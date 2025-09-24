Polska otwiera granicę z Białorusią. Trump uderza w ONZ. 5 ważnych tematów na dziś

Polska otwiera przejścia graniczne z Białorusią; Donald Trump uderza w ONZ; ważne projekty w Sejmie; nie ustają kłopoty z lataniem w Brukseli; jest już nowy numer „Polityki”.

1. Polska otwiera granicę z Białorusią

Dwa przejścia graniczne zostaną otwarte w środę o północy (w Terespolu dla ruchu osobowego, w Kukurykach dla ruchu towarowego). O decyzji przed wtorkowym posiedzeniem rządu poinformował premier Donald Tusk. Polska zamknęła przejścia w obu kierunkach nocą z 11 na 12 września w związku z białorusko-rosyjskimi manewrami Zapad. Jak ocenia Tusk, ćwiczenia się zakończyły, więc zmniejszyły się też zagrożenia. Więcej o manewrach Zapad 2025 piszemy w najnowszym numerze „Polityki”.

„Biorąc pod uwagę oczywiście także interesy polskich przewoźników, m.in. PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie” – wyjaśnił Tusk. Dodał jednak, że przejścia w każdej chwili mogą zostać zamknięte.

Zamknięte pozostają cztery przejścia drogowe (w Sławatyczach, Połowcach, Bobrownikach i Kuźnicy) oraz trzy kolejowe dla ruchu towarowego (Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swosłocz i Terespol-Brześć).

2. Donald Trump uderza w ONZ

„To było bezprecedensowe wystąpienie Trumpa w ONZ – pisze z Waszyngtonu Tomasz Zalewski. – Rekordowo długie, bo prawie godzinne przemówienie przypominało jego wystąpienia w kampaniach wyborczych, z zaciekłymi atakami na politycznych przeciwników i ich ideologię”. Prezydent USA zarzucił ONZ, że nie rozwiązuje żadnych światowych problemów, „nic mu nie pomogła” w zakończeniu wojen, a nawet „przeszkadzała”. „Jaki jest cel istnienia ONZ?” – pytał retorycznie.

„Przemówienie Trumpa było klasycznym manifestem jego doktryny America First – przekonania prezydenta, że Ameryka nie potrzebuje sojuszników, współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza uzgadniania niczego w wielostronnych porozumieniach. Wystarczy – zdawał się mówić z właściwą sobie butą i arogancją – nasza potęga ekonomiczna i militarna jako supermocarstwa” – podsumowuje amerykański korespondent „Polityki”.

Trump spotkał się też m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pytany przez dziennikarzy, czy popiera zestrzelenie samolotu rosyjskiego, jeśli narusza on przestrzeń powietrzną NATO, odpowiedział, że tak. Dopytywany o rolę USA w takim odwetowym działaniu, oświadczył enigmatycznie: „To zależy od okoliczności”.

Przed ONZ wystąpił też Karol Nawrocki, który znaczną część swojego przemówienia poświęcił napaści Rosji na Ukrainę i wynikających z tego implikacji, także dla Polski. Prezydent Polski poparł też wygłoszone wcześniej kontrowersyjne tezy Trumpa.

3. Ważne projekty ustaw w Sejmie

Na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. losami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rządowy projekt zakłada ułatwienie procesu wywłaszczania i uzyskania odszkodowania, a także możliwość wypłaty zaliczek w wysokości do 85 proc. odszkodowania. Prezydencki projekt przywraca de facto plany rządu PiS.

W porządku obrad jest też m.in. projekt dotyczący uruchomienia elektronicznej rejestracji do lekarzy, projekt Polski 2050 znoszący opłaty za udostępnienie danych z rejestru nieruchomości oraz projekt Katarzyny Piekarskiej wprowadzający całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi.

W Sejmie mają być też głosowane projekty patronów roku 2026 i zmiany w prawie drogowym, wprowadzające m.in. obowiązkowe kaski dla dzieci do 16. roku życia podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną oraz obniżające wiek, gdy można uzyskać prawo jazdy kategorii B (z 18 na 17 lat). Posłowie mają poza tym zdecydować o zaostrzeniu prawa wobec kierowców korzystających z aut mimo zatrzymania im prawa jazdy. Zaprzysiężony ma być również nowy prezes NIK Mariusz Haładaj.

4. Nadal zamieszanie na lotnisku pod Brukselą

W środę odwołanych zostanie ok. 10 proc. rejsów z lotniska w belgijskim Zaventem pod Brukselą, bo nie ustąpiły problemy w odprawie pasażerów i obsłudze bagażu. To pokłosie cyberataku na firmę Collins Aerospace, dostawcę systemów odprawy Brussels Airport. Systemy zostały zablokowane przez tzw. ransomare – przestępcy domagali się okupu w zamian za odblokowanie danych. Zakłócenia objęły również inne porty lotnicze korzystające z usług Collins Aerospace.

Podróżni mogą ubiegać się o zwrot kosztów biletów, zmianę rezerwacji czy dodatkową opiekę, nie przysługuje im jednak automatyczne prawo do odszkodowania – bo doszło do tzw. nadzwyczajnych okoliczności.

