Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Malwina Dziedzic
Malwina Dziedzic
29 grudnia 2025
Kraj

Krótkie mosty

Krótkie mosty: podpowiadamy, jak ułożyć sobie urlop w 2026 roku

29 grudnia 2025
Dni wolne od pracy i długie weekendy w 2026 r. Dni wolne od pracy i długie weekendy w 2026 r. Polityka
Jak zawsze o tej porze sprawdzamy układ kalendarza na nowy rok i podpowiadamy, jak dobrać dni wolne i zorganizować sobie naprawdę długie weekendy.

Pierwsza okazja – i to nie byle jaka – trafia się na początku roku, ponieważ 1 stycznia to czwartek, a Trzech Króli (6 stycznia) wypada we wtorek. Biorąc więc wolne w piątek i poniedziałek, można zbudować tzw. most urlopowy i wypoczywać przez niemal tydzień. (Prawdziwą zaś rozpustą było zaplanowanie wolnego w ostatnich dniach grudnia: 29, 30 i 31, dzięki czemu można było zyskać aż dwa tygodnie laby!).

Wielkanoc wypada w tym roku 5 kwietnia, ale mostu już tu nie zbudujemy, wszak drugi dzień świąt to tradycyjnie poniedziałek, tyle że lany (6 kwietnia). Podobnie sprawa ma się z majówką, ponieważ Święto Pracy (1 maja) wypada w piątek, a co za tym idzie – Święto Konstytucji będziemy obchodzić w niedzielę (3 maja).

Zielone Świątki to zwyczajowo niedziela (24 maja), Boże Ciało zaś – czwartek (4 czerwca). I dopiero wówczas, biorąc wolne 5 czerwca, możemy zbudować kolejny niedługi most.

Dalej też nie jest lepiej: bowiem 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego i zarazem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to sobota, natomiast Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę. Most będziemy mogli pobudować dopiero w połowie listopada, ale trzeba będzie dobrać dwa dni wolnego (poniedziałek i wtorek lub czwartek i piątek), bowiem Święto Niepodległości (11 listopada) będziemy obchodzić w środę. Nie zbudujemy także mostów w grudniu, ponieważ Wigilia (24 grudnia) wypada w czwartek, a Nowy Rok (1 stycznia) w piątek.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że zgodnie z Kodeksem pracy za każde święto wypadające w sobotę (a w tym roku będą to święta celebrowane 15 sierpnia i 26 grudnia) możemy sobie odebrać dzień wolny.

Polityka 1/2.2026 (3546) z dnia 29.12.2025; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "Krótkie mosty"
Malwina Dziedzic

Malwina Dziedzic

Dziennikarka polityczna i redaktorka, w „Polityce” od 2010 r. Zajmuje się polską polityką, pilnuje redakcyjnego konta na Twitterze/X, jest inicjatorką i koordynatorką naszego specjalnego cyklu „Odchodzić po ludzku”. Za news o powrocie Donalda Tuska na polską scenę polityczną otrzymała nominację do nagrody Grand Press. Studiowała dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz – podczas stypendium – publicystykę na Uniwersytecie Gutenberga w Moguncji.

Krakuska z urodzenia, warszawianka z konieczności, gdynianka z wyboru. Po godzinach dzierga lub promptuje.

Reklama