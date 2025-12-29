Krótkie mosty: podpowiadamy, jak ułożyć sobie urlop w 2026 roku

Jak zawsze o tej porze sprawdzamy układ kalendarza na nowy rok i podpowiadamy, jak dobrać dni wolne i zorganizować sobie naprawdę długie weekendy.

Pierwsza okazja – i to nie byle jaka – trafia się na początku roku, ponieważ 1 stycznia to czwartek, a Trzech Króli (6 stycznia) wypada we wtorek. Biorąc więc wolne w piątek i poniedziałek, można zbudować tzw. most urlopowy i wypoczywać przez niemal tydzień. (Prawdziwą zaś rozpustą było zaplanowanie wolnego w ostatnich dniach grudnia: 29, 30 i 31, dzięki czemu można było zyskać aż dwa tygodnie laby!).

Wielkanoc wypada w tym roku 5 kwietnia, ale mostu już tu nie zbudujemy, wszak drugi dzień świąt to tradycyjnie poniedziałek, tyle że lany (6 kwietnia). Podobnie sprawa ma się z majówką, ponieważ Święto Pracy (1 maja) wypada w piątek, a co za tym idzie – Święto Konstytucji będziemy obchodzić w niedzielę (3 maja).

Zielone Świątki to zwyczajowo niedziela (24 maja), Boże Ciało zaś – czwartek (4 czerwca). I dopiero wówczas, biorąc wolne 5 czerwca, możemy zbudować kolejny niedługi most.

Dalej też nie jest lepiej: bowiem 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego i zarazem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to sobota, natomiast Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę. Most będziemy mogli pobudować dopiero w połowie listopada, ale trzeba będzie dobrać dwa dni wolnego (poniedziałek i wtorek lub czwartek i piątek), bowiem Święto Niepodległości (11 listopada) będziemy obchodzić w środę. Nie zbudujemy także mostów w grudniu, ponieważ Wigilia (24 grudnia) wypada w czwartek, a Nowy Rok (1 stycznia) w piątek.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że zgodnie z Kodeksem pracy za każde święto wypadające w sobotę (a w tym roku będą to święta celebrowane 15 sierpnia i 26 grudnia) możemy sobie odebrać dzień wolny.