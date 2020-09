Hanna Krall: Bohaterów i zdarzeń się nie zostawia

Pamiętam informację, że w jakiejś wsi pojawił się napis „Żydom do wsi wstęp wzbroniony”. I komentarz: „oto przykład godny naśladowania”. Czasami jest to strefa wolna od Żydów, czasami od LGBT – mówi Hanna Krall, której nowa książka „Synapsy Marii H.” ukaże się we wrześniu.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Zacznijmy od POLITYKI...

HANNA KRALL: – POLITYKA była jedynym miejscem w moim życiu, jedynym zespołem, o którym myślę „my”. Po studiach pracowałam w „Życiu Warszawy” i byli tam dziennikarze przedwojenni, o całe pokolenie starsi ode mnie. Po latach, w „Gazecie Wyborczej”, byli ludzie młodsi ode mnie o pokolenie. Tylko POLITYKA – to my byliśmy. To były moje sprawy, moje iluzje, moje rozczarowania, moje utrapienia, moje zmagania z cenzurą.