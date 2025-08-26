Wszystkie fronty Tuska. W PiS czują krew. „Szykują uderzenie w sam splot słoneczny koalicji”

Polityczna jesień za pasem. Wraz z nią nadciągną burzliwe spory, niekorzystne prądy społeczne, grad ataków i wewnątrzkoalicyjne zawirowania. Czy premier Tusk i jego ekipa są na to przygotowani?

Ruszą na wszystkich frontach – mówi jeden z bliskich współpracowników Donalda Tuska. Jak tłumaczy, PiS wykorzysta każdą okazję, aby uderzyć w rząd. Będzie inicjował protesty, wspierał lokalne referenda, atakował w sieci. I nie tylko. A na to wszystko nałoży się konfrontacyjna polityka Karola Nawrockiego, skomplikowana sytuacja międzynarodowa i masa problemów wewnątrz samej koalicji rządzącej. Sytuacja premiera jest nie do pozazdroszczenia. Gdziekolwiek się odwróci, tam będzie musiał gasić jakiś pożar: tłumić niezadowolenie, detonować wizerunkowe bomby i powściągać ambicje poszczególnych polityków. Sprawdziliśmy, z jakimi konkretnie wyzwaniami będzie się musiał mierzyć, jak na ten burzliwy czas są przygotowane jego szeregi, a także co planuje PiS.

1. Nowogrodzka

Dwie dekady ostrego ustrojowo-ideologicznego sporu potrafią uśpić czujność. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie, rozmawiając z czołowymi przedstawicielami obozu rządzącego. I cóż z tego, że afera z KPO nie gaśnie, że Nawrocki nie próżnuje, PiS i jego medialni akolici prześcigają się w atakach, a po centrach polskich miast ostentacyjnie maszerują nacjonaliści? „Pomyślę o tym jutro” – można by zacytować bohaterkę słynnej powieści Margaret Mitchell i to najlepiej streszczałoby nastroje panujące wewnątrz obozu rządzącego. Wszak są wakacje – słyszymy. Tu ktoś szykuje się do wyjazdu, inny od wyborów prezydenckich jest na „emigracji wewnętrznej”, kolejny bezradnie rozkłada ręce, bo sam nie rozumie tego rozprężenia i braku czytelnej strategii. Jeszcze inny mówi wprost: – Jest taki bałagan, że wolę się w to nie mieszać. Albo nic się nie dzieje, albo co chwila inna koncepcja, nawet nie wiadomo, jak to komentować. Dlatego wolę przeczekać, nie wystawiać się.