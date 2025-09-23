Trump i Nawrocki w ONZ. Jimmy Kimmel wraca na antenę. 5 ważnych tematów na dziś

80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ; Jimmy Kimmel wraca na antenę; kolejne państwa uznają Palestynę; Nawrocki proponuje „rozejm”; 50. edycja festiwalu filmowego w Gdyni.

1. Trump i Nawrocki w ONZ

We wtorek o godz. 23 polskiego czasu Karol Nawrocki wygłosi przemówienie podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polski prezydent spotka się także z przedstawicielami amerykańskich firm zrzeszonych w Business Council of International Understanding, będzie też uczestniczył w przyjęciu powitalnym wydawanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i Melanię Trump.

W Nowym Jorku będzie przemawiać także amerykański prezydent. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że Trump wygłosi przemówienie, w którym podkreśli m.in. swoje dokonania od początku drugiej kadencji prezydenckiej i przedstawi swoją wizję świata. Trump weźmie też udział w wielostronnym spotkaniu z liderami Kataru, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Turcji, Pakistanu, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii.

2. Jimmy Kimmel wraca na antenę

We wtorek stacja ABC przywróci do emisji talk show Jimmy’ego Kimmela, zawieszone w ubiegłym tygodniu za komentarz na temat zabójstwa Charliego Kirka. „W ten weekend osiągnęliśmy kolejne szczyty [absurdu – przyp. red.] wraz z kliką MAGA, która za wszelką cenę próbuje przedstawić tego młodziaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jednego z nich, i robi wszystko, aby zbić na tym kapitał polityczny” – powiedział w programie Kimmel. Przyznał też, że żal prezydenta po śmierci Kirka jest na miarę „żałoby czterolatka po złotej rybce”.

Prezydent USA Donald Trump określił decyzję o zawieszeniu talk show jako „wspaniałą wiadomość dla Ameryki”, twierdząc, że Kimmel nie ma żadnego talentu i gratulując stacji odwagi.

3. Kolejne państwa uznają Palestynę

W poniedziałek Francja formalnie uznała państwowość Palestyny. W minioną niedzielę, 21 września, zrobiły także Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia. Do dziś Palestynę uznało blisko 150 krajów świata, mniej więcej trzy czwarte ze wszystkich 193.

Izraelski rząd sprzeciwia się utworzeniu państwa palestyńskiego i krytykuje obecne działania państw Zachodu na rzecz jego powstania, określając je jako nagradzanie terroru Hamasu. Uznawanie Palestyny przez państwa Zachodu krytykuje również amerykańska administracja.

„Według prawa międzynarodowego »uznanie nie oznacza, że państwo zostało utworzone, podobnie jak brak uznania nie uniemożliwia mu istnienia«. Uznanie Palestyny ma więc głównie wymiar symboliczny i polityczny, chociaż uznające ją kraje twierdzą, że spełnia ona wszystkie niezbędne warunki do bycia państwem” – pisze na Polityka.pl Agnieszka Zagner.

4. Nawrocki proponuje „rozejm”

Według informacji, do których dotarł „Newsweek”, Karol Nawrocki proponuje Donaldowi Tuskowi układ, w myśl którego decydujący głos w kwestii obsady stanowisk ambasadorskich w krajach o systemie prezydenckim, takich jak USA i Francja, oraz przy NATO i ONZ, będzie miał on, natomiast o pozostałych placówkach de facto decydować będzie rząd.

„Tytuł do sprawowania funkcji prezydenta Nawrocki ma, jednakże konstytucja definiuje tę funkcję dość ciasno jak na ego i ambicje Nawrockiego. Trochę przestrzeni widać jednak w dziedzinie polityki zagranicznej. Konstytucja mówi na ten temat (w art. 133) przede wszystkim, że »prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem«” – komentuje prof. Jan Hartman.

5. Festiwal filmowy w Gdyni

W poniedziałek wieczorem w Gdyni rozpoczął się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Pierwszego dnia jubileuszowego festiwalu odbyła się uroczysta premiera filmu „Chopin, Chopin!” Michała Kwiecińskiego. Rozstrzygnięcie konkursu głównego nastąpi w sobotę. Laureata wyłoni jury w składzie: reżyser Magnus von Horn (przewodniczący), kompozytor Bartosz Chajdecki, scenografka Magdalena Dipont, operator, reżyser, artysta wizualny Łukasz Gutt, producentka Magdalena Kamińska, scenarzysta Łukasz M. Maciejewski oraz aktorka Grażyna Szapołowska.

W czasie poniedziałkowej gali otwarcia Jerzy Skolimowski, reżyser m.in. „Czterech nocy z Anną”, „Essential Killing” oraz „IO”, otrzymał specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards, czyli prestiżowe wyróżnienie za całokształt twórczości. Przyznał mu ją sam Ahmed Shawky, prezes Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI).