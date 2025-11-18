Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
18 listopada 2025
Kraj

Sejm wybierze nowego marszałka. Kontrowersyjna aukcja anulowana. 5 ważnych tematów na dziś

18 listopada 2025
Naprawa zerwanej kolejowej trakcji elektrycznej na trasie Warszawa-Lublin. Puławy, 17 listopada 2025 r. Naprawa zerwanej kolejowej trakcji elektrycznej na trasie Warszawa-Lublin. Puławy, 17 listopada 2025 r. Daniel Mroz / Forum
Seria akcji dywersyjnych na strategicznej linii kolejowej; kontrowersyjna aukcja anulowana; Rada Bezpieczeństwa ONZ za planem Trumpa; Czarzasty obejmie fotel marszałka; wymęczone zwycięstwo w Ta' Qali.

1. Sabotaż na strategicznej linii kolejowej

Miniony weekend przyniósł serię niepokojących incydentów na trasie Warszawa–Lublin, które premier Donald Tusk oficjalnie określił jako akty dywersji. W nocy z piątku na sobotę niedaleko wsi Mika doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła fragment toru. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, w okolicy Puław, maszynista składu relacji Świnoujście–Rzeszów zauważył uszkodzoną sieć trakcyjną – w pociągu podróżowało wówczas 475 pasażerów. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, popełnionych „na rzecz obcego wywiadu”. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński potwierdził, że zabezpieczono materiał dowodowy pozwalający na identyfikację sprawców. Na miejscu pracują służby specjalne, w tym ABW, która współdziała z policją i prokuraturą.

Eksperci zwracają uwagę, że uszkodzona linia nr 7 to jeden z kluczowych szlaków komunikacyjnych prowadzących na wschód, w tym do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Incydenty wpisują się w szerszy wzorzec działań sabotażowych obserwowanych w ostatnich miesiącach w Polsce – od podpaleń po ataki na infrastrukturę krytyczną, które śledczy łączą z działalnością obcych – rosyjskich – służb wywiadowczych.

„Rosji takie akcje torują drogę do zasadniczej ofensywy informacyjnej. Nie oszukujmy się: materialne straty Polski są minimalne, pomijalne. Prawdziwe szkody to niepokój, psychoza. Ale i te nie są znowu tak wielkie. Najważniejsze jest coś innego: winna ma być Ukraina, która chce nas wciągnąć do wojny” – komentują incydenty Michał i Jacek Fiszerowie.

Premier zapowiedział na wtorek nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

2. Kontrowersyjna aukcja anulowana

Niemiecki Dom Aukcyjny Felzmann wycofał się z planowanej sprzedaży pamiątek po ofiarach nazizmu i zbrodni katyńskiej po fali krytyki ze strony Polski i środowisk międzynarodowych. Na licytacji miały się znaleźć m.in. listy więźniów Auschwitz i Majdanka, dokumenty z kartoteki Gestapo czy telegram jeńca z obozu w Starobielsku. Ceny wywoławcze wahały się od kilkuset euro – wystarczyło 350 euro, by nabyć kartę informującą o egzekucji żydowskiego więźnia.

Dom aukcyjny tłumaczył się, że przedmioty pochodziły częściowo od potomków ofiar oraz z prywatnej kolekcji nabytej „w sposób uczciwy”. Przyznał jednak, że decyzja o zorganizowaniu aukcji była „błędna”. Po interwencji polskiego MSZ i MKiDN aukcja została odwołana. Ministerstwo kultury zapowiedziało, że wystąpi o zwrot wszystkich obiektów będących własnością polskiego Skarbu Państwa.

Sprawa wywołała debatę o moralnym wymiarze handlu świadectwami wojennych zbrodni. Pod siedzibą domu aukcyjnego protestowali m.in. przyjezdni z Izraela, którzy chcieli przejąć przedmioty dla Muzeum Holokaustu w Hajfie.

„Nie wszystko jest na sprzedaż” – przekonuje w swoim komentarzu do sprawy Adam Szostkiewicz.

3. Rada Bezpieczeństwa ONZ za planem Trumpa

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek rezolucję popierającą plan prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący Strefy Gazy. Za dokumentem głosowało 13 krajów, Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu. Trump nazwał to głosowanie „wydarzeniem o prawdziwie historycznym znaczeniu” i zapowiedział utworzenie Rady Pokoju, która ma kierować procesem stabilizacji regionu.

Rezolucja przewiduje powołanie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych odpowiedzialnych za zabezpieczenie granic Gazy, ochronę ludności cywilnej i współpracę z palestyńskimi siłami policyjnymi. Strefą ma zarządzać apolityczna administracja palestyńska pod nadzorem Rady Pokoju z Trumpem na czele. Dokument stwierdza, że demilitaryzacja i odbudowa enklawy może stworzyć warunki dla „wiarygodnej ścieżki do państwowości Palestyny”.

Hamas odrzucił propozycję rozbrojenia, nazywając ją pogwałceniem prawa do oporu i próbą poddania Gazy władzy międzynarodowej.

