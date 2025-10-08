Łebieńska Huta: nie żyje chłopiec, zatrzymano podejrzanego. Nauczycielka Roku wybrana. 5 tematów na dziś

33-latek zatrzymany po wypadku w Łebieńskiej Hucie; Agnieszka Kopacz Nauczycielką Roku 2025; Hołownia chce do ONZ. Sprawdzamy: nie pasuje tam; Marek Belka: Czas na euro, chroni przed wojną; Dworczyk i Obajtek bez immunitetów w PE.

1. 33-latek zatrzymany po wypadku w Łebieńskiej Hucie

We wtorek wieczorem w Łebieńskiej Hucie (pow. wejherowski, Pomorskie) samochód osobowy potrącił czterech chłopców w wieku 10, 12, 13 i 16 lat. Jak przekazał kpt. Andrzej Zalewski z PSP w Wejherowie w TVN24, trzech z nich było na rowerach, jeden pieszo. Najmłodszy, 10-latek, zginął na miejscu. Trzech kolejnych w ciężkim stanie trafiło do szpitala, w tym jeden śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Sprawca zbiegł, pozostawiając rannych. Policja zatrzymała podejrzanego ok. g. 22 w jednej z miejscowości powiatu kościerskiego. To 33-letni mężczyzna. Jak podała asp. sztab. Anetta Potrykus z KPP w Wejherowie, mężczyzna został ujęty w domu (policja nie precyzowała, czy to był jego dom). Na miejscu pracowało kilka zastępów służb, a droga była zablokowana do późnych godzin nocnych.

2. Agnieszka Kopacz Nauczycielką Roku 2025

Agnieszka Kopacz, tegoroczna zwyciężczyni, raczej Nauczycielka Roku niż Nauczyciel, jak upierają się organizatorzy, uczy w sopockim I LO języka polskiego oraz informatyki. To zestawienie przedmiotów już jest niezwykłe. Laureatka ma zaledwie dziesięcioletnie doświadczenie w zawodzie. Jest podwójnym doktorem nauk humanistycznych (obroniła dwie prace doktorskie!).

Można o niej śmiało powiedzieć, iż jest „duplex”, podwojona we wszystkim, co robi. Sukcesy też osiąga zwielokrotnione. Jako badaczka zajmowała się grywalizacją oraz escape roomami. Czy to na pewno polska nauczycielka? Czy tak wyobrażamy sobie ten zawód? Przecież to jest nauczycielka nie z polskiego podwórka! – pisze Dariusz Chętkowski.

3. Hołownia chce do ONZ. Sprawdzamy: nie pasuje tam

Szymon Hołownia ogłosił w ubiegłym tygodniu, że wycofuje się z polityki i zamierza starać się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Polityk, który zapowiadał, że zakończy wojnę polsko-polską i zostanie prezydentem, szuka pracy w Genewie. Kwalifikacji nie ma żadnych, szanse jeszcze mniejsze.

Widać na pierwszy rzut oka, że Hołownia, z zerowym doświadczeniem w polityce międzynarodowej, nie pasuje w ogóle do tego grona. Nie zna od środka instytucji z ekosystemu ONZ, w żadnej innej organizacji też nie był aktywny. W kampanii wyborczej lubił podkreślać, że zna na pamięć nazwiska przywódców Litwy, Kosowa itd. To tak jakby uważać, że jest się znajomym kogoś, kogo publiczny profil śledzi się w social mediach – komentuje Mateusz Mazzini.

4. Marek Belka: Czas na euro, chroni przed wojną

W rozmowie „Polityki” były premier i były prezes NBP prof. Marek Belka mówi o tym, na co nas nie stać i dlaczego wstąpienie do Eurolandu zwiększyłoby nasze bezpieczeństwo: – Gdyby Polska była w strefie euro, upadek naszej gospodarki z powodu ataku wojennego byłby dla Europy o wiele bardziej bolesny, nie dopuściłaby do niego. Bez euro nasza suwerenność jest bardziej zagrożona. Jest jeszcze jeden poważny argument za euro: wielkie rezerwy, które gromadzi NBP, byłyby nam już niepotrzebne. Można by je przeznaczyć na finansowanie naszej obronności, zadłużenie Polski stałoby się o wiele mniejsze bez księgowych sztuczek. Jak długo jeszcze Polska może się bezkarnie zadłużać? Zacznijmy rozmawiać poważnie albo szykujmy się na poważny kryzys.

Rozmawia Joanna Solska.

5. Dworczyk i Obajtek bez immunitetów w PE

Parlament Europejski uchylił immunitety polskich europosłów PiS Michała Dworczyka i Daniela Obajtka, otwierając drogę dla działań polskiej prokuratury. Obajtek, były prezes Orlenu, ma odpowiadać m.in. za składanie fałszywych zeznań, bezprawne ograniczanie dystrybucji prasy i możliwy udział w inwigilacji polityków PO. Dworczyk, były szef Kancelarii Premiera w czasach rządów Mateusza Morawieckiego, jest podejrzewany o udział w tzw. aferze mailowej, o nadużycia władzy i zaniedbania służbowe.

W najbliższych tygodniach śledczy mogą postawić im formalne zarzuty. Obaj politycy uważają, że ściganie ich jest motywowane politycznie.