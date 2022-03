Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

To był tydzień Lidii Kopani. Wokalistka wystąpiła w eliminacjach do Eurowizji, desperacko poszukując dźwięku, tonacji oraz słów tekstu. Tytuł „Why Does It Hurt” to pytanie „Dlaczego to boli”. Teraz już znamy odpowiedź.

• Nagle gruchnęła w mediach wiadomość, że pupil TVP Rafał Brzozowski ma poprowadzić „Listę Przebojów Trójki” w miejsce Marka Niedźwieckiego. Sam Brzozowski się od tego odcina. Jest to jednak tak zły pomysł, że na bank jest prawdziwy.