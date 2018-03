Janusz Wróblewski Małgorzata Szumowska o wierze i kompleksach Polaków Gruby polski śmiech Rozmowa z Małgorzatą Szumowską, reżyserką „Twarzy”, komedii nagrodzonej Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie, o polskich kompleksach i wierze.

Sascha Steinbach/Forum Małgorzata Szumowska nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem za film „Twarz” na 68. edycji Festiwalu Filmów w Berlinie JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Wojciech Jerzy Has, pani mentor, namawiał, by twórcy używali wyobraźni, kreowali światy, które nie istnieją. Polska ukazana w „Twarzy” to wymyślona kraina?

Małgorzata Szumowska: – Obraz Polski w poszczególnych scenach jest prawdziwy, a jednocześnie na tyle skondensowany, by mieścił się w kategoriach przypowieści, baśni. Historię chłopaka, który traci twarz i przychodzi z nową, zaczerpnęliśmy z życia, ale nie jest ona wiernym odtworzeniem medycznego przypadku.

To byłby thriller medyczny o państwie, którego nie stać na zrefundowanie drogiej rehabilitacji, i długiej walce o odszkodowanie. Ale Galasińskiemu wiele osób pomogło. Został naszym konsultantem, jednak inspirowaliśmy się tylko samym wypadkiem. Filmowa wizja Polski dla wielu będzie mocno przejaskrawiona, nawet zawstydzająca – z furmankami na drogach, pijaczkami pod sklepikami przerobionymi z peerelowskich świetlic, ubijaniem świń na podwórkach. To wszystko istnieje. Dlaczego miałabym tego nie pokazywać? Jeżdżę na wieś od 30 lat i wciąż takie sytuacje obserwuję. Nie twierdzę, że staliśmy się drugą Rumunią. Ale do kraju mlekiem i miodem płynącego jeszcze nam brakuje. Zdjęcia były kręcone w Beskidzie. Poprzedziła je szczegółowa dokumentacja. Z Michałem Englertem, współscenarzystą i operatorem, chodziliśmy po zagrodach, rozmawialiśmy z autochtonami, niektórzy statystują w filmie. Dużo scen jest żywcem przełożonych do filmu, furmanka naprawdę stała pod sklepem, więc zagrała w scenie. Kto ma sportretować ten świat, który pewnie niedługo już nie będzie istniał? Scena podwórkowej zabawy obciętym świńskim łbem, wywleczonym zza stodoły przez psa, nie stanowi aluzji do Jedwabnego? Świadomie unikaliśmy dotykania tematyki żydowskiej, aby właśnie nie przesadzić. Wystarczy, że pokazujemy, jak miejscowi reagują na obcych, że kłócą się między sobą, są zawistni, nietolerancyjni. W związku z rocznicą Marca ’68 w kontekście dyskusji o polskim antysemityzmie rozumiem jednak, że takie skojarzenia mogą się nasuwać. Gdy robiliśmy charakteryzację, żartowaliśmy z Waldemarem Pokromskim, że Kościukiewicz (Mateusz, odtwórca głównej roli – red.) nie może mieć długiego nosa, bo będzie wyglądał jak Żyd. Ludzie musieliby za nim krzyczeć: „ty Żydzie”. Dla hecy nakręciliśmy scenę z siostrą zagadującą lekarza, czy ten nos nie mógłby być jednak mniej żydowski. Aktorzy świetnie zagrali, ale w końcu to wycięliśmy. Polska jest krajem antysemickim? Myślę, że niestety częściowo tak. Nie wszyscy są antysemitami, to byłoby krzywdzące, ale czego ja się nasłuchałam, jeżdżąc taksówkami czy uberem po mieście, gdy w mediach zaczął się toczyć spór wokół zmiany ustawy o IPN. Mam poczucie, że wielu ludzi nagromadziło ogromną niechęć do Żydów. Wiedza o szmalcownikach jest wypierana. Tak jak historia pogromu w Szczuczynie, o której chciałabym kiedyś nakręcić film. Chłopi z premedytacją zamordowali Żydówki z getta, które były przed wojną ich sąsiadkami. Ich ciała zakopali w okolicznych lasach. Dziś zwłaszcza starsi mieszkańcy uważają, że wszystko to zrobili Niemcy, a Polacy nie mają z tym nic wspólnego. Scena wyprzedaży w supermarkecie otwierająca „Twarz” z tratującymi się golasami biegnącymi po upragniony telewizor to alegoria zmian, jakie nastąpiły po 1989 r.? Staliśmy się mniej solidarni, za to bardziej pazerni. Na YouTube znaleźć można mnóstwo podobnych filmików, jak klienci biją się o karpia czy wyrywają sobie crocsy. Przedstawiona w „Twarzy” promocja dla golasów odbyła się akurat w Brazylii. Pomieszaliśmy to, uznając, że mieści się ona w konwencji naszej bajki. Za granicą tytuł „Twarz” został zamieniony na „Mug” (Ryj). To celowa rozbieżność? „Ryj” podoba mi się bardziej. Wymyślił ten tytuł Jerzy Skolimowski. Pasuje do nieprzyjemnej, czarnej komedii, w której przyglądamy się sobie w krzywym zwierciadle. Przyczepiam Polakom ryj, mój bohater ma ryj. To nawiązanie do symboliki gombrowiczowskiej pupy. A dlaczego „Twarz”? Zadecydował koproducent i dystrybutor: firma Kino Świat, która uznała, że na „Ryja” nikt w Polsce nie pójdzie do kina. Zadziałały prawa rynku. Nie płaczę nad tym kompromisem. Powtarza pani w wywiadach, że chciała dać w ryja tym filmem. Ale nie precyzuje pani komu i za co. Nam wszystkim, sobie samej również. Obśmiewam nasze przywary narodowe, najgorsze kompleksy, obsesje, manię wielkości. To satyra sumująca cechy, z których nie możemy być dumni w naszym pokręconym kraju. Z historią miłosną, jak w „Upiorze w operze” czy „Pięknej i bestii”, w tle. Każde społeczeństwo potrzebuje konfrontacji z własnymi słabościami choćby po to, żeby się ocknąć z letargu. Ferment jest dobry. Nie chcemy chyba ugrzęznąć w skansenie dla szczęśliwych i zadowolonych z siebie Polaków, żyjących w przekonaniu, że stajemy się coraz silniejsi, znaczymy coraz więcej, podczas gdy nikt poważny nie zamierza nas słuchać, a większość ludzi na świecie w ogóle się nami nie interesuje. Wstający z kolan Polacy źle reagują na krytykę. Chcą wreszcie poczuć się ważni, a pani im rzuca kłody pod nogi… Nie bardzo rozumiem tę koncepcję wstawania z kolan. Bo na jakich kolanach my byliśmy? Mamy historię, jaką mamy. Przeżyliśmy zabory, okupację. Ale nie jesteśmy jedynym krajem pokrzywdzonym przez los oraz agresywnych sąsiadów. Takich państw było znacznie więcej. Każde ma jakieś traumy. Warto unikać martyrologicznej retoryki. W podnoszeniu traum do rangi świętości nie widzę większego sensu. Kto lubi megalomanów? Lepiej mieć do siebie dystans. Wykazywać się poczuciem humoru. W „Twarzy” odwołuję się właśnie do grubego, trochę nawet chamskiego, ale zdrowego polskiego śmiechu, na który nie stać Niemców czy Skandynawów. Na Zachodzie sama też tak funkcjonuję – jako typowa Polka. Lubią mnie za to, że się głośno zachowuję, że gadam bez owijania w bawełnę, że jestem hałaśliwa, że mój angielski nie jest perfekt. Nikogo nie traktuję z góry. Nie zionę nienawiścią. Jeśli obśmiewam, to sympatycznie. Więc obrażać się za mój rzekomy antypolonizm nie ma powodu. A ktoś się obraził? Komentarze w necie pod relacjami z Berlina nie były zbyt przychylne. Ludzie, nie widząc filmu, już uznali, że jest na pewno obraźliwy dla Polaków. Coś łatwo się obrażamy. Dla kontrastu powiem, że Tom Tykwer, przewodniczący berlińskiego jury, z podziwem wyrażał się o czułości, z jaką przedstawiłam rodaków. Dla niego oraz dla pozostałych członków jury ten film to metafora rozlewającego się po świecie prawicowego populizmu. Podnosząc rękę m.in. na polski Kościół, mogła się pani tego spodziewać. Hierarchowie w filmie są niedouczeni, mylą muzułmanów z Cyganami, bywają też głupi. Zależy, jak się na to spojrzy, ale to znów Polska w pigułce. Weźmy ogromny pomnik Jana Pawła II pod Częstochową. Swego czasu chciano przekręcić mu głowę, bo nie patrzył we właściwą stronę, czyli na Jasną Górę. W końcu nie wiem, czy ją przekręcono czy nie, ale absurd tego zdarzenia wykorzystaliśmy w filmie. Ksiądz poznany przeze mnie na Mazurach absolutnie nie wiedział, że Cyganie są katolikami. Sytuacje opisane w filmie nie wzięły się więc znikąd. Do tego dochodzi niski poziom edukacji. Nie tylko w seminariach. W podręczniku do historii mojego 12-letniego syna znalazłam zaledwie jedną linijkę o Jedwabnem, z której zresztą nie do końca jasno wynika, co się tam wydarzyło. Nie mówimy o światłym środowisku „Tygodnika Powszechnego”, tylko o przeciętnym poziomie nauczania i codzienności, która wygląda nieciekawie. Scena egzorcyzmów to czysta groteska. Nie poniosła pani fantazja? Oczywiście, że groteska, ale czy pan wie, że w Polsce działa najwięcej egzorcystów w Europie? Ich liczba rośnie, gdyż rejestruje się coraz więcej przypadków opętania przez diabła. Nie ma co się śmiać, takie są fakty. Na YouTube można zobaczyć, jak taki rytuał egzorcyzmów wygląda. Jest tych nagrań sporo. Ksiądz Natanek przestrzega przed opętaniem przez szatana, ale nie tylko on. W naszym filmie wzorowaliśmy się na innym, włoskim nagraniu pewnego duchownego i niemal dosłownie je odtworzyliśmy. We Włoszech, jak widać, egzorcyzmy też są popularne. Rytuał spowiedzi zamieniający się w upokarzające wypytywanie o intymne szczegóły życia seksualnego to pani doświadczenie? Ja chodziłam do dominikanów, gdzie panowała zupełnie inna atmosfera. Ale znam wiele osób, które to spotkało. Na forach internetowych znalazłam też sporo ciekawego materiału o molestowaniu przez księży podczas spowiedzi. Nie mam pojęcia, jak należałoby ten proceder ukrócić. Żeby się poprawiło, muszą chyba wyrosnąć nowe pokolenia. Co oprócz słabej edukacji jest największą wadą polskiego katolicyzmu? To, że on wciąż istnieje w tak wstecznej kulturowo formie. Kościół nie próbuje się otwierać ani reformować. Prawicowej władzy jest to na rękę. Biskupi i PiS wzajemnie się wspierają. Nawet w Irlandii, gdzie sytuacja była podobna, kler niedawno utracił swoje wpływy i dziś prezydent tego kraju ma odwagę nazywać Kościół królestwem mizoginii. U nas będzie ciężko, bo polskie społeczeństwo mocno utożsamia się z konserwatywnymi wartościami. Najważniejszą komórką jest rodzina. Niezależnie od tego, co się dzieje z małżeństwem, ta komórka musi trwać. Kobiety są od gotowania, rodzenia i opiekowania się potomstwem, a mężczyźni od zarabiania. Rytm życia wyznaczają Wielkanoc, Boże Narodzenie, wolne od pracy niedziele, wspólny obiad. Nie mówię, że ten model nie ma zalet, bo je ma. Tylko że nie jest nowoczesny i dla kobiet jest duszny i niesprawiedliwy. Pani jest kobie

