Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Jacek Kurski przestał pełnić funkcję prezesa TVP, ale szybko zaznaczył, że o wszystkim wiedział, zaplanował to oraz zostawia telewizję w szczytowej formie. Też kiedyś napisałem do dziewczyny: Nasza miłość nas zabiła. Twoja do mnie i moja do siebie.

• Budynek TVP opuścił co prawda, na własną prośbę, geniusz Jacka Kurskiego, ale coś z tej niezwykłej rodziny zostanie. Jego żona Joanna Kurska została szefową programu „Pytanie na śniadanie”. Będzie tam od śniadania do powrotu Jacka.