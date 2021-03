Superbohaterowie przegrywają z covid

Radzili sobie z największymi złoczyńcami, ale nie poradzili sobie z pandemią. Superbohaterowie przenoszą się do serwisów streamingowych, na mały ekran.

O tym, że komiksowi superherosi nie okazali się odporni na covid, już wiemy. Już rok temu zaczął przesuwać wyczekiwane premiery, zatrzymał również pracę na planach filmów i seriali. Zanim na wielkie ekrany trafią kolejne długo wyczekiwane tytuły, superbohaterowie stali się wygodnym magnesem, który ma przyciągnąć widzów do serwisów streamingowych. Na Disney+ (niestety, wciąż niedostępnym w Polsce) pojawił się już serial „WandaVision”, a początek następnego, „The Falcon and the Winter Soldier”, już 19 marca.