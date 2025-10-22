Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jan Rojewski
22 października 2025
Kraj

Kto pan, a kto cham? Z nazwiskiem dziś jak z garniturem

22 października 2025
. . Arkadiusz Hapka
Genealogiczna obsesja wraca do kraju co kilka lat. Ostatnio zaś połączyła się w uścisku dwóch mód: arystokratycznej rekonstrukcji i ludowego przebudzenia. Jedni tropią herby, drudzy – praprababki chłopki. I jedni, i drudzy uprawiają to samo.

W jednym z ostatnich numerów „Newsweek” poświęcił kilka stron niejakiemu Elitarnemu Łobuzowi. To internetowy celebryta, który przedstawia się jako człowiek z wyższych sfer, uczący Polaków savoir-vivre’u i tego, jak poprawnie jeść bezę. Internauci polubili jego medialną kreację, ale dziennikarka „Newsweeka” doszukała się w niej fałszu. Otóż miał on zmyślić swoje nazwisko. „Przedstawia się jako potomek fikcyjnych rodów Rojewskich i Szabelewskich” – czytamy.

Podniosłem ze zdziwieniem brew i szybko wyciągnąłem dowód osobisty, z ulgą stwierdzając, że wciąż mam na nazwisko Rojewski i nie jestem „fikcyjny”. To zabawne, że pomimo upływu prawie 400 lat w narodzie wciąż żywa jest potrzeba, na którą niegdyś odpowiadało Liber Chamorum autorstwa Waleriana Nekandy-Trepki. Był to – mówiąc wprost – spis chamów, a więc tych, którzy tylko podszywali się pod szlachtę. Nekanda-Trepka wyliczał ich pieczołowicie, bo choć wielkiego majątku nie miał, zależało mu na tym, by odróżnić się od zwykłego pospólstwa.

Muszę jednak dodać, że Elitarny nie jest pierwszym Polakiem, który zapragnął być Rojewskim. Zaraz po II wojnie światowej niejaki Jakub Rozenblum – architekt, scenarzysta i przyjaciel Marka Hłaski, wspomniany na kartach „Pięknych dwudziestoletnich” – zaczął podpisywać się dokładnie tak samo jak ja dziś. Ze względu na zbieżność personaliów, będąc młodym i początkującym poetą, podpisywałem się jako Jakub Rozenblum, co niezwykle mnie wówczas bawiło.

I tu dochodzimy chyba do sedna sprawy, bo po kolejnych dziejowych burzach z nazwiskami w Polsce jest jak z garniturami – jeśli komuś jakieś dobrze leży, niech je nosi. Wymienianie przodków do siódmego pokolenia wstecz to raczej domena tych, których własne biografie nie są zbyt imponujące i którzy muszą się lewarować dokonaniami zmarłych.

Świetnie ilustruje to scena z pierwszego sezonu serialu „Mad Men”. Młody praktykant Pete przypadkiem czyta korespondencję swojego przełożonego Dona Drapera i odkrywa, że ten niegdyś nazywał się inaczej. Natychmiast informuje o tym szefa przedsiębiorstwa. Ten, słysząc to, patrzy mu w oczy i odpowiada: „Who cares? – Kogo to obchodzi? Może nazywać się nawet Myszka Miki. Wiem za to, że to człowiek kompetentny, który skoczy za firmę w ogień”.

Genealogiczna obsesja wraca do kraju co kilka lat. Ostatnio zaś połączyła się w uścisku dwóch mód: arystokratycznej rekonstrukcji i ludowego przebudzenia. Jedni tropią herby, drudzy – praprababki chłopki. I jedni, i drudzy uprawiają to samo: tęsknotę za znaczeniem. Bo o znaczenie chodzi tu bardziej niż o jego źródło.

Dla jednych i drugich mam jednak tę samą wiadomość: jeśli ma się inicjały wyszyte na mankietach, lepiej je podwinąć do ciężkiej pracy. A jeśli „elitarnemu łobuzowi” lepiej pracuje się pod nazwiskiem Rojewski – nie mam z tym najmniejszego problemu.

Wiwat Rojewscy! Wiwat wszystkie stany!

Jan Rojewski

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

    Marek Świerczyński

  2. Panika minęła, zagrożenie nie. Polska w Ukrainie została w tyle. Nadrabia, ale czy zdąży?

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  3. Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

    Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa

  4. Połowiczny półmetek rządu Tuska. Coś się zacięło, nie ma planu B. Ale nic nie jest przesądzone

    Jerzy Baczyński, Mariusz Janicki

  5. Aleksander Smolar dla „Polityki”. Czy po dwóch latach rządów Tuska da się odwrócić prawicową falę

    Jakub Majmurek

Czytaj także

null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

Drugi etap zakończył się kwalifikacją trójki Polaków, ale też wieloma kontrowersjami. Nowością na 19. Konkursie Chopinowskim jest to, że zaskakiwani są wszyscy: i publiczność, i jurorzy.

Dorota Szwarcman
14.10.2025
null
Polityka o historii

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Marcin Zaremba
14.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Społeczeństwo

Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

W sądzie, prócz aktu oskarżenia wobec nauczycieli i rodziców, jest też wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich.

Martyna Bunda
13.10.2025
null
Kraj

Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

Ukrainiec siedzi w polskim areszcie, podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda, z którego pokładu dokonano zamachu? A jeśli był, to czy powinien dostać za to wyrok, czy medal?

Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa
17.10.2025
null
Kraj

Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

W czasie wojennym rośnie rola generałów, którzy coraz częściej goszczą w mediach. Jak wypadają na tle polityków i innych cywilnych ekspertów?

Marek Świerczyński
14.10.2025
null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną