Kamuflaż wieszcza. Czy Słowacki był gejem?

Słowacki wielkim poetą był. Oraz gejem? Pierwsza psychobiografia czołowego polskiego romantyka podsuwa pewne tropy. Panteon rodzimych twórców queer wciąż się więc rozrasta, co bulwersuje nie tylko prawicę.

Mickiewicz kochał Marylę Wereszczakównę, Krasiński – Delfinę Potocką, Norwid – Marię Kalergis, Słowacki – Ludwikę Śniadecką, a Chopin – George Sand. Tak się przyjęło, utarło i to się zwykle wynosi ze szkoły. Motyw żarliwej, niespełnionej miłości to jeden z filarów romantyzmu i motorów dla ówczesnej twórczości. Próby dowiedzenia, że mogła to być miłość homoerotyczna, nadal wywołują sensację, jakby nie były efektem dociekliwości i studiów, ale szarganiem świętości, prowokacją lub wyrazem złej woli.