21 października 2025
Kraj

Doktryna żółwia

21 października 2025
MICHAŁ DANIELEWSKI: – Donald Tusk pochwalił się sondażem OGB, w którym KO ma aż 6 pkt proc. przewagi nad PiS, ale jej koalicjanci nie przekraczają progu wyborczego. Premier skomentował, że partnerzy muszą „podciągnąć szyki”. Komunikat mobilizujący czy chodzi o coś innego?
MARCIN DUMA, SZEF AGENCJI BADAWCZEJ IBRiS: – Kilka warstw. Pierwszy przekaz: „Jesteśmy przed PiS-em i to wyraźnie, PiS się pogubił, a Platforma nie straciła poparcia – wręcz przeciwnie, umocniła się przez dwa lata rządów”. Drugi: „koalicjanci podciągną” – tylko co to znaczy? Czy chodzi o wspólną listę, czy o poprawę wyników w sondażach? Dochodzi do tego Konfederacja jako wielki i znaczący nieobecny w słowach premiera. W lipcu 2023 r. jej wysokie notowania przekładały się na narrację, że „na pewno wejdzie w koalicję z PiS-em”, co było wygodne dla tych, którzy chcieli spychać partię Mentzena na prawy margines, ale niekoniecznie prawdziwe. Konfederacja nie była wtedy skazana na rolę koalicjanta Kaczyńskiego i teraz też nie jest.

Realny wydaje się scenariusz, że KO buduje jeden duży blok, w którym są współliderzy, ale dominującą pozycję ma Tusk. I wtedy nie ma znaczenia, czy w tym bloku znajdą się wszyscy: Kosiniak-Kamysz, Polska 2050, Lewica. Bo nawet jeśli mniej lub bardziej szeroka koalicja nie zdobędzie większości mandatów, może być konkurencyjnym graczem dla PiS w hipotetycznych rozmowach z Mentzenem. Jak mówi prof. Jarosław Flis, Kaczyński byłby szczęśliwy, gdyby PiS był beneficjentem osłabienia ugrupowań rządzących. Ale nie jest.

Lewica, PSL i Polska 2050 mają w ogóle szansę się odbić?
Pojawiają się obiektywne przeszkody. Jeśli Razem poczuje się silne, nie wejdzie w alians z Nową Lewicą, co może osłabić szansę obu formacji na wejście do Sejmu.

