Hasło tegorocznej edycji festiwalu MDAG „Świat się budzi” zaczerpnięte zostało z przemówienia Grety Thunberg i to właśnie najsłynniejszej szwedzkiej ekoaktywistce poświęcony jest film otwarcia Nathana Grossmana „Jestem Greta”.

Hasło tegorocznej edycji festiwalu MDAG „Świat się budzi” zaczerpnięte zostało z przemówienia Grety Thunberg i to właśnie najsłynniejszej szwedzkiej ekoaktywistce poświęcony jest film otwarcia Nathana Grossmana „Jestem Greta”. O Grand Prix ubiega się 14 znakomitych tytułów, m.in. nominowane do Oscara „Śledztwo w domu spokojnej starości” (The Mole Agent) Maite Alberdi o dochodzeniu prowadzonym przez 83-letniego pensjonariusza badającego samopoczucie starych ludzi. Uchodźcy z Afganistanu uciekający przez Rosję do Europy Zachodniej to temat głośnej animacji „Przeżyć” (Flee) Jonasa Pohera Rasmussena – sensacji tegorocznego festiwalu Sundance. Emocje towarzyszą też najnowszej produkcji Pawła Łozińskiego, który w „Filmie balkonowym” (Grand Prix Semaine de la critique w Locarno), przyglądając się z pierwszego piętra spacerującym przechodniom na warszawskiej Saskiej Kępie, pyta ich o sens życia.

Szczegóły: www.mdag.pl

18. Millennium Docs Against Gravity, 3–12 września: Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Lublin, Bydgoszcz. 16 września – 3 października online