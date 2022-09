Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Zaplecze intelektualne prawicy, czyli Marek Suski zagroził odejściem z Rady Programowej Polskiego Radia, ponieważ nikt go tam nie słucha. To fenomen Polskiego Radia. Słuchacze odeszli już nawet od Marka.

• „Idioci rządzą krajem i skupiają się na tym, żeby napełniać własne portfele. Ale epoka Kaczyńskiego się kończy” – to legenda jazzu Michał Urbaniak. A on wie, co mówi. Wiedział, kiedy kończy się jazz Coltrane’owski, a zaczyna fusion.

• Media plotkarskie przeżywają słowa jurorki „Tańca z gwiazdami” Iwony Pavlović do tańczącego w parze z mężczyzną Jacka Jelonka: „Ty nie masz talentu”.