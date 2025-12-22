Areszt dla Ziobry? O Ukrainie na Florydzie. Znikające akta Epsteina. 5 tematów na dziś

Co z aresztem dla Ziobry; rozmowy o Ukrainie na Florydzie; znikające akta Epsteina; areszt za dokumentowanie transportów wojskowych; nie żyje jazzman Michał Urbaniak.

1. Będzie areszt dla Ziobry?

Dziś dowiemy się, co dalej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrzy w poniedziałek wniosek Prokuratury Krajowej ws. aresztu na trzy miesiące dla byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy uważają, że jest to konieczne ze względu na obawę utrudniania przez Ziobrę śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli sąd zgodzi się na areszt, za Ziobrą wydany zostanie list gończy i zostaną uruchomione dalsze poszukiwania na terenie kraju, a jeśli potwierdzi się, że tu nie przebywa, będzie poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Ziobro może być też poszukiwany na wniosek Komendy Głównej Policji tzw. czerwoną notą Interpolu, co oznacza, że dana osoba jest poszukiwana przez jeden z krajów członkowskich tej organizacji i zawiera prośbę o jej lokalizację i zatrzymanie.

Ziobro ocenia zarzuty prokuratury za „karkołomne” i twierdzi, że pokazują one „determinację przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską”. Ostatnio był widziany w Brukseli, wcześniej w Budapeszcie. Do tej pory nie zadeklarował, że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech ani też że wróci do Polski. Kilka tygodni temu twierdził jednak, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom, a także przywróceni zostaną „nielegalnie odwołani prezesi sądów” oraz „legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy”.

2. Rozmowy o Ukrainie na Florydzie

W piątek w Miami na Florydzie z wysłannikami Donalda Trumpa Steve′em Witkoffem i Jaredem Kushnerem spotkali się przedstawiciele Kijowa: sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow i szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych gen. Andriej Hnatow. W sobotę i niedzielę ze stroną amerykańską rozmawiał przedstawiciel Rosji Kiryłł Dmitrijew.

W niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o przeprowadzenie szerszych konsultacji z przywódcami krajów europejskich. Poinformował też, że rozmowy posuwają się „w dość szybkim tempie”, a „negocjacje są konstruktywne”. Prezydent Ukrainy stwierdził też: „Wiele zależy od tego, czy Rosja poczuje prawdziwą potrzebę zakończenia wojny – nie może to być retoryczna czy polityczna gra z jej strony. Niestety rzeczywiste sygnały płynące z Rosji pozostają wyłącznie negatywne: ataki wzdłuż frontu, rosyjskie zbrodnie wojenne w obszarach przygranicznych oraz dalsze uderzenia w naszą infrastrukturę. Kluczowe jest, aby świat nie milczał na temat tego wszystkiego” – napisał Zełenski na platformie X.

Relacjonujący codzienne wydarzenia wojny w Ukrainie Michał i Jacek Fiszerowie odnotowują, że sekretarz stanu USA Marco Rubio powtórzył, że zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą pójść na kompromis. „Powiedział to po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin potwierdził w piątek swoje niezachwiane zaangażowanie w realizację całościowych celów wojny. Czyli kompromis ze strony Ukrainy to poddanie się, a kompromis ze strony Rosji to przyjęcie tej kapitulacji?” – piszą Fiszerowie.

3. Znikające akta Epsteina

Amerykanie wciąż żyją sprawą finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, który w 2019 r. popełnił samobójstwo w więzieniu w Nowym Jorku. W piątek departament sprawiedliwości opublikował tysiące kolejnych dokumentów z akt sprawy, zdjęć, nagrań, rejestrów lotów i rozmów, w tym m.in. nieznane wcześniej fotografie byłego prezydenta Billa Clintona z Epsteinem i jego partnerką Ghislaine Maxwell, a także finansisty z Michaelem Jacksonem. Amerykańskie media zwróciły uwagę, że wiele ujawnionych stron zostało zaczernionych, ale resort sprawiedliwości zapowiedział wcześniej, że część materiałów nie zostanie opublikowana ze względu na toczące się postępowania lub kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego.

Dzień później agencja AP poinformowała, że ze strony internetowej departamentu sprawiedliwości, w mniej niż dobę po ich publikacji, zniknęło co najmniej 16 plików dokumentów związanych z Epsteinem. Zawierać one miały m.in. zdjęcia przedstawiające obrazy z nagimi kobietami. Jedno z nich przedstawiało szufladę, w której wśród innych fotografii była także taka, na której występował Donald Trump obok Epsteina, Melanii Trump i Ghislaine Maxwell. W niedzielę departament sprawiedliwości poinformował, że przywrócił to zdjęcie.

W kolejnych tygodniach zostaną opublikowane następne akta.

4. Areszt za dokumentowanie wojskowych transportów

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że w sobotę sąd zastosował trzymiesięczny areszt dla zatrzymanego w czwartek przez ABW 40-letniego Polaka. Jest on podejrzewany o „zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu”. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego.

Mieszkający w Trójmieście zatrzymany 40-latek wcześniej karany był za pospolite przestępstwa. W piątek usłyszał zarzuty związane z działaniami na rzecz obcego wywiadu.

5. Zmarł Michał Urbaniak

Michał Urbaniak, jeden z najpopularniejszych polskich muzyków jazzowych, skrzypek, saksofonista, zmarł 20 grudnia. „Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat” – napisała żona artysty Dorota Dosia Urbaniak na jego oficjalnych kontach w portalach społecznościowych. Muzyk nagrał kilkadziesiąt autorskich płyt, tworzył także muzykę do filmów i spektakli teatralnych. W latach 70. wyemigrował do Nowego Jorku, a w USA współpracował ze znanymi muzykami, jak Quincy Jones, Billy Cobham czy Herbie Hancock. Sławę przyniosła mu płyta „Tutu” nagrana z legendarnym jazzmanem Milesem Davisem w 1985 r. Jako pierwszy na świecie zagrał na zbudowanych według własnego pomysłu pięciostrunowych skrzypcach.

„Nie wyobrażam sobie własnej biografii opisanej słowami organizacja, dyscyplina. Wszystko, co ogranicza twórczą swobodę, odrzucam. Zawsze robiłem tylko to, co chciałem, i grałem, jak chciałem. Właściwie całe życie tak spędziłem” – mówił artysta w wywiadzie dla „Polityki” w 2012 r. „Nie myślę o śmierci w tym sensie, że jej nie wyczekuję. Mam dużo starszych od siebie kolegów, którzy są sprawni i spokojnie dają radę. Nie planuję jubileuszu, bo nie zamierzam niczego podsumowywać. Długo mówiłem, że mam 19 lat. Teraz powtarzam, że dorosłem i mam 21. Więc mam prawo wejść już do każdego night clubu w Stanach”.