewne jest, że w ostatnim czasie nasilają się nastroje antyukraińskie. Szykan doświadczają nawet ukraińskie dzieci w przedszkolach, jak pisała niedawno Katarzyna Kaczorowska.

5. Wystartował US Open

Rozpoczął się ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy: US Open. Iga Świątek awansowała na drugie miejsce w rankingu, więc jest na dole drabinki. W najbardziej optymistycznym scenariuszu ma szansę nawet wrócić na tron. Pierwszy mecz zagra we wtorek o 17 (polskiego czasu) z Kolumbijką Emiliano Arango. Tytułu broni Aryna Sabalenka, która w niedzielę gładko awansowała do drugiej rundy. Z Polką mogłaby się spotkać dopiero w finale.

Z turniejem musiała się już pożegnać Magda Linette, która uległa wczoraj Amerykance McCartney Kessler. Szkoda, bo mecz był zacięty i wyrównany, a Linette potrzebuje już bardzo przełamać serię porażek w pierwszych rundach wielkiego szlema. Na kortach w Nowym Jorku zobaczymy jeszcze Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka. Hubert Hurkacz wraca do zdrowia po kontuzjach.

Turniej zakończy się 6–7 września. „Tenisistki i tenisiści grają także o wielkie pieniądze. Suma nagród wzrosła w tym roku do 90 mld dol. (w 2024 – 75). Na mistrzów czekają czeki na oszałamiające 5 mln dol. Sporo więcej pieniędzy organizatorzy zapewnili na wszystkich etapach turnieju. Na szczęście zapach wielkiej forsy nie zabija sportowej rywalizacji. Dlatego czekają nas bardzo emocjonujące tygodnie” – pisze Krzysztof Matlak.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Kraj

Trzecie życie Trzaskowskiego. Obolały i odsunięty. Ma kilka scenariuszy, jeden bardzo ciekawy

Obolały po dotkliwej klęsce, obciążony wizerunkowo, zmarginalizowany we własnej partii. Rafał Trzaskowski daje jednak do zrozumienia, że wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Czy niedoszłego prezydenta może jeszcze czekać kolejne polityczne życie po życiu?

Rafał Kalukin
22.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Świat

Królestwo Labubu. Kto stoi za tym fenomenem? Chińska soft power okazała się pluszowa

Za modą na dziwaczne laleczki Labubu stoi trzydziestoparoletni Chińczyk. Wang Ning zarabia miliardy na handlu zabawkami, zdziecinnieniu dorosłych i współczesnej kondycji społeczeństw. Chce być też nowym Disneyem i globalnym opowiadaczem bajek. Według chińskich wzorów.

Jędrzej Winiecki
17.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Społeczeństwo

Ciągnie człowieka do lasu! Lasoterapia naprawdę poprawia pracę mózgu. Jak to działa?

Mamy neolityczny umysł, średniowieczne instytucje i boskie technologie. Ten neolityczny mózg nie jest przystosowany do liczby bodźców, jaką dziś mu serwujemy – mówi dr Joanna Wojsiat, neurobiolożka, neurochemiczka Polskiej Akademii Nauk.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
09.08.2025
null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną