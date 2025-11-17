Dywersja na torach? Kontrowersyjna aukcja zatrzymana. 5 ważnych tematów na dziś

Dywersja na torach?; kontrowersyjna aukcja pamiątek z obozów Zagłady; Władysław Kosiniak-Kamysz znów został prezesem PSL; 100 dni Karola Nawrockiego; groził prezydentowi, został zatrzymany.

1. Uszkodzone tory kolejowe: akt dywersji?

W niedzielę rano w rejonie miejscowości Życzyn (woj. mazowieckie) maszynista zauważył uszkodzony fragment torowiska. Zdążył zahamować na czas. Jak się okazało, wyłamany został fragment szyn. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie potwierdziło nieoficjalnych doniesień o wybuchu, do którego miało dojść w nocy, o czym mieszkańcy zawiadomili policję.

W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin–Warszawa premier Donald Tusk pozostaje w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. „Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji”, przekazał. Na szczęście nie ma poszkodowanych, mimo że w chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów i kilkoro członków obsługi, w sumie 10 osób. Sprawa jest traktowana priorytetowo przez policję i ABW, zajmuje się nią też prokuratura.

2. Kontrowersyjna aukcja zatrzymana

W poniedziałek w Domu Aukcyjnym Felzmann w Neuss w zachodnich Niemczech miały pójść pod młotek 623 artefakty z prywatnej kolekcji „System terroru, część II, 1933–43” – to pamiątki i dokumenty po więźniach Auschwitz i Majdanka oraz ofiarach zbrodni katyńskiej. Na sprzedaż był przeznaczony m.in. list więźnia Auschwitz „o bardzo niskim numerze” do adresata w Krakowie i diagnoza lekarska z obozu w Dachau dotycząca przymusowej sterylizacji.

Aukcja wywołała gwałtowną reakcję polskich resortów spraw zagranicznych i kultury. Działań na rzecz zwrotu pamiątek domagał się też przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego, protestowały Międzynarodowy Komitet Oświęcimski oraz Instytut im. Fritza Bauera we Frankfurcie nad Menem. Dom aukcyjny anulował wydarzenie bez słowa wyjaśnienia.

„Zgodziliśmy się, że należy zapobiec takiemu zgorszeniu” – oświadczył wicepremier i minister dyplomacji Radosław Sikorski po rozmowie ze swoim niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadephulem. Podkreślił, że „pamięć o ofiarach Holokaustu nie jest towarem i nie może być przedmiotem komercyjnego obrotu”. Poinformował też, że u władz Westfalii interweniował w tej sprawie ambasador Jan Tombiński. Ministra kultury Marta Cienkowska zapowiedziała, że pamiątki zostaną sprawdzone i jeśli okażą się autentyczne, Polska je odzyska. Ale nie będzie ich kupować.

Jak podała gazeta „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, pierwsza część kolekcji została sprzedana sześć lat temu m.in. odbiorcom w Ameryce.

3. Kosiniak-Kamysz znów prezesem PSL

Podczas sobotniej partyjnej konwencji Władysław Kosiniak-Kamysz znów został wybrany prezesem PSL. Przewodniczącym Rady Naczelnej został wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który zastąpi Waldemara Pawlaka. Kosiniak-Kamysz był jedynym kandydatem na prezesa, poparło go ok. 98 proc. delegatów. „Dziękuję za ten silny mandat. Nie zawiodę. Zrobię wszystko, żeby najlepiej jak potrafię prowadzić PSL” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Nowy-stary prezes komentował słabnące notowania PSL. Przypomniał, że m.in. Ryszard Terlecki z PiS w 2023 r. wróżył ludowcom 2 proc. poparcia. „Później musiał odszczekać te słowa, wyprowadzając się z gabinetu wicemarszałka po przegranych wyborach. Tak będzie i tym razem”, stwierdził Kosiniak-Kamysz. PSL na razie zapowiada samodzielny start w wyborach 2027. Ale będzie szukał „przyjaciół” na listy wyborcze, bo „iść samodzielnie to nie znaczy iść samotnie”.

4. 100 dni Nawrockiego

14 listopada minęło sto dni, odkąd Karol Nawrocki objął urząd prezydenta RP. Na zlecenie „Polityki” pracownia Opinia24 zbadała, jakie są w związku z tym nastroje wśród Polek i Polaków. Co wynika z naszego sondażu? Wyborcy Nawrockiego nie są nim rozczarowani. „Zwłaszcza że nie stawiają nowemu prezydentowi szczególnie wysokich wymagań, nie spodziewają się z jego strony cudów czy działań »ponad podziałami«” – pisze Mariusz Janicki.

„Ponownie nie wybraliby dzisiaj Trzaskowskiego, ale też w sumie tylko nieco ponad połowa Polaków ocenia dzisiaj Nawrockiego pozytywnie. Zdaje się, że pierwszy szał minął, choć Nawrocki zachowuje dobre pozycje przed dalszym wyścigiem o popularność. Teraz może jednak przyjść polityczna proza, więcej momentów, kiedy prezydent będzie musiał podejmować kontrowersyjne dla wielu grup społecznych i zawodowych decyzje, występować także przeciwko większościowej opinii publicznej. Lawirowanie i zbieranie punktów może być zatem trudniejsze niż na pierwszej setce” – dodaje Janicki.

5. Groził prezydentowi, został zatrzymany

„Do zobaczenia Karolku”, taki wpis ze zdjęciem pistoletu, zamieszczony pod postem Karola Nawrockiego niedługo po piątkowym meczu Polska–Holandia, na którym był obecny, wywołał natychmiastową reakcję służb. Konto autora komentarza zniknęło z sieci, ale służbom udało się namierzyć właściciela. Jak się okazało, to 19-letni Polak, uczeń szkoły zawodowej. Złożył obszerne wyjaśnienia, przyznał się do winy i wyraził skruchę.

Służby potraktowały sprawę bardzo poważnie. Wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policji połączony z zakazem zbliżania się do Nawrockiego i budynków należących do Kancelarii Prezydenta RP.