Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
24 września 2025
Kraj

Polska otwiera granicę z Białorusią. Trump uderza w ONZ. 5 ważnych tematów na dziś

24 września 2025
Przejście graniczne Terespol-Brześć, 11 września 2025 r. Przejście graniczne Terespol-Brześć, 11 września 2025 r. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
Polska otwiera przejścia graniczne z Białorusią; Donald Trump uderza w ONZ; ważne projekty w Sejmie; nie ustają kłopoty z lataniem w Brukseli; jest już nowy numer „Polityki”.

1. Polska otwiera granicę z Białorusią

Dwa przejścia graniczne zostaną otwarte w środę o północy (w Terespolu dla ruchu osobowego, w Kukurykach dla ruchu towarowego). O decyzji przed wtorkowym posiedzeniem rządu poinformował premier Donald Tusk. Polska zamknęła przejścia w obu kierunkach nocą z 11 na 12 września w związku z białorusko-rosyjskimi manewrami Zapad. Jak ocenia Tusk, ćwiczenia się zakończyły, więc zmniejszyły się też zagrożenia. Więcej o manewrach Zapad 2025 piszemy w najnowszym numerze „Polityki”.

„Biorąc pod uwagę oczywiście także interesy polskich przewoźników, m.in. PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie” – wyjaśnił Tusk. Dodał jednak, że przejścia w każdej chwili mogą zostać zamknięte.

Zamknięte pozostają cztery przejścia drogowe (w Sławatyczach, Połowcach, Bobrownikach i Kuźnicy) oraz trzy kolejowe dla ruchu towarowego (Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swosłocz i Terespol-Brześć).

2. Donald Trump uderza w ONZ

„To było bezprecedensowe wystąpienie Trumpa w ONZ – pisze z Waszyngtonu Tomasz Zalewski. – Rekordowo długie, bo prawie godzinne przemówienie przypominało jego wystąpienia w kampaniach wyborczych, z zaciekłymi atakami na politycznych przeciwników i ich ideologię”. Prezydent USA zarzucił ONZ, że nie rozwiązuje żadnych światowych problemów, „nic mu nie pomogła” w zakończeniu wojen, a nawet „przeszkadzała”. „Jaki jest cel istnienia ONZ?” – pytał retorycznie.

„Przemówienie Trumpa było klasycznym manifestem jego doktryny America First – przekonania prezydenta, że Ameryka nie potrzebuje sojuszników, współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza uzgadniania niczego w wielostronnych porozumieniach. Wystarczy – zdawał się mówić z właściwą sobie butą i arogancją – nasza potęga ekonomiczna i militarna jako supermocarstwa” – podsumowuje amerykański korespondent „Polityki”.

Trump spotkał się też m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pytany przez dziennikarzy, czy popiera zestrzelenie samolotu rosyjskiego, jeśli narusza on przestrzeń powietrzną NATO, odpowiedział, że tak. Dopytywany o rolę USA w takim odwetowym działaniu, oświadczył enigmatycznie: „To zależy od okoliczności”.

Przed ONZ wystąpił też Karol Nawrocki, który znaczną część swojego przemówienia poświęcił napaści Rosji na Ukrainę i wynikających z tego implikacji, także dla Polski. Prezydent Polski poparł też wygłoszone wcześniej kontrowersyjne tezy Trumpa.

3. Ważne projekty ustaw w Sejmie

Na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. losami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rządowy projekt zakłada ułatwienie procesu wywłaszczania i uzyskania odszkodowania, a także możliwość wypłaty zaliczek w wysokości do 85 proc. odszkodowania. Prezydencki projekt przywraca de facto plany rządu PiS.

W porządku obrad jest też m.in. projekt dotyczący uruchomienia elektronicznej rejestracji do lekarzy, projekt Polski 2050 znoszący opłaty za udostępnienie danych z rejestru nieruchomości oraz projekt Katarzyny Piekarskiej wprowadzający całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi.

W Sejmie mają być też głosowane projekty patronów roku 2026 i zmiany w prawie drogowym, wprowadzające m.in. obowiązkowe kaski dla dzieci do 16. roku życia podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną oraz obniżające wiek, gdy można uzyskać prawo jazdy kategorii B (z 18 na 17 lat). Posłowie mają poza tym zdecydować o zaostrzeniu prawa wobec kierowców korzystających z aut mimo zatrzymania im prawa jazdy. Zaprzysiężony ma być również nowy prezes NIK Mariusz Haładaj.

4. Nadal zamieszanie na lotnisku pod Brukselą

W środę odwołanych zostanie ok. 10 proc. rejsów z lotniska w belgijskim Zaventem pod Brukselą, bo nie ustąpiły problemy w odprawie pasażerów i obsłudze bagażu. To pokłosie cyberataku na firmę Collins Aerospace, dostawcę systemów odprawy Brussels Airport. Systemy zostały zablokowane przez tzw. ransomare – przestępcy domagali się okupu w zamian za odblokowanie danych. Zakłócenia objęły również inne porty lotnicze korzystające z usług Collins Aerospace.

Podróżni mogą ubiegać się o zwrot kosztów biletów, zmianę rezerwacji czy dodatkową opiekę, nie przysługuje im jednak automatyczne prawo do odszkodowania – bo doszło do tzw. nadzwyczajnych okoliczności.

5. Polecamy najnowszy numer „Polityki”

Dużą część nowej „Polityki”, która ukazuje się dzisiaj, poświęcamy następstwom wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Radzimy, jak sobie radzić z paniką, i rozmawiamy z gen. Tomaszem Drewniakiem o poziomie przygotowania polskich sił zbrojnych na potencjalny atak.

Ponadto: czy na polskiej scenie politycznej pojawi się nowa partia, brutalna codzienność par żyjących w związkach nieformalnych, zmiany w systemie kaucyjnym, wyprawa do „fabryki śmierci”, czyli centrum rosyjskiego przemysłu dronowego w Tatarstanie, interesy Apple w Chinach. A także: opowieść o Robercie Redfordzie, muzyczne przeboje wszech czasów i koreański hit wakacji. „Polityka” w sprzedaży od środy, dostępna także w sieciach Lidl i Biedronka.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Kultura

„1670”, dożynki narodowe. „Polityka” zagląda za kulisy i na plan serialu. Wszystko jest tu „bardziej”

Serial „1670” Netflixa stał się fenomenem kulturowym. Żeby sprawdzić, co o tym zdecydowało, zaglądamy za kulisy ruszającego właśnie drugiego sezonu. Wszystko jest tu „jeszcze bardziej”.

Aneta Kyzioł
09.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Rynek

Kto nam da jeść, kto nas wyleczy? 1 października prawie milion Ukraińców nie przyjdzie do pracy

Ich prawo do legalnego zatrudnienia wygaśnie wraz z ustawą o pomocy Ukraińcom, której nowelizację zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wiele polskich firm zostanie sparaliżowanych, ponad 5 proc. pracujących legalnie w Polsce to Ukraińcy.

Joanna Solska
09.09.2025
null
Kraj

Nowe przekazy PiS. Nowogrodzka nadaje: „Wracamy. Was już nie ma”. Tę grę spinów można im zepsuć

W nowym sezonie politycznym Jarosław Kaczyński chce umocnić wrażenie, jakby już miał wygrane następne wybory. Jeszcze nie rządzi, ale już dzieli – przyszłe wpływy, przywileje i posady. Jak PiS tak łatwo wtłacza przekazy o swojej potędze i dlaczego druga strona odpowiada tak słabo?

Mariusz Janicki
18.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Władysław Pasikowski dla „Polityki”: Wojtyła jest postacią tragiczną. Wolimy ułudę od gorzkiej prawdy

Powiem coś, a potem nastąpi atak z każdej ławki Sejmu od lewej do prawej, i jeszcze z galerii – zapowiada Władysław Pasikowski, autor filmu „Zamach na papieża”. I mówi.

Janusz Wróblewski
20.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Historia

Skąd się wziął celibat i co Kościół myślał o seksie. Cielesność nie zawsze była grzechem

O tym, skąd się wziął celibat w Kościele katolickim i dlaczego reforma gregoriańska miała kłopoty z homoseksualizmem wśród duchowieństwa opowiada prof. Krzysztof Skwierczyński.

Agnieszka Krzemińska
07.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną