Król festynów

„Elvis”, historia kariery najsłynniejszego w dziejach piosenkarza rock’n’rollowego opowiadana z perspektywy jego menedżera, „Pułkownika” Toma Parkera, wpisuje się w tendencję ugrzeczniania wizerunków gwiazd.

Film Baza Luhrmanna, australijskiego reżysera słynącego z zamiłowania do stylistycznej przesady („Moulin Rouge!”), chyba nie rości sobie pretensji do rangi dzieła biograficznego odkrywającego nieznane epizody z życia bohatera czy choćby pokazania go w jakiś oryginalny sposób. Chwyt polegający na uczynieniu narratorem cynicznego i powszechnie nielubianego impresaria nie wnosi właściwie żadnej nowej wiedzy do tego, co „od zawsze” wiadomo o Elvisie Presleyu. No może poza sceną, kiedy Parker, wspominając występ 19-letniego Elvisa na lokalnym festynie, mówi: „To był najlepszy festynowy popis, jaki widziałem”.