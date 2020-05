Rozmowa z prof. Dorotą Folgą-Januszewską o wirtualnym zwiedzaniu muzeów

Po pandemii ludzie masowo wrócą do muzeów – przekonuje prof. Dorota Folga-Januszewska i wyjaśnia dlaczego.

PIOTR SARZYŃSKI: – Władze zapowiedziały, że wśród instytucji kultury najwcześniej otwarte zostaną muzea, galerie i biblioteki. To dobra decyzja?

DOROTA FOLGA-JANUSZEWSKA: – To raczej pytanie do sztucznej inteligencji, która po uwzględnieniu wielu danych odpowie na pytanie o konsekwencje zdrowotne tej decyzji. Natomiast konsekwencje społeczne będą pozytywne. Obserwujemy, że po blisko dwóch miesiącach separacji wiele osób cierpi i choruje bardziej z powodu samotności niż z powodu COVID-19.