Marcin Kołodziejczyk
23 września 2025
Na wschodnim przedmurzu Polski. Słowo „wojna” już przechodzi tutaj ludziom przez gardło

23 września 2025
Granica polsko-białoruska. Granica polsko-białoruska. Wojciech Olkuśnik / East News
Każdy się boi, ale nie pokazuje. Ludzie spieszą się do pracy, na bazar, po dziecko do szkoły; normalne życie rządzi. Tak samo to wyglądało we Włodawie dzień po nocy dronów. Z tym że prawie zabrakło gotówki w bankomatach i paliwa na stacjach – takie się tam ustawiały kolejki.

Była dokładnie godz. 3.20 10 września. Błysnęło jasnym światłem prosto w okna, domy zadrżały. Nikt tego nie przespał – za głośno. Jak w filmie wojennym, mówią ludzie w Cześnikach koło Zamościa. Człowiek patrzył przez okno ogłupiały i pytał sam siebie: to już? Świst, wybuch, jasno jak w dzień, coś spadło na pole chmielu za cmentarzem. – Obudziła się wnuczka, trzylatka, płakała i narzekała, że trzęsą jej się nóżki – opowiada starszy mężczyzna. – Rano nie poszła do przedszkola, trzeba było przytulać.

Zaroiło się od radiowozów wszystkich możliwych służb, błyskały światła. Następnego dnia okazało się, że chodzi o fragmenty ruskiego drona (miał napisy cyrylicą), raczej niegroźnego, którego dopadła polska rakieta za 2 mln dol. – ale to już były fakty zinterpretowane, z mediów i bliżej nieokreślonych internetów.

Tydzień później ludzie w Cześnikach mówią o tym, co się wydarzyło we wsi, wyłącznie językiem spierających się publicystów. Mąż sklepowej uważa, że to jakby z armaty strzelać do muchy. Klient sklepu mówi, że jak toto leciało, to nie było wiadomo, że niegroźne (pojawia się medialne określenie „dron-wabik”), trzeba było „neutralizować” za wszelką cenę dla dobra społeczeństwa. – Ruski nas wykończy finansowo – zauważa inny klient. – Walimy milionami w styropian (było w internecie, że drony zrobione ze styropianu). Potem jeszcze dołącza się taki, który przeczytał w telefonie, że to mogły być ukraińskie, a nie ruskie drony.

W każdym razie dron spadł „gdzieś tam” (każdy pokazuje trochę inny kierunek, bo, po pierwsze, chmiel na polu za cmentarzem już zebrany i zniknął punkt orientacyjny, a po drugie, nakłada się ludziom to, co widzieli na własne oczy, z tym, co widzieli w mediach).

Dziennikarz od 18. roku życia, dokumentalista filmowy i pisarz. Zaczynał w dziale miejskim „Expressu Wieczornego”. Z „Polityką” związany od 2000 r. Laureat wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, m.in. Amnesty International „Za równością, przeciw dyskryminacji” i, dwukrotnie, radiowych Melchiorów za reportaże. Finalista Nagrody Literackiej Nike za powieść „Prymityw. Epopeja narodowa” (2019).
