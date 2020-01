Serial „Wiedźmin” jeszcze wzmocnił pozycję najsławniejszego bohatera polskiej popkultury. A świat w prozie Andrzeja Sapkowskiego odnalazł wszystko, czego oczekiwał od współczesnej fantasy.

Mówi się już o tym: efekt Netflixa. Po premierze serialu „Wiedźmin” książki Andrzeja Sapkowskiego szturmują listy bestsellerów w Stanach, on sam w rankingach popularności wyprzedza autorkę „Harry’ego Pottera”, a gra „Wiedźmin 3: Dziki Gon” osiąga wyniki nienotowane od dnia premiery. Nawet Elon Musk nuci „Toss a coin to your Witcher…”, czyli (w polskiej wersji) „Grosza daj wiedźminowi” – jego tweet z 10 stycznia wskazywał na to, że i jemu spodobała się serialowa piosenka skomponowana przez Sonyę Belousovą i Gionę Ostinellego.