4. Czarzasty obejmie fotel marszałka

Sejm wybierze dziś nowego marszałka izby. Zgodnie z umową koalicyjną urzędującego Szymona Hołownię zastąpi współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który od zeszłego czwartku pełni obowiązki marszałka po rezygnacji poprzednika.

Zgodnie z umową koalicyjną kandydaturę Czarzastego poprą posłowie całej koalicji rządzącej – KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL – co gwarantuje mu wybór bezwzględną większością głosów. Sprzeciw zapowiedzieli parlamentarzyści PiS, Konfederacji i Razem. Rotacja na fotelu marszałka była przewidziana od początku kadencji, choć pierwotnie miała nastąpić 14 listopada.

Izba dokona również wyboru wicemarszałków. Hołownia zadeklarował, że jeśli zostanie zgłoszony, chętnie podejmie się tej funkcji. Procedura wyborcza rozpocznie się o 11:05, po prezentacji kandydatur i dyskusji głosowanie zaplanowano na 11.45.

5. Wymęczone zwycięstwo w Ta' Qali

Reprezentacja Polski pokonała Maltę 3:2 w eliminacjach mistrzostw świata, zapewniając sobie drugie miejsce w grupie i marcowe baraże o awans na mundial. Spotkanie na przepełnionym polskimi kibicami stadionie przyniosło więcej emocji, niż życzyliby sobie podopieczni Jana Urbana.

Po prowadzeniu 2:1 – bramki Lewandowskiego i Wszołka – Polacy nieoczekiwanie stracili gola z rzutu karnego podyktowanego po analizie VAR. Jednocześnie sędzia nie uznał trzeciej bramki Świderskiego. Dopiero w 85. minucie Piotr Zieliński uderzeniem sprzed pola karnego, po rykoszecie, przypieczętował wynik.

„Teraz czekamy na czwartkowe losowanie w Zurychu, które zdecyduje o tym, z kim w marcu będziemy toczyć tę batalię o wyjazd na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku” – podsumowuje na naszych łamach Krzysztof Matlak. Rozstawienie w pierwszym koszyku oznaczałoby teoretycznie słabszego rywala i prawo do rozegrania decydującego meczu u siebie.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Sondaż „Polityki”: Nawrocki po 100 dniach. Rozczarowania nie ma, zastąpi Kaczyńskiego?

    Mariusz Janicki

  2. Marsz Niepodległości to zwiastun dla prawicy. Nawrocki gwiazdorzy, Konfa rządzi, PiS w opałach

    Mateusz Mazzini

  3. 11 listopada: kolejny etap prawicowej wojny. Kto, z kim i przeciwko komu będzie maszerował?

    Rafał Kalukin

  4. Bój o Sąd Najwyższy. Razem z Ziobrą zdemolowali wymiar sprawiedliwości. Są nie do ruszenia?

    Ewa Siedlecka

  5. Notatnik polityczny. Nawrocki zalśni w świetle rac, a Ziobro cierpi nad Dunajem

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Społeczeństwo

Spadek urodzeń jest naszą przyszłością. Skończyły się czasy: nieważne, jaki mąż i związek, byle był

Polska cały czas doświadcza przemian w formowaniu i rozpadzie związków. Są wyliczenia, że 50–60 proc. kobiet zawrze pierwszy związek małżeński przed ukończeniem 50. roku życia – mówi profesor Irena Kotowska, demografka z PAN.

Agata Szczerbiak
13.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Polityka o historii

Rosyjski wywiad w Europie. Jak to działa? Co szpiegowała Anna Chapman?

Dobry szpieg to ktoś, o kim nie wiemy nic. O metodach działania rosyjskich służb opowiada Paweł Reszka.

Marcin Zaremba
11.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Świat

Operacja „Midas” wstrząsnęła Ukrainą. Co zrobi Zełenski? Takiego kryzysu nie było od początku wojny

Co zrobi Zełenski: będzie krył przyjaciół czy też wykorzysta aferę do restartu i odbudowy swojej legitymacji? Trudno sobie wyobrazić lepszy dla Rosjan scenariusz niż polityczna destabilizacja w Ukrainie.

Edwin Bendyk
12.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
null
Społeczeństwo

Horror w domach seniora. Jak tych miejsc uniknąć? „Po miesiącu: połowa babci, skóra i kości”

Prywatne domy seniora wyręczają państwo: szybciej, a niejednokrotnie także taniej, można tam znaleźć miejsce dla starszej osoby wymagającej opieki. Problem w tym, że tego typu placówki podlegają jedynie iluzorycznej kontroli. A gdy tej brakuje, dochodzi do sytuacji, które burzą krew.

Agnieszka Sowa
07.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Jak się dziś żyje na granicy Polski z Rosją. Ludzie sobie nie ufają, jest pełno paradoksów

O tej granicy prawie się nie słyszy, chociaż to tutaj Polska ma 210 km bezpośredniego sąsiedztwa z wrogiem. Ciekawość obcych uruchamia tu czujność.

Ryszarda Socha
13.11.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną