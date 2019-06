Polak rysuje superbohatera

Szymon Kudrański został właśnie pierwszym Polakiem, któremu powierzono rysowanie Supermana. Ale jego inni rodacy i rodaczki odnoszą w amerykańskim komiksie coraz więcej sukcesów.

„Judas” z olśniewającymi ilustracjami Jakuba Rebelki do poruszającej opowieści Jeffa Lovenessa.

Jeszcze do niedawna polscy miłośnicy superbohaterów mogli się co najwyżej doszukiwać mniej lub bardziej odległych związków uznanych artystów komiksowych z naszym krajem. W 1928 r. w Jezierzanach (obecnie Ukraina) urodził się na przykład Joe (tak naprawdę Józef) Kubert, wybitny rysownik, założyciel słynnej The Kubert School. Polsko brzmiące nazwiska zdradzają również związki z naszym krajem popularnego scenarzysty J. Michaela Starczynskiego (stworzył również serial SF „Babilon 5”), a także rysownika Billa Sienkiewicza.