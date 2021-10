Buczka i inni

Tego procesu nie zatrzyma lista lektur ministra Czarnka. Polska młodzież czyta dokładnie to, co młodzież amerykańska, czyli queerowe romanse Casey McQuiston.

Dwie dziewczyny całują się w metrze. To Nowy Jork, więc czasem ktoś spojrzy krzywo, czasem zaczepi, że to nie film z Ryanem Goslingiem, ale nikt nie oberwie. Pewnego razu, kiedy tak się całują, wysiada elektryczność, linia Q zatrzymuje się w ciemności – jak w erotycznych fantazjach, wszystko może się zdarzyć. Ale to nie są dwie zwykłe dziewczyny – jedna z nich została przeniesiona z przeszłości, uwięziona na linii Q w latach 70., od tego czasu nie może jej opuścić. August, która pracuje w naleśnikarni na Brooklynie, chciałaby ją uwolnić.