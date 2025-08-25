Ukraina świętuje niepodległość. Co ze szczytem Putin–Zełenski. Ruszył US Open. 5 tematów na dziś

Ukraina świętuje w cieniu wojny; co ze spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem; kto zadba o PR Nawrockiego; nożownik z Chorzowa z zarzutami; ruszył wielkoszlemowy US Open.

1. Ukraina świętuje niepodległość

W niedzielę Ukraina obchodziła 34. rocznicę niepodległości, symboliczną, bo trwa wojna z Rosją, której stawką jest jej suwerenność. W obchodach uczestniczył m.in. premier Kanady Mark Carney, który przybył niespodziewanie z pierwszą wizytą do Kijowa. Oświadczył, że „Putina można zatrzymać”, i dodał, że rosyjska gospodarka słabnie. Zapowiedział także przekazanie Ukrainie pomocy w wysokości 1 mld dol. (drony, amunicja i pojazdy opancerzone trafią na front już w przyszłym miesiącu). W uroczystościach na placu Sofijskim w ukraińskiej stolicy wzięli udział także specjalny wysłannik Trumpa ds. Ukrainy Keith Kellogg i ministrowie obrony: Litwy Dovile Sakaliene, Łotwy Andris Spruds, Danii Troels Lund Poulsen, Szwecji Pal Jonson i Rumunii Ionut Mosteanu.

Wołodymyr Zełenski mówił podczas uroczystości, że „Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa”. I dodał: „Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności”.

„W istocie w obszarach tak kluczowych jak drony i systemy walki elektronicznej Ukraina jest praktycznie samowystarczalna. Jednocześnie w coraz mniejszym stopniu zależy od dostaw systemów artyleryjskich i pocisków” – pisze na Polityka.pl Edwin Bendyk.

2. Co ze szczytem Zełenski–Putin?

Donald Trump od kilkunastu dni przekonuje, że dojdzie wkrótce do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem z jego ewentualnym udziałem. Długo trwały też spekulacje co do miejsca takiego szczytu. Ale Rosji się nie spieszy.

W niedzielę minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla telewizji Rossija oskarżył państwa zachodnie, że próbują „zapobiec negocjacjom”. Zarzucił też Zełenskiemu, że „upiera się, wysuwa warunki i żąda za wszelką cenę natychmiastowego spotkania” z Putinem. Amerykańskiej telewizji NBC News z kolei powiedział, że informacje o szczycie Putina i Zełenskiego to spekulacje, a sprawa nie była omawiana na Alasce, pojawiła się dopiero w rozmowie z Putinem po spotkaniu z europejskimi przywódcami w Waszyngtonie. Rosja chce rozmawiać z Ukrainą w tzw. formacie stambulskim, czyli ranga szczytu byłaby niższa. Do tej pory nic z takich negocjacji nie wynikało.

Zełenski od początku potwierdzał, że jest gotów spotkać się z Putinem.

3. Wiemy, kto zadba o PR Nawrockiego

Jak ustaliła „Polityka”, Anna Plakwicz, która od dekady pracuje we wszystkich sztabach wyborczych PiS, została szefową Biura Wydarzeń Krajowych w prezydenckiej kancelarii. „Od teraz odpowiada za organizację wydarzeń państwowych z udziałem prezydenta i za jego wizyty w kraju. Z pewnością będzie miała przez to duży wpływ na wizerunek Nawrockiego – pisze Anna Dąbrowska. – Nawrocki poznał Plakwicz w czasie kampanii wyborczej i był pod wrażeniem rozmachu, z jakim organizowała konwencje, objazdy po kraju i jakie wymyślała spoty. Z pewnością ma w tym spore doświadczenie i jest skuteczna. Można też usłyszeć, że jest lojalna przede wszystkim wobec Jarosława Kaczyńskiego, więc prezes będzie miał gwarancję, że na zapleczu Nawrockiego będzie działać zgodnie z linią PiS”.

Do prezydenckiego dream teamu dołączył też sztabowiec Dawid Dziama – został dyrektorem Biura Obsługi Organizacyjnej Prezydenta.

Przy pierwszej damie widać z kolei coraz częściej Ryszarda Madziara, wicedyrektora Biura Gabinetu Prezydenta. Ma zajmować się obsługą aktywności Marty Nawrockiej. Jest uznawany za człowieka Jacka Sasina.

4. Zarzuty dla nożownika z Chorzowa

Do tragedii doszło w piątek na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie. 47-letni sprawca ugodził nożem mężczyznę, jak się okazało, 52-letniego Ukraińca. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Po ataku 47-latek chodził z nożem po ulicach Chorzowa, został ujęty przez świadków i zatrzymany przez policję. W chwili napaści był pod wpływem alkoholu.

W niedzielę nożownik usłyszał zarzut zabójstwa, a do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie. Na razie nie wiadomo, czy atak miał podłoże narodowościowe, ale pewne jest, że w ostatnim czasie nasilają się nastroje antyukraińskie. Szykan doświadczają nawet ukraińskie dzieci w przedszkolach, jak pisała niedawno Katarzyna Kaczorowska.

5. Wystartował US Open

Rozpoczął się ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy: US Open. Iga Świątek awansowała na drugie miejsce w rankingu, więc jest na dole drabinki. W najbardziej optymistycznym scenariuszu ma szansę nawet wrócić na tron. Pierwszy mecz zagra we wtorek o 17 (polskiego czasu) z Kolumbijką Emiliano Arango. Tytułu broni Aryna Sabalenka, która w niedzielę gładko awansowała do drugiej rundy. Z Polką mogłaby się spotkać dopiero w finale.

Z turniejem musiała się już pożegnać Magda Linette, która uległa wczoraj Amerykance McCartney Kessler. Szkoda, bo mecz był zacięty i wyrównany, a Linette potrzebuje już bardzo przełamać serię porażek w pierwszych rundach wielkiego szlema. Na kortach w Nowym Jorku zobaczymy jeszcze Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka. Hubert Hurkacz wraca do zdrowia po kontuzjach.

Turniej zakończy się 6–7 września. „Tenisistki i tenisiści grają także o wielkie pieniądze. Suma nagród wzrosła w tym roku do 90 mld dol. (w 2024 – 75). Na mistrzów czekają czeki na oszałamiające 5 mln dol. Sporo więcej pieniędzy organizatorzy zapewnili na wszystkich etapach turnieju. Na szczęście zapach wielkiej forsy nie zabija sportowej rywalizacji. Dlatego czekają nas bardzo emocjonujące tygodnie” – pisze Krzysztof Matlak.