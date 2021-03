Misteria Paschalia 2021

Do pięciu dni, od Wielkiego Czwartku do Wielkanocnego Poniedziałku, ograniczone zostały tegoroczne Misteria Paschalia. Co więcej, całość festiwalu odbędzie się w sieci (na playkrakow.com). Mimo to zapowiada się atrakcyjnie i ciekawie.

Do pięciu dni, od Wielkiego Czwartku do Wielkanocnego Poniedziałku, ograniczone zostały tegoroczne Misteria Paschalia. Co więcej, całość festiwalu odbędzie się w sieci (na playkrakow.com). Mimo to zapowiada się atrakcyjnie i ciekawie. Od kilku lat kolejne edycje powiązane są z różnymi kręgami kulturowymi; w tym roku światło pada na Hiszpanię, Portugalię i Amerykę Południową. Znany nam dobrze Ensemble Peregrina prowadzony przez Agnieszkę Budzińską-Bennett na koncercie zarejestrowanym w Ritterhaus Bubicon w Szwajcarii sięga do dorobku hiszpańskich klasztorów żeńskich w Sigenie i Las Huelgas. Szczegóły: www.misteriapaschalia.com Misteria Paschalia, PlayKrakow, 1–5 kwietnia