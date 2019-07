W swoim programie Off Festival tradycyjnie już operuje na kilku planach czasowych.

W swoim programie Off Festival tradycyjnie już operuje na kilku planach czasowych. Te gwiazdy głównej sceny, które powinny przed nią zgromadzić największy tłum, to w dużej mierze bohaterowie masowej wyobraźni lat 90. Brytyjska grupa Suede, brytyjsko-francuski Stereolab czy wreszcie dawny lider Pulp, a obecnie własnego przedsięwzięcia JARV IS…, czyli Jarvis Cocker. Do tego jeszcze Neneh Cherry, która jednak wizerunek wypracowany w latach 90. zdążyła mocno zmienić, podążając w ostatnich latach w stronę jazzowego pogranicza. Ale katowicka impreza, w swojej 14. edycji dalej projektowana przez Artura Rojka bardzo szeroko, to również bardzo współczesne odkrycia.

Szczegóły: www.off-festival.pl

Off Festival 2019, 2–4 sierpnia, Katowice, Dolina Trzech Stawów