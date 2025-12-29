Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jerzy Baczyński
Jerzy Baczyński
29 grudnia 2025
Kraj

Rok korekty

Trump cesarzem lokalnych „trumpków”. Ale 2026 może być rokiem korekty

29 grudnia 2025
Formalnie Trump wciąż jest naszym sojusznikiem, przyjacielem pięknej Polski i jej wspaniałego prezydenta Dudy, to znaczy Nawrockiego, ale już chyba i „Nałroki” zrozumiał, że nie będzie miał żadnego wpływu na to, jak Trump dogada się z Putinem w sprawie Ukrainy. Formalnie Trump wciąż jest naszym sojusznikiem, przyjacielem pięknej Polski i jej wspaniałego prezydenta Dudy, to znaczy Nawrockiego, ale już chyba i „Nałroki” zrozumiał, że nie będzie miał żadnego wpływu na to, jak Trump dogada się z Putinem w sprawie Ukrainy. Shutterstock
Donald Trump jest twarzą nowej bucowatej, aroganckiej, handlarskiej Ameryki. Wiele wskazuje na to, że poprawki będą szły w stronę realizmu i rozsądku. Oby! W drugim roku ery Trumpa (2 a.T.) wciąż wszystko jest możliwe – nawet zmiana na lepsze.

Im bardziej zaglądamy w rok 2026, tym więcej widać Trumpa. Prezydent USA w szczególny sposób zdominował politykę światową; odkąd przed rokiem objął rządy, „śmieszy, tumani, przestrasza”. Jego nieprzewidywalność, impulsywność, megalomania stały się wielkim globalnym problemem. Przez ostatnie dekady żyliśmy, nie zawsze będąc tego świadomi, w cieniu czy – jak kto woli – w słońcu Ameryki jako centrum wolnego świata, zachodniej cywilizacji, technologicznego postępu, demokracji, praw człowieka i innych wzniosłych wartości, które Donald Trump zwyczajnie uznaje za bullshit. W 2025 r. utraciliśmy Amerykę z naszych wierzeń i kinowych mitów „miasta na wzgórzu”. Donald Trump jest twarzą nowej bucowatej, aroganckiej, handlarskiej Ameryki – może o tyle nienową, że przypomina stare sowieckie karykatury Wuja Sama, bezwzględnego kapitalisty (wtedy koniecznie z cygarem) depczącego i wyciskającego maluczkich – ludziki i narody.

Formalnie Trump wciąż jest naszym sojusznikiem, przyjacielem pięknej Polski i jej wspaniałego prezydenta Dudy, to znaczy Nawrockiego, ale już chyba i „Nałroki” zrozumiał, że nie będzie miał żadnego wpływu na to, jak Trump dogada się z Putinem w sprawie Ukrainy. Obawiamy się, że może on ją przehandlować (razem z naszym bezpieczeństwem) za obietnice intratnych biznesów, także dla siebie i swojej rodziny. Przekonaliśmy się w ciągu tego pierwszego roku „nowej ery” (1 a.T. – first after Trump), że jeśli z kimś jeszcze w tej części globu prezydent USA się liczy, to – bardzo niechętnie – „z Europą” na tyle bogatą, że da się z nią robić różne deale, np. sprzedawać jej broń dla Ukrainy. Etyka i polityka komiwojażera. Unii Europejskiej prezydent USA nie uznaje, nie szanuje.

Polityka 1/2.2026 (3546) z dnia 29.12.2025; Przypisy; s. 4
Oryginalny tytuł tekstu: "Rok korekty"
Jerzy Baczyński

Jerzy Baczyński

Redaktor naczelny „Polityki” od 1994 r. Wiceprezes Izby Wydawców Prasy, członek zarządu Radia TOK FM i Rady Instytutu Spraw Publicznych. Współautor kilku książek, m.in. „800 dni. Szok kontrolowany” (z Leszkiem Balcerowiczem) i „Teczki liberałów” (z Janiną Paradowską). W 2001 r. otrzymał nagrodę im. Dariusza Fikusa w kategorii Twórcy Mediów. W październiku 2010 r. uhonorowany Nagrodą Specjalną Radia ZET „Dziennikarz 20-lecia”, przyznawaną osobie, która jest symbolem niezależnego, obiektywnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa.
Reklama