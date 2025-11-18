Sejm wybierze nowego marszałka. Kontrowersyjna aukcja anulowana. 5 ważnych tematów na dziś

Seria akcji dywersyjnych na strategicznej linii kolejowej; kontrowersyjna aukcja anulowana; Rada Bezpieczeństwa ONZ za planem Trumpa; Czarzasty obejmie fotel marszałka; wymęczone zwycięstwo w Ta' Qali.

1. Sabotaż na strategicznej linii kolejowej

Miniony weekend przyniósł serię niepokojących incydentów na trasie Warszawa–Lublin, które premier Donald Tusk oficjalnie określił jako akty dywersji. W nocy z piątku na sobotę niedaleko wsi Mika doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła fragment toru. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, w okolicy Puław, maszynista składu relacji Świnoujście–Rzeszów zauważył uszkodzoną sieć trakcyjną – w pociągu podróżowało wówczas 475 pasażerów. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, popełnionych „na rzecz obcego wywiadu”. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński potwierdził, że zabezpieczono materiał dowodowy pozwalający na identyfikację sprawców. Na miejscu pracują służby specjalne, w tym ABW, która współdziała z policją i prokuraturą.

Eksperci zwracają uwagę, że uszkodzona linia nr 7 to jeden z kluczowych szlaków komunikacyjnych prowadzących na wschód, w tym do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Incydenty wpisują się w szerszy wzorzec działań sabotażowych obserwowanych w ostatnich miesiącach w Polsce – od podpaleń po ataki na infrastrukturę krytyczną, które śledczy łączą z działalnością obcych – rosyjskich – służb wywiadowczych.

„Rosji takie akcje torują drogę do zasadniczej ofensywy informacyjnej. Nie oszukujmy się: materialne straty Polski są minimalne, pomijalne. Prawdziwe szkody to niepokój, psychoza. Ale i te nie są znowu tak wielkie. Najważniejsze jest coś innego: winna ma być Ukraina, która chce nas wciągnąć do wojny” – komentują incydenty Michał i Jacek Fiszerowie.

Premier zapowiedział na wtorek nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

2. Kontrowersyjna aukcja anulowana

Niemiecki Dom Aukcyjny Felzmann wycofał się z planowanej sprzedaży pamiątek po ofiarach nazizmu i zbrodni katyńskiej po fali krytyki ze strony Polski i środowisk międzynarodowych. Na licytacji miały się znaleźć m.in. listy więźniów Auschwitz i Majdanka, dokumenty z kartoteki Gestapo czy telegram jeńca z obozu w Starobielsku. Ceny wywoławcze wahały się od kilkuset euro – wystarczyło 350 euro, by nabyć kartę informującą o egzekucji żydowskiego więźnia.

Dom aukcyjny tłumaczył się, że przedmioty pochodziły częściowo od potomków ofiar oraz z prywatnej kolekcji nabytej „w sposób uczciwy”. Przyznał jednak, że decyzja o zorganizowaniu aukcji była „błędna”. Po interwencji polskiego MSZ i MKiDN aukcja została odwołana. Ministerstwo kultury zapowiedziało, że wystąpi o zwrot wszystkich obiektów będących własnością polskiego Skarbu Państwa.

Sprawa wywołała debatę o moralnym wymiarze handlu świadectwami wojennych zbrodni. Pod siedzibą domu aukcyjnego protestowali m.in. przyjezdni z Izraela, którzy chcieli przejąć przedmioty dla Muzeum Holokaustu w Hajfie.

„Nie wszystko jest na sprzedaż” – przekonuje w swoim komentarzu do sprawy Adam Szostkiewicz.

3. Rada Bezpieczeństwa ONZ za planem Trumpa

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek rezolucję popierającą plan prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący Strefy Gazy. Za dokumentem głosowało 13 krajów, Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu. Trump nazwał to głosowanie „wydarzeniem o prawdziwie historycznym znaczeniu” i zapowiedział utworzenie Rady Pokoju, która ma kierować procesem stabilizacji regionu.

Rezolucja przewiduje powołanie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych odpowiedzialnych za zabezpieczenie granic Gazy, ochronę ludności cywilnej i współpracę z palestyńskimi siłami policyjnymi. Strefą ma zarządzać apolityczna administracja palestyńska pod nadzorem Rady Pokoju z Trumpem na czele. Dokument stwierdza, że demilitaryzacja i odbudowa enklawy może stworzyć warunki dla „wiarygodnej ścieżki do państwowości Palestyny”.

Hamas odrzucił propozycję rozbrojenia, nazywając ją pogwałceniem prawa do oporu i próbą poddania Gazy władzy międzynarodowej.

4. Czarzasty obejmie fotel marszałka

Sejm wybierze dziś nowego marszałka izby. Zgodnie z umową koalicyjną urzędującego Szymona Hołownię zastąpi współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który od zeszłego czwartku pełni obowiązki marszałka po rezygnacji poprzednika.

Zgodnie z umową koalicyjną kandydaturę Czarzastego poprą posłowie całej koalicji rządzącej – KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL – co gwarantuje mu wybór bezwzględną większością głosów. Sprzeciw zapowiedzieli parlamentarzyści PiS, Konfederacji i Razem. Rotacja na fotelu marszałka była przewidziana od początku kadencji, choć pierwotnie miała nastąpić 14 listopada.

Izba dokona również wyboru wicemarszałków. Hołownia zadeklarował, że jeśli zostanie zgłoszony, chętnie podejmie się tej funkcji. Procedura wyborcza rozpocznie się o 11:05, po prezentacji kandydatur i dyskusji głosowanie zaplanowano na 11.45.

5. Wymęczone zwycięstwo w Ta' Qali

Reprezentacja Polski pokonała Maltę 3:2 w eliminacjach mistrzostw świata, zapewniając sobie drugie miejsce w grupie i marcowe baraże o awans na mundial. Spotkanie na przepełnionym polskimi kibicami stadionie przyniosło więcej emocji, niż życzyliby sobie podopieczni Jana Urbana.

Po prowadzeniu 2:1 – bramki Lewandowskiego i Wszołka – Polacy nieoczekiwanie stracili gola z rzutu karnego podyktowanego po analizie VAR. Jednocześnie sędzia nie uznał trzeciej bramki Świderskiego. Dopiero w 85. minucie Piotr Zieliński uderzeniem sprzed pola karnego, po rykoszecie, przypieczętował wynik.

„Teraz czekamy na czwartkowe losowanie w Zurychu, które zdecyduje o tym, z kim w marcu będziemy toczyć tę batalię o wyjazd na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku” – podsumowuje na naszych łamach Krzysztof Matlak. Rozstawienie w pierwszym koszyku oznaczałoby teoretycznie słabszego rywala i prawo do rozegrania decydującego meczu u siebie.