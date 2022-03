Mija 50 lat od premiery gangsterskiego arcydzieła Francisa Forda Coppoli. „Ojciec chrzestny” do dziś wpływa zarówno na kino, jak i na kulturowe wyobrażenie mafii – na dobre i na złe.

Francis Ford Coppola redefiniował język, jakim opowiadane są mafijne historie. Na fot. reżyser podczas zdjęć do trzeciej części „Ojca chrzestnego”, 1990 r.

„Od pierwszej linijki dialogu, gdy jeszcze jest odwrócony do nas plecami, Brando zdradza, że nie kontroluje nawet głosu swojego bohatera. (…) Nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek uzdolniony aktor mógł w tej roli zrobić mniej niż Brando” – pisał w 1972 r. Stanley Kauffman, krytyk magazynu „The New Republic”. Lista zarzutów była znacznie dłuższa. Obejmowała „obijającego się” Ala Pacino, „zgniłą” muzykę Nina Roty i „sprane kolory”.