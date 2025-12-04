Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
4 grudnia 2025
Kraj

Rosyjskie aktywa dla Ukrainy? Wniosek o postawienie Ziobry przed TS. Obniżka pod choinkę. 5 ważnych tematów na dziś

4 grudnia 2025
Proponowane przez KE rozwiązania mają pokryć dwie trzecie potrzeb Ukrainy na lata 2026–27. Proponowane przez KE rozwiązania mają pokryć dwie trzecie potrzeb Ukrainy na lata 2026–27. Wołodymyr Zełenski / Facebook
Przyszłość zamrożonych aktywów rosyjskich; Witkoff rozmawiał z Ukraińcami; Ziobro trafi przed TS?; Sejm ponownie o ustawie łańcuchowej; stopy procentowe wciąż spadają.

1. Zamrożone rosyjskie aktywa dla Ukrainy

Komisja Europejska przedstawiła dwie propozycje dalszego finansowania pomocy dla Ukrainy. Pierwsza zakłada użycie zamrożonych w Europie aktywów rosyjskiego banku centralnego, druga – dług zaciągnięty przez UE. KE zaproponowała także ustanowienie zakazu transferu zamrożonych rosyjskich aktywów przechowywanych w UE z powrotem do Rosji. Jego wprowadzenie wymaga większości kwalifikowanej państw członkowskich (15 państw stanowiących 65 proc. ludności UE), co pozwala obejść brak zgody Węgier w tej sprawie.

Wątpliwości w sprawie przekazania Ukrainie zamrożonych aktywów ma Belgia. Chodzi o podział ryzyka między państwa członkowskie, gwarancje dotyczące potencjalnych roszczeń Rosji, gdyby ta złożyła pozew i wygrała, oraz włączenie innych państw UE przechowujących rosyjskie aktywa (są to m.in. Luksemburg i Francja).

Według szefowej KE Ursuli von der Leyen zaproponowane rozwiązania pokryją dwie trzecie potrzeb Ukrainy na lata 2026–27. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje je na 135 mld euro.

2. Witkoff rozmawiał z Ukraińcami

„Doszło do kontaktu między szefem delegacji ukraińskiej a panem Witkoffem. (...) Przedstawiciele delegacji amerykańskiej poinformowali, że ich zdaniem rozmowy w Moskwie przyniosły pozytywny wynik (...). Zaprosili oni delegację ukraińską do kontynuowania rozmów w Ameryce w najbliższej przyszłości” – poinformował Andrij Sybiha, szef ukraińskiego MSZ.

Do kontaktu doszło po tym, jak specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff spotykał się w Moskwie z Władimirem Putinem.

„W Kijowie nikt nie oczekuje, że Putin zaakceptuje plan pokojowy przygotowany w Genewie. Nie zaakceptuje żadnego. Bo Rosji zależy na tym, żeby wojna trwała. Robi wszystko, aby udowadniać swoją przewagę i siłę. Wzmożone, okrutne ataki dronów na ukraińskie miasta trwają mimo rozmów pokojowych. Nie ustaje zaciekła walka o niewielkie miasta, m.in. Pokrowsk i Wołczańsk, których zdobycie ma umożliwić postawienie następnych dwóch kroków na ukraińskiej ziemi, zajęcie kolejnego pół metra, nie licząc się z wielkością strat, liczbą ofiar” – komentuje Jagienka Wilczak.

3. Ziobro trafi przed TS?

Posłowie koalicji rządowej złożą wstępny wniosek w sprawie postawienia Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS, przed Trybunałem Stanu. Decyzja w tej sprawie miała zapaść podczas spotkania liderów koalicji rządowej. Zgodnie z konstytucją i ustawą o TS z wnioskiem ws. pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej ministra może wystąpić prezydent lub grupa co najmniej 115 posłów.

Sejm już zajmował się kwestią postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. W 2012 r. posłowie PO zarzucali mu, że w związku z pełnieniem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego naruszył konstytucję, ustawę o Radzie Ministrów oraz ustawę o działach administracji rządowej. Jesienią 2015 r. za pociągnięciem Ziobry do odpowiedzialności konstytucyjnej opowiedziało się 271 posłów, ale do przyjęcia uchwały potrzebne jest 276 głosów (3/5 ustawowej liczby posłów), więc Sejm nie postawił go przed TS i postępowanie umorzono.

4. Sejm o ustawie łańcuchowej

Po decyzji Karola Nawrockiego ws. ustawy łańcuchowej Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Sejm spróbuje odrzucić weto prezydenta. Posłowie mogą to zrobić, uchwalając ustawę ponownie większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów.

„Argumenty (prezydenta) do nas nie przemawiają; z tego, co widać, również do ludzi nie przemawiają. Myślę, że pan prezydent powinien w tej sprawie mieć naprawdę więcej empatii. To jest, moim zdaniem, następna oburzająca, niezrozumiała decyzja” – komentował prezydenckie weto marszałek Sejmu.

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński – który wcześniej popierał ustawę – pytany, jak zagłosuje ws. weta – odpowiedział: „w tej sytuacji nie odrzucę (...). Tu chodzi o poprawkę odnoszącą się do pewnych realiów. Pewne przepisy tej ustawy są dobre, ale niemożliwe do realizacji”. W tej sytuacji, bez poparcia PiS, szanse na wejście w życie zakazu trzymania psów na łańcuchach maleją.

5. Stopy wciąż spadają

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe już po raz szósty w tym roku. Od 3 grudnia stopa referencyjna wynosi teraz 4 proc.

„Większość analityków spodziewała się takiej decyzji, bo inflacja spadła do 2,4 proc. Oznacza to, że jest nawet nieco poniżej idealnej wartości. To według Rady Polityki Pieniężnej 2,5 proc. Ekonomiści sądzą, że inflacja nie powinna w najbliższych miesiącach rosnąć. Może nawet jeszcze nieco spaść – wreszcie przestała szybko drożeć żywność, równocześnie spadło tempo wzrostu wynagrodzeń, a dodatkowo czeka nas tylko skromne zwiększenie się płacy minimalnej w nowym roku” – pisze na Polityka.pl Cezary Kowanda. I zapowiada: „Z pewnością w przyszłym roku stopy nie będą już spadać w takim tempie jak w tym, ale jest jeszcze nadzieja na kilka skromnych obniżek”.

