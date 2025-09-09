Strateg Tuska. Jedno, czego Kupiecki dla niego nie załatwi, to wizerunek

To on rozmawiał z Amerykanami o Patriotach i o stacjonowaniu ich wojsk w Polsce, zanim było to modne. Jako ambasador w Waszyngtonie na własnej skórze zaznał prezydenckiej nieprzewidywalności.

Prof. Robert Kupiecki będzie doradzać szefowi rządu w strategicznych sprawach dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeszcze kilka tygodni temu słychać było o utworzeniu w KPRM nowego stanowiska i odrębnej komórki – kogoś w rodzaju doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego wraz z zapleczem analitycznym. Ostatecznie Kupiecki zostaje w MSZ jako podsekretarz stanu, a doradcą Tuska ma być niejako dodatkowo. Zbieg tej decyzji z rekonstrukcją rządu, a później z prezydenturą Karola Nawrockiego wywołał domysły, że rząd tworzy przeciwwagę wobec Dużego Pałacu – którą firmować mają wicepremier Sikorski i prof. Kupiecki.

Na pewno tandem wspierający „kierownika” ma o wiele większe kompetencje i bogatsze doświadczenie niż doradcy ds. międzynarodowych nowego prezydenta. Kupiecki jest zawodowym dyplomatą od 30 lat, naukowcem politologiem, wykładowcą akademickim i urzędnikiem, który miał wpływ na strategiczne relacje Polski. Ma za sobą „szlak bojowy” znaczący najważniejsze sukcesy, jak wejście do NATO i UE.

Zawodowo zajmował się obiema instytucjami, ale Sojusz, polityka odstraszania i obrony oraz relacje wojskowe z USA są mu szczególnie bliskie. To on rozmawiał z Amerykanami o Patriotach i o stacjonowaniu ich wojsk w Polsce, zanim było to modne. Jako ambasador w Waszyngtonie na własnej skórze zaznał prezydenckiej nieprzewidywalności, gdy Barack Obama 17 września 2009 r. ogłosił, że rezygnuje z planów budowy tarczy antyrakietowej. Będąc atlantystą, nauczył się być realistą, co będzie kontrastować z fanklubem Donalda Trumpa w Pałacu Prezydenckim.

Gdy na stole wyląduje niebawem amerykańska strategia bezpieczeństwa i obrony oraz przegląd rozmieszczenia sił USA na świecie, Kupiecki będzie je analizował pod kątem całego układu sojuszniczego w Europie – podczas gdy polityczni rywale upajać się będą zapewnieniem o pozostawieniu wojsk w Polsce.